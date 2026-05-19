Carlota esquiva los boicots y gana uno de los premios más perseguidos de MasterChef 14

Inspirado en el juego de rol 'Lobos', MasterChef 14se convirtió en un tablero para ver la vena más estratega de los aspirantes. Las cocinas se transformaron en una aldea en la que la mayoría de los jugadores fueron aldeanos, pero también hubo algunos hombres lobo: Chambo y Javier. En la versión MasterChef, los lobos boicotearon a sus compañeros intentando no ser descubiertos. Con el cordero como elemento central de todos los platos, Carlota sobrevivió a los boicots para firmar el mejor plato de la prueba. Y tuvo un premio especial. Te contamos cuál.

MasterChef Masterchef - Temporada 14 - Programa 8 Miguel Ángel Muñoz les hace participar en el juego de rol 'Lobos', en exteriores Raquel Meroño les enseña a llevar un servicio en un chiringuito y en la eliminación transforman platos salad ... rtve play

Entre lobo y lobo, Carlota llegó a la valoración para explicar su plato: "He preparado una caldereta de cordero. Con el hueso he preparado un fondo, luego he hecho un puré de zanahoria y de guarnición, pimientos asados". Pepe destacó el gran guiso y cómo las patatas estaban bien cocidas y embebidas en la salsa. Marta destacó el sabor y confirmó que Carlota tiene mano para los guisos. La aspirante no pudo esconder su sonrisa, porque además ya había sido testigo de las valoraciones de sus compañeros, muchas de ellas muy mejorables: "Visto lo visto, creo que voy a ser de las mejores. Cuidado que voy".