Los jueces aplauden el liderazgo de Camilla en 'MasterChef 14': "Has sabido tomar la delantera"
- La italiana demostró que puede ejercer de capitana aunque no lo sea
- Revive los mejores momentos de MasterChef 14 en RTVE Play
En la visita de MasterChef 14 al restaurante Ugo Chan en Madrid, Camilla compartió equipo con dos titanes, Chambo y Pepe, siendo el primero de ellos el capitán. Y la italiana demostró que a carácter y liderazgo no le gana nadie. Su papel en el equipo fue el de no dejar que nadie se relajara. Y aunque Chambo no se lo tomó bien por momentos, los jueces aplaudieron la actitud de Camilla: "Creemos que ha tenido una visión de conjunto y ha sabido tomar la delantera". Pero empecemos por el principio.
Chambo y Annie formaron un tándem perfecto en la primera prueba del décimo programa de MasterChef 14, lo que les otorgó el honor de capitanear a los equipos en la prueba de exteriores. Pero los jueces tenían un giro guardado: fueron los aspirantes restantes los que dirían con quién querían trabajar. Así, Pepe, Javier, Camilla y Gema eligieron a Chambo y sólo Carlota se decidió por Annie. Chambo tuvo entonces el poder de descartar y Gema y Javier terminaron formando parte del equipo de Annie.
A partir de ahí, el capitán se centró en que nada fallara, motivando a su equipo formado por Pepe y Camilla: "Confío mucho en vosotros y vamos a ganar". La actitud parecía la correcta, pero Camilla estuvo al quite en muchos aspectos, dando consejos, sin permitir ni un ápice de relajación. Y eso parece que no le gustó mucho al capitán: "Más que consejos, das rapapolvos". Camilla simplemente confirmó que su objetivo era ganar: "Cualquier cosa que le digo a Chambo se lo está tomando como que le quiero corregir. Y yo simplemente le digo las cosas para que salga bien".
Camilla tomó la delantera con el postre
Instantes después Camilla ofreció su ayuda a Chambo para montar el sushi y él no respondió. A continuación, fue Camilla quien estuvo más pendiente de supervisar el brioche que Pepe estaba preparando. Pero si hubo un momento que confirmó el liderazgo de Camilla fue cuando Hugo Muñoz, chef de Ugo Chan, pidió a uno de los aspirantes que terminara el postre en sala delante de los comensales. "Lo puedo hacer o yo o Cami", dijo Chambo. Pero Camilla dejó la elección en manos de su capitán. "Vale, pues hazlo tú", confirmó Chambo. Por lo tanto, Camilla terminó el postre delante de los comensales, que aplaudieron su trabajo.
El cruce de palabras entre Chambo y Camilla no había terminado. La italiana aseguró que solo "necesitaba un poco más de comunicación" y que no quiso "subirse a la chepa" de nadie. Pero Chambo lo vio desde otro punto de vista: "Pensé que diría las cosas desde una manera más positiva y no quejándose por todo. Por un lado, estoy contento con ella y por otro me ha costado mucho llegar al final, de hecho, he llegado tan saturado que le he dicho que presentara ella el postre, con tal de perderla un poco de vista".
Y fue aquí cuando Marta Sanahuja intervino: "Yo he estado cuando has tomado esa decisión y no ha sido para perderla de vista, ha sido para quitarte el marrón de encima. Os hemos remarcado que la prueba de hoy era muy exigente y Camilla es la que mejor lo ha entendido. Creemos que ha tenido una visión de conjunto y ha sabido tomar la delantera". Chambo se reafirmó en su postura, pero aseguró que volvería a trabajar con Camilla: "Si conseguimos el objetivo, yo aguantaría una vez más la chapa de Camilla con tal de ganar". Jordi se sumó a la conversación destacando el buen hacer de la aspirante: "Lo que respecta a la actitud y a la disposición creemos que el papel de Camilla has ido el correcto y ha sido la mejor de los tres". No obstante, el chef de ABaC valoró muy positivamente el trabajo del equipo globalmente y les nombró ganadores de la prueba".
A pesar del reconocimiento de los jueces, Camilla quiso cerrar la conversación disculpándose por si alguien interpretó que quería quitarle poder a Chambo: "Estoy agradecida por vuestras palabras, Chambo se picó un poquito, pero sin ellos (Chambo y Pepe) no podría haber ganado. Les admiro. Nunca quise subirme a su chepa y me disculpo si lo interpretó así".