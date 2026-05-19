Receta de quiche de jamón y helado salado de mango de Germán en MasterChef 14

En la última prueba del octavo programa de MasterChef 14, los aspirantes repartieron platos y el reto consistió en transformar las recetas saladas en dulces y viceversa. Y Germán apostó por esta opción de quiche de jamón y helado de mango salado. Apunta el paso a paso y todos los detalles.
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Receta de quiche de jamón y helado salado de mango de Germán en MasterChef 14Receta de quiche de jamón y helado salado de mango de Germán en MasterChef 14
|Ingredientes
|Preparación
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- Para la masa:
- 200 g de harina
- 100 g de mantequilla
- 2 yemas de huevo
- Para el relleno:
- 200 g de jamón serrano
- 150 ml de nata
- 50 g de queso viejo rallado
- 50 g de queso parmesano rallado
- Sal
- Para el helado de mango:
- 200 ml de nata
- 100 ml de leche
- 150 ml de pulpa de mango
- 2 cucharadas soperas de glucosa
- 1 cucharada sopera de procrema
- 1 cucharada pequeña de sal
- Nitrógeno líquido
- Para la mayonesa de mango:
- 200 ml de aceite de girasol
- 1 huevo
- 60 ml de pulpa de mango
- Sal al gusto
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- Para la masa:
- Mezclar los ingredientes y amasar con las manos hasta conseguir una masa homogénea y estable.
- Aplanar con el rodillo amasador sobre un papel sulfurizado con cuidado, agregar un poco de mantequilla al molde de la quiché e incorporar la masa cubriendo los bordes y apretando para que quede bien compactado.
- Una vez listo se lleva a enfriar mientras se prepara el relleno.
- Para el relleno:
- Poner a calentar el jamón picado en una sartén con aceite hasta que dore, incorporar la nata y dejar unos minutos hasta que infusione con el jamón.
- Añadir los quesos rallados e integrar a la mezcla hasta que quede al gusto y reservar para que atempere.
- Una vez esté la masa fría hornear durante 10 minutos a unos 180ºC hasta que blanquee, que se cueza, pero sin que dore, momento en el que hay que añadir la mezcla.
- Volver a llevar al horno unos 10 minutos hasta que dore y reservar.
- Para el helado:
- Mezclar todos los ingredientes en un bol excepto el nitrógeno líquido e integrar y rectificar de sal al gusto.
- Una vez listo añadir el nitrógeno líquido poco a poco e ir removiendo manualmente con varillas fuertemente hasta conseguir textura de helado.
- Cuando esté listo, llevarlo al congelador hasta el momento del emplatado.
- Para la mayonesa de mango:
- Hacer una mayonesa al uso, añadiéndole la pulpa de mango al gusto hasta conseguir un sabor a mango, pero sin perder la esencia de una mayonesa.
- Rectificar de sal si es necesario.
- Para el emplatado:
- Colocar la quiche en el centro del plato, y sobre ella añadir unos pequeños trozos de mango en dados.
- Junto a cada uno de los cuadrados de mango, añadir una gota de mayonesa de mango con la ayuda de un biberón.
- Junto a ellos añadir la quenelle del helado salado de mango y agregar un poco de sal en escamas sobre el helado.