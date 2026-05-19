Receta de ajoblanco, concha fina y gelatina de Bloody Mary de MasterChef 14

En la visita de MasterChef 14 a Estepona, los aspirantes trabajaron en un menú con el sello de Raquel Meroño, ganadora de MasterChef Celebrity 6. Y entre los platos destacó este ajoblanco, con concha fina y gelatina de Bloody Mary. Sabor y estética con un resultado espectacular.
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Receta de ajoblanco, concha fina y gelatina de Bloody Mary de MasterChef 14Receta de ajoblanco, concha fina y gelatina de Bloody Mary de MasterChef 14
|Ingredientes
|Preparación
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- Para el ajoblanco:
- 1 ajo pelado
- 110 g de almendra pelada
- 85 g de pan blanco
- 400 ml de agua
- 12,5 g de vinagre blanco
- 120 g de aceite de oliva
- Xantana
- Sal
- Para la conchafina:
- 12 almejas conchafina
- Agua
- Para la gelatina de Bloody Mary:
- 0,7 g de agar agar
- Salsa perrins
- Tabasco
- 210 ml de zumo de tomate
- 70 ml de vodka
- 1 trozo de apio
- 15 ml de zumo de limón
- Para el polvo de albahaca:
- 1 manojo de albahaca
- 100 ml de agua
- 1 hoja de gelatina
- Otros:
- 3 brotes de albahaca fresca
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- Para la gelatina de bloody mary:
- Triturar todo menos el agar, colar, añadir el agar agar y llevar a ebullición.
- Estirar en una bandeja y enfriar, y una vez frío, cortar en daditos.
- Para el ajoblanco:
- Triturar todo en un vaso americano, colar.
- Poner a punto de espesor con xantana si es necesario.
- Para la concha fina:
- Abrir en una sartén con un poquito de agua y reservar hasta el emplatado.
- Para el polvo de albahaca congelado:
- Escaldar la albahaca y enfriar en agua y hielo.
- Disolver la gelatina en agua de cocción, triturar junto con la albahaca escaldada y congelar.
- Rallar con un tenedor a la hora del pase.
- Para la presentación:
- Poner el ajoblanco en el fondo, alternar una almeja y un dadito de gelatina.
- Terminar con el polvo de albahaca y unas hojitas de albahaca fresca.