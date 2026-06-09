¿Quiénes son los finalistas de MasterChef 14?

Después de tres meses de duro esfuerzo, MasterChef 14 ya conoce a sus cuatro finalistas. Chambo, Camilla, Carlota y Annie lucharán por recoger el testigo de Gabriela, ganadora del año anterior y alzarse con el trofeo y los 100.000 euros de premio. En las semifinales, Pepe no pudo superar el reto del increíble postre de la pastelera Mar Ibáñez y se quedó a las puertas de la gran final.

Ahora, los cuatro finalistas tendrán que dar el último paso para intentar hacerse con la chaquetilla que les de acceso al duelo, donde luchar por la victoria final. Aquí analizamos sus fortalezas y sus debilidades.

Chambo, el triunfo de la constancia Fue el último aspirante en formar parte de la nueva generación de MasterChef. Y si al inicio generó dudas por el año sabático del que venía, no tardó en demostrar que el esfuerzo no se negocia. Ha brillado en diferentes pruebas y, sin ir más lejos, en este último programa ha conseguido llevarse el delantal dorado. Favorito para muchos, Chambo ahora tiene que luchar contra la relajación. Pero ya dejó claro hace una semana que eso no iba a pasar: "Yo quiero ser el mejor más adelante. Serlo ahora está bien, pero mejor más adelante". Chambo sorprende con su tarta y firma uno de los mejores postres de 'MasterChef 14' Receta de marmitako de Chambo en MasterChef 14

Annie, viviendo un sueño Todavía recuerda las noches con su madre viendo MasterChef en la tele. Y ahora es ella la que está dentro, cumpliendo su sueño. Annie ha demostrado ser el pegamento en esta edición, la madre de todos, la que siempre tiene una sonrisa. Su sensibilidad le ha llevado a derramar bastantes lágrimas, pero todas de emoción. Y a todo eso, le suma una capacidad de resistencia brutal, como demostró en el cocinado con Dabiz Muñoz. Con la cocina tradicional por bandera, Annie quiere ahora dar ese salto culinario y demostrar que también sabe crecer en lo que a vanguardia gastronómica se refiere. Tres duelos y una salvación al límite: La épica noche de Annie frente a los platos de Dabiz Muñoz en MasterChef Receta de flan con nata y ganache de chocolate de Annie en MasterChef 14

Carlota, la disfrutona de la edición Si algo sabe Carlota es pasárselo bien. Todo el que trata con ella lo sabe. Es el buen rollo personificado. Pero lejos de despistarse mientras trabaja, aprovecha toda esa energía positiva para volcarla en la cocina, haciendo de cada reto una oportunidad para sacar su mejor sonrisa y brillar con sus platos. Así, llegó a conseguir uno de los premios que más gustan temporada tras temporada: una de sus recetas estará en el libro del ganador de MasterChef 14. Ahora quiere llegar a la final y celebrarlo con su Philippon, su ahora prometido. Carlota esquiva los boicots y gana uno de los premios más perseguidos de MasterChef 14 Receta de caldereta de cordero de Carlota en MasterChef 14