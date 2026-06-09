Los hijos de Camilla enamoran a los jueces de MasterChef 14: "Sois una gran familia"

La visita de los familiares nos dejó una temporada más imágenes preciosas con momentos para el recuerdo. Y Camilla protagonizó uno de los instantes más bellos en la visita de su marido y sus hijos a MasterChef 14. Entre lágrimas, la italiana se lanzó a los brazos de su familia para fundirse con ellos en un abrazo. Thiago, el hijo mayor, tampoco pudo evitar llorar al dirigirse a su madre: "La echo demasiado de menos".

Antes del cocinado conjunto, y superada la emoción inicial del reencuentro, Aarón (marido de Camilla) mostró su apoyo absoluto a su mujer, aunque está deseando tenerla de vuelta en casa: "Cada vez estás llegando más lejos y cada vez estamos más cerca de volver a estar juntos. Estoy muy contento por ti, por nosotros, por los niños y por las oportunidades que se te van a abrir".

Ya en la prueba, Camilla contó con la ayuda de su marido, que participó en diferentes tareas: cortar diferentes ingredientes y limpiar gambas y erizos de mar. Por su parte, Thiago, el hijo mayor, se encargó también de limpiar gambas, pero sobre todo se ocupó de memorizar el emplatado que su madre tendría que replicar.

Por su parte, Zoe, la pequeña de la familia recibió un regalo de manos de Pepe Rodríguez con el que estuvo entretenida buena parte del cocinado: el cuaderno de vacaciones de MasterChef, el nuevo libro pensado para los más pequeños de la casa con recetas, juegos y retos gastronómicos. Eso sí, Zoe también demostró carácter al enfadarse cuando su madre no le dejó utilizar el cuchillo para cortar varios de los productos. Todo terminó con una sonrisa de la más pequeña de la casa cuando pudo poner su granito de arena al ayudar con la limpieza de la cocina antes de la cuenta atrás.