Receta de lingote de carrot cake, cremoso de jengibre y espuma de coco de MasterChef 14

Para la plancha de carrot cake:

4 huevos

200 g de azúcar moreno

300 g de zanahoria

Bicarbonato

250 g de harina

Canela

8 g de levadura

220 ml de aceite de girasol

Para el cremoso de jengibre:

300 g de queso crema

120 g de mantequilla

120 g de azúcar glass

Jengibre molido o fresco

Para la espuma de coco:

250 ml de leche de coco

100 ml de nata

40 g de nata

1,5 hojas de gelatina

Para la gelatina de piña:

250 g de puré de piña

4 g de agar agar

Para el bizcocho: Batir huevo y azúcar hasta blanquear. Añadir aceite en hilo, la zanahoria rallada. Tamizar levadura, harina, bicarbonato y canela. Extender sobre gastro con papel de horno y hornear 25 minutos a 180ºC. Para el cremoso de jengibre: Batir suavemente mantequilla pomada con azúcar glass y añadir el queso crema frío poco a poco y despacio. Añadir el jengibre y reservar en manga pastelera. Para la espuma fría de coco: Hidratar gelatina, calentar una parte pequeña de la leche de coco y disolver el azúcar y la gelatina. Mezclar con el resto de la leche de coco y la nata e introducir en un sifón. Reservar en frio hasta el pase. Para la gelatina de piña: Disolver el agar agar con el puré de piña y llevar a ebullición y estirar en una bandeja. Enfriar hasta la hora de emplatar. Para la presentación: Cortar un lingote de tarta de zanahoria y rellenar con el cremoso. Decorar con el mismo y terminar con unos daditos de gel de piña. Al lado poner una aplicación de sifón de espuma de coco.