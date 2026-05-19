Receta de ajoblanco, concha fina y gelatina de Bloody Mary de MasterChef 14

Para el ajoblanco:

1 ajo pelado

110 g de almendra pelada

85 g de pan blanco

400 ml de agua

12,5 g de vinagre blanco

120 g de aceite de oliva

Xantana

Sal

Para la conchafina:

12 almejas conchafina

Agua

Para la gelatina de Bloody Mary:

0,7 g de agar agar

Salsa perrins

Tabasco

210 ml de zumo de tomate

70 ml de vodka

1 trozo de apio

15 ml de zumo de limón

Para el polvo de albahaca:

1 manojo de albahaca

100 ml de agua

1 hoja de gelatina

Otros:

3 brotes de albahaca fresca

Para la gelatina de bloody mary: Triturar todo menos el agar, colar, añadir el agar agar y llevar a ebullición. Estirar en una bandeja y enfriar, y una vez frío, cortar en daditos. Para el ajoblanco: Triturar todo en un vaso americano, colar. Poner a punto de espesor con xantana si es necesario. Para la concha fina: Abrir en una sartén con un poquito de agua y reservar hasta el emplatado. Para el polvo de albahaca congelado: Escaldar la albahaca y enfriar en agua y hielo. Disolver la gelatina en agua de cocción, triturar junto con la albahaca escaldada y congelar. Rallar con un tenedor a la hora del pase. Para la presentación: Poner el ajoblanco en el fondo, alternar una almeja y un dadito de gelatina. Terminar con el polvo de albahaca y unas hojitas de albahaca fresca.