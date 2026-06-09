Receta de lingote de carrot cake, cremoso de jengibre y espuma de coco de MasterChef 14

En la visita de MasterChef 14 a la Vall d’Uixó, en la provincia de Castellón, los aspirantes trabajaron en un menú diseñado por la chef Lucía Ruiz Lafita. Y como postre destacó esta receta de lingote de carrot cake, cremoso de jengibre y espuma de coco. Aquí tienes todos los detalles.
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Receta de lingote de carrot cake, cremoso de jengibre y espuma de coco de MasterChef 14Receta de lingote de carrot cake, cremoso de jengibre y espuma de coco de MasterChef 14
|Ingredientes
|Preparación
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- Para la plancha de carrot cake:
- 4 huevos
- 200 g de azúcar moreno
- 300 g de zanahoria
- Bicarbonato
- 250 g de harina
- Canela
- 8 g de levadura
- 220 ml de aceite de girasol
- Para el cremoso de jengibre:
- 300 g de queso crema
- 120 g de mantequilla
- 120 g de azúcar glass
- Jengibre molido o fresco
- Para la espuma de coco:
- 250 ml de leche de coco
- 100 ml de nata
- 40 g de nata
- 1,5 hojas de gelatina
- Para la gelatina de piña:
- 250 g de puré de piña
- 4 g de agar agar
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- Para el bizcocho:
- Batir huevo y azúcar hasta blanquear.
- Añadir aceite en hilo, la zanahoria rallada.
- Tamizar levadura, harina, bicarbonato y canela.
- Extender sobre gastro con papel de horno y hornear 25 minutos a 180ºC.
- Para el cremoso de jengibre:
- Batir suavemente mantequilla pomada con azúcar glass y añadir el queso crema frío poco a poco y despacio.
- Añadir el jengibre y reservar en manga pastelera.
- Para la espuma fría de coco:
- Hidratar gelatina, calentar una parte pequeña de la leche de coco y disolver el azúcar y la gelatina.
- Mezclar con el resto de la leche de coco y la nata e introducir en un sifón.
- Reservar en frio hasta el pase.
- Para la gelatina de piña:
- Disolver el agar agar con el puré de piña y llevar a ebullición y estirar en una bandeja.
- Enfriar hasta la hora de emplatar.
- Para la presentación:
- Cortar un lingote de tarta de zanahoria y rellenar con el cremoso.
- Decorar con el mismo y terminar con unos daditos de gel de piña.
- Al lado poner una aplicación de sifón de espuma de coco.