Receta de quiche de jamón y helado salado de mango de Germán en MasterChef 14

Para la masa:

200 g de harina

100 g de mantequilla

2 yemas de huevo

Para el relleno:

200 g de jamón serrano

150 ml de nata

50 g de queso viejo rallado

50 g de queso parmesano rallado

Sal

Para el helado de mango:

200 ml de nata

100 ml de leche

150 ml de pulpa de mango

2 cucharadas soperas de glucosa

1 cucharada sopera de procrema

1 cucharada pequeña de sal

Nitrógeno líquido

Para la mayonesa de mango:

200 ml de aceite de girasol

1 huevo

60 ml de pulpa de mango

Sal al gusto

Para la masa: Mezclar los ingredientes y amasar con las manos hasta conseguir una masa homogénea y estable. Aplanar con el rodillo amasador sobre un papel sulfurizado con cuidado, agregar un poco de mantequilla al molde de la quiché e incorporar la masa cubriendo los bordes y apretando para que quede bien compactado. Una vez listo se lleva a enfriar mientras se prepara el relleno. Para el relleno: Poner a calentar el jamón picado en una sartén con aceite hasta que dore, incorporar la nata y dejar unos minutos hasta que infusione con el jamón. Añadir los quesos rallados e integrar a la mezcla hasta que quede al gusto y reservar para que atempere. Una vez esté la masa fría hornear durante 10 minutos a unos 180ºC hasta que blanquee, que se cueza, pero sin que dore, momento en el que hay que añadir la mezcla. Volver a llevar al horno unos 10 minutos hasta que dore y reservar. Para el helado: Mezclar todos los ingredientes en un bol excepto el nitrógeno líquido e integrar y rectificar de sal al gusto. Una vez listo añadir el nitrógeno líquido poco a poco e ir removiendo manualmente con varillas fuertemente hasta conseguir textura de helado. Cuando esté listo, llevarlo al congelador hasta el momento del emplatado. Para la mayonesa de mango: Hacer una mayonesa al uso, añadiéndole la pulpa de mango al gusto hasta conseguir un sabor a mango, pero sin perder la esencia de una mayonesa. Rectificar de sal si es necesario. Para el emplatado: Colocar la quiche en el centro del plato, y sobre ella añadir unos pequeños trozos de mango en dados. Junto a cada uno de los cuadrados de mango, añadir una gota de mayonesa de mango con la ayuda de un biberón. Junto a ellos añadir la quenelle del helado salado de mango y agregar un poco de sal en escamas sobre el helado.