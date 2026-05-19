Receta de pasta fresca, espuma americana y salsa de ajo y tomate asado de MasterChef 14

  El entrante diseñado por Raquel Meroño para los aspirantes de MasterChef 14
  • Entra en el portal de cocina de RTVE y busca tus recetas favoritas
En la visita de MasterChef 14 a Estepona, los aspirantes trabajaron en un menú con el sello de Raquel Meroño, ganadora de MasterChef Celebrity 6. Y entre los platos destacó esta receta de pasta fresca, espuma americana y salsa de ajo y tomate asado. Una propuesta al más puro estilo italiano.

Ingredientes Preparación
  • Para la pasta fresca:
  • 1 huevo
  • 100 g de harina
  • Salvia para saltear
  • Espinaca para saltear
  • Para la espuma de salsa americana:
  • 300 g de carabineros periquitos
  • 1/2 cebolla
  • 1/2 zanahoria
  • 1 ajo
  • 80 g de tomate concentrado
  • 30 ml de brandy
  • 500 ml de fumet de pescado
  • 1 hoja de gelatina
  • 30 g de nata
  • Para la salsa de ajo y tomate asado:
  • 2 tomates asados
  • 2 cabezas de ajo
  • 125 g de almendras
  • 1 rebanada de pan
  • 180 ml de aceite de oliva
  • 75 g de vinagre blanco
  • 1 cucharadita de pimentón
  1. Para la pasta fresca:
  2. Amasar la harina y los huevos hasta obtener una masa lisa.
  3. Estirar con la máquina de pasta y cocer.
  4. Saltear con mantequilla, salvia y espinaca picada.
  5. Para la espuma de americana:
  6. Hacer el sofrito con las verduras, añadir los periquitos y el tomate, saltear, flambear con brandy, añadir caldo y nata y dejar cocer.
  7. Triturar, colar e introducir en un sifón con dos cargas.
  8. Para la salsa de ajo y tomate asado:
  9. Asar ajos y tomate durante 40 minutos.
  10. Una vez asado, triturar en vaso americano, emulsionado con aceite de oliva hasta obtener una salsa fina.
  11. Para la presentación:
  12. Poner la salsa de tomate y ajo en el fondo del plato, encima la pasta salteada de un modo estético.
  13. Finalizar con la espuma encima de la pasta.
