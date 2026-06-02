Los jueces aplauden el liderazgo de Camilla en 'MasterChef 14': "Has sabido tomar la delantera"

En la visita de MasterChef 14 al restaurante Ugo Chan en Madrid, Camilla compartió equipo con dos titanes, Chambo y Pepe, siendo el primero de ellos el capitán. Y la italiana demostró que a carácter y liderazgo no le gana nadie. Su papel en el equipo fue el de no dejar que nadie se relajara. Y aunque Chambo no se lo tomó bien por momentos, los jueces aplaudieron la actitud de Camilla: "Creemos que ha tenido una visión de conjunto y ha sabido tomar la delantera". Pero empecemos por el principio.

Chambo y Annie formaron un tándem perfecto en la primera prueba del décimo programa de MasterChef 14, lo que les otorgó el honor de capitanear a los equipos en la prueba de exteriores. Pero los jueces tenían un giro guardado: fueron los aspirantes restantes los que dirían con quién querían trabajar. Así, Pepe, Javier, Camilla y Gema eligieron a Chambo y sólo Carlota se decidió por Annie. Chambo tuvo entonces el poder de descartar y Gema y Javier terminaron formando parte del equipo de Annie.

A partir de ahí, el capitán se centró en que nada fallara, motivando a su equipo formado por Pepe y Camilla: "Confío mucho en vosotros y vamos a ganar". La actitud parecía la correcta, pero Camilla estuvo al quite en muchos aspectos, dando consejos, sin permitir ni un ápice de relajación. Y eso parece que no le gustó mucho al capitán: "Más que consejos, das rapapolvos". Camilla simplemente confirmó que su objetivo era ganar: "Cualquier cosa que le digo a Chambo se lo está tomando como que le quiero corregir. Y yo simplemente le digo las cosas para que salga bien".