Paloma, expulsada definitivamente de MasterChef 14 en una noche marcada por las estrategias

Después de siete programas, los aspirantes de MasterChef 14 creían conocer todas las dinámicas del talent show de cocina más duro del mundo. Pero se equivocaban. Un juego de rol puso a prueba sus estrategias y quedó en evidencia que hay enemistades irreconciliables entre compañeros. Para la prueba por equipos, los aspirantes viajaron a Estepona con Raquel Meroño como invitada y la noche se cerró con un reto de una complejidad altísima: convertir los platos salados en clave dulce y viceversa. Te lo contamos todo.

MasterChef Masterchef - Temporada 14 - Programa 8 Miguel Ángel Muñoz les hace participar en el juego de rol 'Lobos', en exteriores Raquel Meroño les enseña a llevar un servicio en un chiringuito y en la eliminación transforman platos salad ... rtve play

Miguel Ángel Muñoz: "Has sido un lobo con piel de cordero" El octavo programa arrancó con el actor, director de cine y ganador de la primera edición de MasterChef Celebrity, Miguel Ángel Muñoz, que junto a los jueces pusieron a prueba el lado más estratega de los aspirantes con el juego de rol ‘Lobos’, que se desarrolla en una aldea en la que la mayoría de los jugadores son aldeanos, pero también hay algunos hombres lobo. En esta particular versión, los lobos tuvieron la misión de boicotear a sus compañeros sin ser descubiertos mientras elaboran un plato libre con cordero, con el premio de conseguir un pase directo al siguiente programa. Y ese premio se lo llevó Chambo, que utilizó todas las tretas posibles para entorpecer a sus compañeros sin ser visto. Desde añadir agar agar o harina a los platos de sus compañeros a robarles ingredientes, pasando por fingir que le habían quitado cosas. Como contrapunto, estuvo Javier, también en el rol de lobo, pero fue descubierto por sus compañeros. Chambo solo cometió un único desliz y fue pillado por Germán, que se lo contó a Annie, saltándose las normas, lo que le acarreó sanción en forma de delantal negro. En la última votación en busca del lobo, Gema fue la señalada, y aunque los que le votaron se equivocaron, la aspirante recibió también un delantal negro. Y fue ya con el tiempo de cocinado terminado cuando todos enseñaron las cartas. Cuando Chambo mostró que era lobo, Miguel Ángel Muñoz, invitado de la prueba, aplaudió: "Has sido un lobo con piel de cordero, te pongo un 10". Además de Chambo, en esta prueba destacó Carlota, pero no por su estrategia, si no por su trabajo. Su caldereta de cordero no entendió de boicots y fue el mejor plato del reto, lo que también tuvo un destacado premio: la publicación de su receta en el libro del ganador de esta edición. Receta de caldereta de cordero de Carlota en MasterChef 14

Raquel Meroño y Torito, grandes invitados de la noche Para la prueba por equipos, MasterChef 14 viajó a Estepona (Málaga) para visitar el beach club Sublim Beach, en el corazón de la Playa del Padrón, donde los aspirantes trabajaron en un menú diseñado por Raquel Meroño, ganadora de MasterChef Celebrity 5. Carlota lideró el equipo rojo, con Annie, Camilla, Javier y Gema entre sus filas. Chambo hizo lo propio con el azul, con Germán, Paloma y Pepe como compañeros. En una decisión difícil de entender, Chambo eligió platos y entregó la pasta al equipo rojo, oportunidad que Camilla no desaprovechó, preparando una pasta fresca "con maestría", tal y como reconoció Pepe Rodríguez. La italiana explicó que fue su abuela paterna la que le enseñó a elaborar pasta artesanal. Empujado por el buen hacer de Camilla y la dirección de Carlota, el equipo rojo se proclamó vencedor. Por ello, Chambo, Germán, Paloma y Pepe llegaron a la prueba de expulsión con delantal negro. Pero Chambo cocinaría sin la presión de la expulsión, ya que al no ser descubierto en el rol de lobo en el primer reto de la noche ganó el poder continuar una semana más en MasterChef 14. Con Torito, finalista de MasterChef Celebrity 10, y el chef Víctor Infantes (una estrella Michelin) como invitados, los delantales negros tuvieron que repartirse los platos dulces y salados. Pero como en MasterChef 14 nada es lo que parece, Germán, Gema, Chambo, Paloma y Pepe tuvieron que transformar el plato que eligieron en lo opuesto, rompiendo esquemas para convertir las recetas saladas en dulces y viceversa.