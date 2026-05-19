Receta de pasta fresca, espuma americana y salsa de ajo y tomate asado de MasterChef 14

En la visita de MasterChef 14 a Estepona, los aspirantes trabajaron en un menú con el sello de Raquel Meroño, ganadora de MasterChef Celebrity 6. Y entre los platos destacó esta receta de pasta fresca, espuma americana y salsa de ajo y tomate asado. Una propuesta al más puro estilo italiano.
|Ingredientes
|Preparación
- Para la pasta fresca:
- 1 huevo
- 100 g de harina
- Salvia para saltear
- Espinaca para saltear
- Para la espuma de salsa americana:
- 300 g de carabineros periquitos
- 1/2 cebolla
- 1/2 zanahoria
- 1 ajo
- 80 g de tomate concentrado
- 30 ml de brandy
- 500 ml de fumet de pescado
- 1 hoja de gelatina
- 30 g de nata
- Para la salsa de ajo y tomate asado:
- 2 tomates asados
- 2 cabezas de ajo
- 125 g de almendras
- 1 rebanada de pan
- 180 ml de aceite de oliva
- 75 g de vinagre blanco
- 1 cucharadita de pimentón
- Para la pasta fresca:
- Amasar la harina y los huevos hasta obtener una masa lisa.
- Estirar con la máquina de pasta y cocer.
- Saltear con mantequilla, salvia y espinaca picada.
- Para la espuma de americana:
- Hacer el sofrito con las verduras, añadir los periquitos y el tomate, saltear, flambear con brandy, añadir caldo y nata y dejar cocer.
- Triturar, colar e introducir en un sifón con dos cargas.
- Para la salsa de ajo y tomate asado:
- Asar ajos y tomate durante 40 minutos.
- Una vez asado, triturar en vaso americano, emulsionado con aceite de oliva hasta obtener una salsa fina.
- Para la presentación:
- Poner la salsa de tomate y ajo en el fondo del plato, encima la pasta salteada de un modo estético.
- Finalizar con la espuma encima de la pasta.