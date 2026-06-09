Receta de solomillo Wellington con salsa de trufa y setas salteadas de MasterChef 14

Para el Wellington:

400 g de solomillo de ternera

120 g de champiñón

120 g de chalota

Mostaza

8 lonchas de jamón

Crema de foie

1 plancha de hojaldre

1 huevo batido

Para la salsa de trufa:

250 g de fondo oscuro de carne

15 g de tartufata

1 chalota

30 ml de vino de Oporto

100 ml de nata

1 cucharada de mantequilla

Para las setas salteadas:

100 g de setas lengua de vaca

1 rama de tomillo

1 rama de romero

1 diente de ajo

Para el solomillo wellington: Limpiar el solomillo, dorar. Untar con el foie y la mostaza y dejar enfriar en nevera. Hacer una duxelle y enfriar. Sobre el hojaldre frío estirar la duxelle, las lonchas de jamón y el solomillo frio. Cerrar con la forma tradicional de un Wellington y pintar con huevo. Hornear a 200ºC durante unos 40-45 minutos o hasta que alcance 45-48ºC en su parte central. Para la salsa de trufa: Dorar la chalota, añadir el Oporto y evaporar el alcohol. Añadir el fondo de carne y la nata y reducir. Texturizar si es necesario. Añadir la pasta de trufa. Para las setas salteadas: Saltear las setas limpias con el ajo y las hierbas a fuego alto. Para la presentación: Situar un medallón de solomillo en el centro del plato. Napar con la salsa. Terminar con unas setas salteadas al lado como guarnición.