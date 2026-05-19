Receta de arroz con setas y chocolate de Chambo en MasterChef 14

En la última prueba del octavo programa de MasterChef 14, los aspirantes repartieron platos y el reto consistió en transformar las recetas saladas en dulces y viceversa. Así, Chambo optó por este plato de arroz con setas y chocolate. Aquí te dejamos el paso a paso y todos los detalles.
|Ingredientes
|Preparación
- Arroz
- Setas
- Ciruela
- Chile dulce
- Boniato
- Sal
- Maltodextrina
- Chocolate
- Pimienta
- Aceite de oliva
- Escurrir bien las setas y saltearlas con un poco de aceite de oliva.
- Añadir agua para hacer un caldo con las setas.
- Hervir el boniato hasta obtener el punto deseado.
- Poner el chile dulce a hidratar en agua caliente.
- Sacar la carne una vez hidratado para hacer con el boniato y ciruelas un puré. Reservar.
- Saltear unas setas para hacer un arroz con parte del caldo de las setas.
- Dejar reducir otra parte del caldo con un par de onzas de chocolate.
- Por último, mezclar la maltodextrina con el aceite de oliva para obtener una tierra.
- Para el emplatado:
- En el centro del plato, poner un molde en forma de aro y rellenar de arroz.
- Poner unos puntos del puré de boniato y chile dulce alrededor.
- Añadir la tierra de aceite de oliva.
- Terminar con la demiglace de setas con chocolate.