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Masterchef

Receta de ajoblanco, concha fina y gelatina de Bloody Mary de MasterChef 14

  • Uno de los platos diseñados por Raquel Meroño para los aspirantes de MasterChef 14
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Receta de ajoblanco, concha fina y gelatina de Bloody Mary de MasterChef 14
Receta de ajoblanco, concha fina y gelatina de Bloody Mary de MasterChef 14 CECILIABAYONAS0 RTVE Play
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En la visita de MasterChef 14 a Estepona, los aspirantes trabajaron en un menú con el sello de Raquel Meroño, ganadora de MasterChef Celebrity 6. Y entre los platos destacó este ajoblanco, con concha fina y gelatina de Bloody Mary. Sabor y estética con un resultado espectacular.

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Receta de ajoblanco, concha fina y gelatina de Bloody Mary de MasterChef 14Receta de ajoblanco, concha fina y gelatina de Bloody Mary de MasterChef 14
Ingredientes Preparación
  • Para el ajoblanco:
  • 1 ajo pelado
  • 110 g de almendra pelada
  • 85 g de pan blanco
  • 400 ml de agua
  • 12,5 g de vinagre blanco
  • 120 g de aceite de oliva
  • Xantana
  • Sal
  • Para la conchafina:
  • 12 almejas conchafina
  • Agua
  • Para la gelatina de Bloody Mary:
  • 0,7 g de agar agar
  • Salsa perrins
  • Tabasco
  • 210 ml de zumo de tomate
  • 70 ml de vodka
  • 1 trozo de apio
  • 15 ml de zumo de limón
  • Para el polvo de albahaca:
  • 1 manojo de albahaca
  • 100 ml de agua
  • 1 hoja de gelatina
  • Otros:
  • 3 brotes de albahaca fresca
  1. Para la gelatina de bloody mary:
  2. Triturar todo menos el agar, colar, añadir el agar agar y llevar a ebullición.
  3. Estirar en una bandeja y enfriar, y una vez frío, cortar en daditos.
  4. Para el ajoblanco:
  5. Triturar todo en un vaso americano, colar.
  6. Poner a punto de espesor con xantana si es necesario.
  7. Para la concha fina:
  8. Abrir en una sartén con un poquito de agua y reservar hasta el emplatado.
  9. Para el polvo de albahaca congelado:
  10. Escaldar la albahaca y enfriar en agua y hielo.
  11. Disolver la gelatina en agua de cocción, triturar junto con la albahaca escaldada y congelar.
  12. Rallar con un tenedor a la hora del pase.
  13. Para la presentación:
  14. Poner el ajoblanco en el fondo, alternar una almeja y un dadito de gelatina.
  15. Terminar con el polvo de albahaca y unas hojitas de albahaca fresca.
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