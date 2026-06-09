Receta de espárragos blancos a baja temperatura con esféricos de ajo negro de MasterChef 14

En la visita de MasterChef 14 a la Vall d’Uixó, en la provincia de Castellón, los aspirantes trabajaron en un menú diseñado por la chef Lucía Ruiz Lafita. Y como plato principal destacó esta receta de espárragos blancos a baja temperatura con esféricos de ajo negro. Aquí tienes todos los detalles.
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Receta de espárragos blancos a baja temperatura con esféricos de ajo negro de MasterChef 14Receta de espárragos blancos a baja temperatura con esféricos de ajo negro de MasterChef 14
|Ingredientes
|Preparación
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- Para los espárragos:
- 8 espárragos
- 15 g de mantequilla
- 1 tira de piel de limón
- 1 ramita de tomillo
- Para la holandesa:
- 2 yemas de huevo
- 80 g de mantequilla clarificada
- 10 g de miso
- 5 ml de zumo de limón
- 5 ml de yondu
- Para la esfera de parmesano:
- 50 g de parmesano
- Pimienta
- Para la esfera de ajo negro:
- 15 g de ajo negro
- 100 ml de nata
- Gluconolactato
- Xantana
- Otros:
- Brotes comestibles
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- Para los espárragos:
- Pelar los espárragos, quitar la base dura.
- Introducir en bolsa de vacío con los demás ingredientes y cocinar en roner durante 30 minutos a 85ºC.
- Sellar luego en sartén.
- Para la holandesa:
- Colocar las yemas en un bol y batir ligeramente, poner el bol sobre un baño maría suave sin que toque el agua, continuar batiendo hasta que la mezcla adquiera una textura ligeramente cremosa.
- Añadir la mantequilla clarificada en hilo hasta que adquirir una emulsión brillante, lisa y estable.
- Para la esfera de parmesano:
- Emulsionar la nata con el parmesano, triturar una parte de esta mezcla, volver a mezclar y colar.
- Añadir xantana hasta obtener el espesor deseado.
- Introducir la mezcla en un biberón.
- Realizar las esferas sobre un baño de alginato, lavar y reservar en aceite de girasol.
- Para la esfera de ajo negro:
- Emulsionar la nata con el ajo negro, triturar la mezcla, colar y poner a punto de sal y pimienta.
- Introducir la mezcla en un biberón y hacer las esferas sobre un baño de alginato. Lavar con agua y reservar en aceite de girasol.
- Para la presentación:
- Colocar los espárragos en el centro del plato.
- Napar con holandesa.
- Finalizar el plato con los brotes comestibles y las esferas.