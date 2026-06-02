Tres duelos y una salvación al límite: La épica noche de Annie frente a los platos de Dabiz Muñoz en MasterChef
- La riojana pudo con Javier en el último duelo tras perder con Carlota y Gema
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El riesgo de la eliminación, la prueba de los duelos y platos de Dabiz Muñoz. Este fue el explosivo cóctel al que se enfrentaron los delantales negros en el décimo programa de MasterChef 14, donde Annie demostró que a perseverancia no le gana nadie, firmando un ejercicio de resistencia inolvidable tras pasar por los tres duelos antes de salvarse. La riojana perdió con Carlota y Gema antes de ganar a Javier, a la postre expulsado. "Has luchado como una jabata", remarcó Pepe Rodríguez.
Camilla, como mejor aspirante de la prueba por equipos, tuvo en su poder la oportunidad de elegir quien comenzaría cocinando en los duelos. Los jueces se encargaron de recordar que a quien eligiera tendría tres intentos para salvarse. Y la italiana no dudó. Annie fue la elegida, y la riojana eligió a Carlota como primera opción para enfrentarse a ella.
En este primer duelo, ya con Dabiz Muñoz en plató, Annie y Carlota elaboraron la sopa wontolini del chef invitado. Inspirada en las sopas calientes y picantes de la cocina cantonesa, esta sopa tenía un caldo de gallina clarificado, con sabores de cocina japonesa y un mini ravioli de mortadela, todo ello integrado con una textura sedosa como resultado final. Tras los 40 minutos de cocinado, llegó la primera cata, donde Carlota resultó vencedora. Annie tuvo problemas con el caldo clarificado y no consiguió obtener el sabor requerido.
Tras Carlota, llegó el momento de Gema. En este segundo duelo, el plato a preparar fue una gyoza de técnica china, cocina al vapor y posteriormente marcada en sartén. El relleno consistía en chuleta de vaca rubia con salsa de mole blanco, con tuétano asado y demiglace, con cecina de wagyu, además de una ensalada líquida. Gema acumuló algún fallo pero el resultado general fue mejor que el de Annie, que no consiguió cocinar bien la masa ni dar con el punto exacto del sabor en el mole.
A la tercera va la vencida
Con Gema salvada, llegó el último y definitivo duelo. Pero Annie nunca perdió la sonrisa: "No estoy cansada, estoy disfrutando. Esto es lo que me gusta". Con ese positivismo y esa gran actitud, Annie elaboró el cangrejo de caparazón blando frito en tempura y una salsa demiglace de cangrejo y pimientas del mundo. Javier falló sobre todo a la hora de freír el kale y la fritura del cangrejo, al que no quitó el caparazón. Y Annie consiguió lo que llevaba toda la prueba persiguiendo: mantenerse una semana más en MasterChef 14. Con tono cansado pero muy feliz confesó que había sido un privilegio cocinar tres platos de Dabiz Muñoz. "Has luchado como una jabata", concluyó Pepe Rodríguez.