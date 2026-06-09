Chambo gana el delantal dorado de MasterChef 14 y se emociona al despedirse de su mujer: "Vamos a hacer que merezca la pena"

En la visita de los familiares, Chambo fue sorprendido por su mujer, Marta, que desde el minuto uno se deshizo en buenas palabras hacia él. Ambos cocinaron el plato del chef Ignacio Echapreste e hicieron, en palabras de los jueces, una réplica "casi perfecta". La pareja demostró que es un tándem perfecto y Chambo terminó llevándose el delantal dorado, que le confirmó como primer semifinalista de MasterChef 14.

"Se le echa muchísimo de menos. Es todo vida, todo buena energía y es muy positivo". Estas fueron las primeras palabras de Marta, mujer de Chambo, al referirse a él en su llegada a las cocinas de MasterChef 14. Delicious Martha quiso saber más y Marta explicó que se volcó con la enfermedad de su padre: "Le cuida con el cariño que mi padre me cuidaba a mí". Chambo recogió el guante y confesó que para él "lo importante es cuidar la relación cada día y apoyarse muchísimo. Es el secreto para que un amor dure mucho".

MasterChef La emoción de Chambo al leer la carta de su mujer Ver ahora

Hechas las presentaciones, tocaba cocinar. Y la pareja Chambo-Marta se confirmó como la mejor de la prueba. Ambos hicieron una réplica casi perfecta del plato del chef Ignacio Echapreste y Chambo ganó el delantal dorado, lo que le convirtió en el primer semifinalista de MasterChef 14. Las valoraciones confirmaron su gran trabajo. "Está fino tu plato, está rico. Son primos hermanos tu plato y el del chef", destacó Jordi. Pepe fue, incluso, un paso más allá en su felicitación: "Si me tapo los ojos no sabría cuál es el del chef y cuál es el vuestro".

Antes de su despedida, Marta visualizó el siguiente objetivo: "Tiene que ganar porque no hay nadie que lo merezca como tú. Nunca he conocido una persona tan buena como tú y quiero pensar que a las personas buenas les pasan cosas buenas. Vamos a hacer que merezca la pena, va a merecer la pena porque todo lo que intentas lo conviertes en oro. Disfrútalo mucho".