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Masterchef

Receta de lingote de carrot cake, cremoso de jengibre y espuma de coco de MasterChef 14

  • El postre del menú que los aspirantes cocinaron en la Vall d’Uixó
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Receta de lingote de carrot cake, cremoso de jengibre y espuma de coco de MasterChef 14
Receta de lingote de carrot cake, cremoso de jengibre y espuma de coco de MasterChef 14 RTVE Play
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En la visita de MasterChef 14 a la Vall d’Uixó, en la provincia de Castellón, los aspirantes trabajaron en un menú diseñado por la chef Lucía Ruiz Lafita. Y como postre destacó esta receta de lingote de carrot cake, cremoso de jengibre y espuma de coco. Aquí tienes todos los detalles.

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Receta de lingote de carrot cake, cremoso de jengibre y espuma de coco de MasterChef 14Receta de lingote de carrot cake, cremoso de jengibre y espuma de coco de MasterChef 14
Ingredientes Preparación
  • Para la plancha de carrot cake:
  • 4 huevos
  • 200 g de azúcar moreno
  • 300 g de zanahoria
  • Bicarbonato
  • 250 g de harina
  • Canela
  • 8 g de levadura
  • 220 ml de aceite de girasol
  • Para el cremoso de jengibre:
  • 300 g de queso crema
  • 120 g de mantequilla
  • 120 g de azúcar glass
  • Jengibre molido o fresco
  • Para la espuma de coco:
  • 250 ml de leche de coco
  • 100 ml de nata
  • 40 g de nata
  • 1,5 hojas de gelatina
  • Para la gelatina de piña:
  • 250 g de puré de piña
  • 4 g de agar agar
  1. Para el bizcocho:
  2. Batir huevo y azúcar hasta blanquear.
  3. Añadir aceite en hilo, la zanahoria rallada.
  4. Tamizar levadura, harina, bicarbonato y canela.
  5. Extender sobre gastro con papel de horno y hornear 25 minutos a 180ºC.
  6. Para el cremoso de jengibre:
  7. Batir suavemente mantequilla pomada con azúcar glass y añadir el queso crema frío poco a poco y despacio.
  8. Añadir el jengibre y reservar en manga pastelera.
  9. Para la espuma fría de coco:
  10. Hidratar gelatina, calentar una parte pequeña de la leche de coco y disolver el azúcar y la gelatina.
  11. Mezclar con el resto de la leche de coco y la nata e introducir en un sifón.
  12. Reservar en frio hasta el pase.
  13. Para la gelatina de piña:
  14. Disolver el agar agar con el puré de piña y llevar a ebullición y estirar en una bandeja.
  15. Enfriar hasta la hora de emplatar.
  16. Para la presentación:
  17. Cortar un lingote de tarta de zanahoria y rellenar con el cremoso.
  18. Decorar con el mismo y terminar con unos daditos de gel de piña.
  19. Al lado poner una aplicación de sifón de espuma de coco.
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