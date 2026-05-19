Receta de arroz con setas y chocolate de Chambo en MasterChef 14

  • La propuesta de Chambo en la prueba del cambio del salado por el dulce
En la última prueba del octavo programa de MasterChef 14, los aspirantes repartieron platos y el reto consistió en transformar las recetas saladas en dulces y viceversa. Así, Chambo optó por este plato de arroz con setas y chocolate. Aquí te dejamos el paso a paso y todos los detalles.

Ingredientes Preparación
  • Arroz
  • Setas
  • Ciruela
  • Chile dulce
  • Boniato
  • Sal
  • Maltodextrina
  • Chocolate
  • Pimienta
  • Aceite de oliva
  1. Escurrir bien las setas y saltearlas con un poco de aceite de oliva.
  2. Añadir agua para hacer un caldo con las setas.
  3. Hervir el boniato hasta obtener el punto deseado.
  4. Poner el chile dulce a hidratar en agua caliente.
  5. Sacar la carne una vez hidratado para hacer con el boniato y ciruelas un puré. Reservar.
  6. Saltear unas setas para hacer un arroz con parte del caldo de las setas.
  7. Dejar reducir otra parte del caldo con un par de onzas de chocolate.
  8. Por último, mezclar la maltodextrina con el aceite de oliva para obtener una tierra.
  9. Para el emplatado:
  10. En el centro del plato, poner un molde en forma de aro y rellenar de arroz.
  11. Poner unos puntos del puré de boniato y chile dulce alrededor.
  12. Añadir la tierra de aceite de oliva.
  13. Terminar con la demiglace de setas con chocolate.
