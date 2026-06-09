Receta de solomillo Wellington con salsa de trufa y setas salteadas de MasterChef 14

En la visita de MasterChef 14 a la Vall d’Uixó, en la provincia de Castellón, los aspirantes trabajaron en un menú diseñado por la chef Lucía Ruiz Lafita. Y como plato de carne principal destacó este solomillo Wellington con salsa de trufa y setas salteadas. Aquí tienes todos los detalles.
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Receta de solomillo Wellington con salsa de trufa y setas salteadas de MasterChef 14Receta de solomillo Wellington con salsa de trufa y setas salteadas de MasterChef 14
|Ingredientes
|Preparación
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- Para el Wellington:
- 400 g de solomillo de ternera
- 120 g de champiñón
- 120 g de chalota
- Mostaza
- 8 lonchas de jamón
- Crema de foie
- 1 plancha de hojaldre
- 1 huevo batido
- Para la salsa de trufa:
- 250 g de fondo oscuro de carne
- 15 g de tartufata
- 1 chalota
- 30 ml de vino de Oporto
- 100 ml de nata
- 1 cucharada de mantequilla
- Para las setas salteadas:
- 100 g de setas lengua de vaca
- 1 rama de tomillo
- 1 rama de romero
- 1 diente de ajo
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- Para el solomillo wellington:
- Limpiar el solomillo, dorar.
- Untar con el foie y la mostaza y dejar enfriar en nevera.
- Hacer una duxelle y enfriar.
- Sobre el hojaldre frío estirar la duxelle, las lonchas de jamón y el solomillo frio.
- Cerrar con la forma tradicional de un Wellington y pintar con huevo.
- Hornear a 200ºC durante unos 40-45 minutos o hasta que alcance 45-48ºC en su parte central.
- Para la salsa de trufa:
- Dorar la chalota, añadir el Oporto y evaporar el alcohol.
- Añadir el fondo de carne y la nata y reducir. Texturizar si es necesario.
- Añadir la pasta de trufa.
- Para las setas salteadas:
- Saltear las setas limpias con el ajo y las hierbas a fuego alto.
- Para la presentación:
- Situar un medallón de solomillo en el centro del plato.
- Napar con la salsa.
- Terminar con unas setas salteadas al lado como guarnición.