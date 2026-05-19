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Masterchef

Receta de quiche de jamón y helado salado de mango de Germán en MasterChef 14

  • Descubre el punto salado que Germán le da al helado de mango
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Receta de quiche de jamón y helado salado de mango de Germán en MasterChef 14
Receta de quiche de jamón y helado salado de mango de Germán en MasterChef 14 RTVE Play
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En la última prueba del octavo programa de MasterChef 14, los aspirantes repartieron platos y el reto consistió en transformar las recetas saladas en dulces y viceversa. Y Germán apostó por esta opción de quiche de jamón y helado de mango salado. Apunta el paso a paso y todos los detalles.

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Receta de quiche de jamón y helado salado de mango de Germán en MasterChef 14Receta de quiche de jamón y helado salado de mango de Germán en MasterChef 14
Ingredientes Preparación
  • Para la masa:
  • 200 g de harina
  • 100 g de mantequilla
  • 2 yemas de huevo
  • Para el relleno:
  • 200 g de jamón serrano
  • 150 ml de nata
  • 50 g de queso viejo rallado
  • 50 g de queso parmesano rallado
  • Sal
  • Para el helado de mango:
  • 200 ml de nata
  • 100 ml de leche
  • 150 ml de pulpa de mango
  • 2 cucharadas soperas de glucosa
  • 1 cucharada sopera de procrema
  • 1 cucharada pequeña de sal
  • Nitrógeno líquido
  • Para la mayonesa de mango:
  • 200 ml de aceite de girasol
  • 1 huevo
  • 60 ml de pulpa de mango
  • Sal al gusto
  1. Para la masa:
  2. Mezclar los ingredientes y amasar con las manos hasta conseguir una masa homogénea y estable.
  3. Aplanar con el rodillo amasador sobre un papel sulfurizado con cuidado, agregar un poco de mantequilla al molde de la quiché e incorporar la masa cubriendo los bordes y apretando para que quede bien compactado.
  4. Una vez listo se lleva a enfriar mientras se prepara el relleno.
  5. Para el relleno:
  6. Poner a calentar el jamón picado en una sartén con aceite hasta que dore, incorporar la nata y dejar unos minutos hasta que infusione con el jamón.
  7. Añadir los quesos rallados e integrar a la mezcla hasta que quede al gusto y reservar para que atempere.
  8. Una vez esté la masa fría hornear durante 10 minutos a unos 180ºC hasta que blanquee, que se cueza, pero sin que dore, momento en el que hay que añadir la mezcla.
  9. Volver a llevar al horno unos 10 minutos hasta que dore y reservar.
  10. Para el helado:
  11. Mezclar todos los ingredientes en un bol excepto el nitrógeno líquido e integrar y rectificar de sal al gusto.
  12. Una vez listo añadir el nitrógeno líquido poco a poco e ir removiendo manualmente con varillas fuertemente hasta conseguir textura de helado.
  13. Cuando esté listo, llevarlo al congelador hasta el momento del emplatado.
  14. Para la mayonesa de mango:
  15. Hacer una mayonesa al uso, añadiéndole la pulpa de mango al gusto hasta conseguir un sabor a mango, pero sin perder la esencia de una mayonesa.
  16. Rectificar de sal si es necesario.
  17. Para el emplatado:
  18. Colocar la quiche en el centro del plato, y sobre ella añadir unos pequeños trozos de mango en dados.
  19. Junto a cada uno de los cuadrados de mango, añadir una gota de mayonesa de mango con la ayuda de un biberón.
  20. Junto a ellos añadir la quenelle del helado salado de mango y agregar un poco de sal en escamas sobre el helado.
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