Receta de marmitako de Chambo en MasterChef 14

En la prueba de eliminación del séptimo programa de MasterChef 14, los aspirantes trabajaron en diferentes elaboraciones de la cocina tradicional española. Y a Chambo le tocó hacer un marmitako. Y no falló. Te dejamos el paso a paso para hacer este plato típico de la gastronomía del País Vasco.

Y si buscas otro tipo de platos para tus menús, entra en el portal de cocina de RTVE y utiliza su buscador para localizar la elaboración perfecta para sorprender a tus comensales.