Receta de caldereta de cordero de Carlota en MasterChef 14

En la primera prueba del octavo programa de MasterChef 14, ser el mejor tenía premio. El aspirante que hiciera el mejor plato vería publicada su receta en el libro de ganador de la edición. Y Carlota conquistó a los jueces con esta caldereta de cordero. Aquí tienes el paso a paso.

Ingredientes Preparación
  • 1 paletilla de cordero
  • 2 zanahorias
  • 3 cebollas
  • 3 dientes de ajo
  • Apio
  • 100 ml de aceite de oliva
  • Sal
  • Pimienta
  • Laurel
  • Tomillo
  • Romero
  • Agua
  • 100 ml de vino tinto
  1. Empezar deshuesando una paletilla de cordero.
  2. En una cacerola, poner a calentar un poco de aceite.
  3. Pelar y picar dos cebollas y cocinar poco a poco.
  4. Tras 10-12 minutos, estarán doradas. En ese momento, añadir el cordero y rehogar bien.
  5. En paralelo, en una olla preparar un caldo de carne con el hueso de la paletilla, una cebolla entera, un tallo de apio y una zanahoria.
  6. Una vez rehogado el cordero, añadir un chorro de vino, sal, pimienta, una hoja de laurel, tomillo, romero y cubrir con el caldo que tenemos preparado.
  7. Tapar y dejar hasta que esté bien blandito y jugoso.
