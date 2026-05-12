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Masterchef

Receta de marmitako de Chambo en MasterChef 14

  • La receta con la que Chambo evitó la eliminación en el séptimo programa
  • Entra el portal de cocina de RTVE y busca tus platos favoritos
Receta de marmitako de Chambo en MasterChef 14
Receta de marmitako de Chambo en MasterChef 14 RTVE Play
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En la prueba de eliminación del séptimo programa de MasterChef 14, los aspirantes trabajaron en diferentes elaboraciones de la cocina tradicional española. Y a Chambo le tocó hacer un marmitako. Y no falló. Te dejamos el paso a paso para hacer este plato típico de la gastronomía del País Vasco.

Y si buscas otro tipo de platos para tus menús, entra en el portal de cocina de RTVE y utiliza su buscador para localizar la elaboración perfecta para sorprender a tus comensales.

Receta de marmitako de Chambo en MasterChef 14Receta de marmitako de Chambo en MasterChef 14
Ingredientes Preparación
  • 1 cebolla
  • 1 pimiento verde
  • 1/2 tomate
  • Pimiento choricero
  • 4 patatas grandes
  • 350 g de atún
  • 150 ml de vino blanco
  • Fumet de pescado
  • Pimentón dulce
  • Aceite de oliva
  • Sal
  1. Pochar la cebolla y el pimiento verde.
  2. Cuando esté pochado, añadir el tomate rallado, la carne del pimiento choricero, el vino blanco y esperar a que evapore el alcohol.
  3. Por otro lado, hacer un fumet con morralla de pescado y verduras.
  4. Cuando esté hecho, colarlo y agregarlo a la verdura pochada anteriormente.
  5. Pelar las patatas y chascarlas.
  6. Añadirlas a la cazuela. Cocinar hasta que esté en su punto.
  7. Para terminar, añadir el atún en tacos y apagar el fuego para que se cocine con el calor residual.
  8. Servir en un plato hondo.
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