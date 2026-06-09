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Masterchef

Receta de solomillo Wellington con salsa de trufa y setas salteadas de MasterChef 14

  • El principal del menú que los aspirantes cocinaron en la Vall d’Uixó
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Receta de solomillo Wellington con salsa de trufa y setas salteadas de MasterChef 14
Receta de solomillo Wellington con salsa de trufa y setas salteadas de MasterChef 14 RTVE Play
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En la visita de MasterChef 14 a la Vall d’Uixó, en la provincia de Castellón, los aspirantes trabajaron en un menú diseñado por la chef Lucía Ruiz Lafita. Y como plato de carne principal destacó este solomillo Wellington con salsa de trufa y setas salteadas. Aquí tienes todos los detalles.

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Receta de solomillo Wellington con salsa de trufa y setas salteadas de MasterChef 14Receta de solomillo Wellington con salsa de trufa y setas salteadas de MasterChef 14
Ingredientes Preparación
  • Para el Wellington:
  • 400 g de solomillo de ternera
  • 120 g de champiñón
  • 120 g de chalota
  • Mostaza
  • 8 lonchas de jamón
  • Crema de foie
  • 1 plancha de hojaldre
  • 1 huevo batido
  • Para la salsa de trufa:
  • 250 g de fondo oscuro de carne
  • 15 g de tartufata
  • 1 chalota
  • 30 ml de vino de Oporto
  • 100 ml de nata
  • 1 cucharada de mantequilla
  • Para las setas salteadas:
  • 100 g de setas lengua de vaca
  • 1 rama de tomillo
  • 1 rama de romero
  • 1 diente de ajo
  1. Para el solomillo wellington:
  2. Limpiar el solomillo, dorar.
  3. Untar con el foie y la mostaza y dejar enfriar en nevera.
  4. Hacer una duxelle y enfriar.
  5. Sobre el hojaldre frío estirar la duxelle, las lonchas de jamón y el solomillo frio.
  6. Cerrar con la forma tradicional de un Wellington y pintar con huevo.
  7. Hornear a 200ºC durante unos 40-45 minutos o hasta que alcance 45-48ºC en su parte central.
  8. Para la salsa de trufa:
  9. Dorar la chalota, añadir el Oporto y evaporar el alcohol.
  10. Añadir el fondo de carne y la nata y reducir. Texturizar si es necesario.
  11. Añadir la pasta de trufa.
  12. Para las setas salteadas:
  13. Saltear las setas limpias con el ajo y las hierbas a fuego alto.
  14. Para la presentación:
  15. Situar un medallón de solomillo en el centro del plato.
  16. Napar con la salsa.
  17. Terminar con unas setas salteadas al lado como guarnición.
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