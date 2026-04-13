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Masterchef

Receta de flan con nata y ganache de chocolate de Annie en MasterChef 14

  • El delicioso postre que Annie dedicó a su madre en MasterChef 14
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Receta de flan con nata y ganache de chocolate de Annie en MasterChef 14
Receta de flan con nata y ganache de chocolate de Annie en MasterChef 14 RTVE.es
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En la primera prueba del tercer programa de MasterChef 14, Annie dedicó su plato a su madre. Y no pudo elegir mejor momento. Su flan con nata y ganache de chocolate triunfó y los jueces la nombraron como mejor aspirante de la prueba. Aquí tienes todos los detalles para su elaboración.

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Receta de flan con nata y ganache de chocolate de Annie en MasterChef 14Receta de flan con nata y ganache de chocolate de Annie en MasterChef 14
Ingredientes Preparación
  • Huevos
  • Leche
  • Nata
  • Azúcar blanco
  • Miel
  • Chocolate negro
  • Azúcar glass
  • Cacao
  1. Para el flan:
  2. Primero poner un una sartén azúcar con una pizca de agua y hacer el caramelo. Una vez esté hecho, ponerlo en la base de los vasitos.
  3. Dejar enfriar y reservar.
  4. En una cazuela desde frío, poner los huevos y el azúcar (una cucharada por cada huevo).
  5. Batir bien y añadir la leche y la nata. Colar y dejar la mezcla en una jarra para rellenar los vasitos con el caramelo ya frío en el fondo.
  6. Pasar los vasitos a una bandeja con altura y cocinar al horno al baño María.
  7. Estarán listos cuando con al introducir la punta de un cuchillo salga limpio.
  8. Sacar del horno, dejar enfriar y meter en el frigorífico.
  9. Para la nata:
  10. Con una batidora de varillas montar la nata y reservar en una manga pastelera.
  11. Para la ganache:
  12. En un recipiente derretir el chocolate en el microondas en tiempos de 30 segundos.
  13. Ponerlo en un cazo y añadir la miel.
  14. Una vez listo, meterlo en una manga pastelera y reservar.
  15. Para el emplatado:
  16. Con ayuda de un cuchillo desmoldar el flan y poner en el centro del plato.
  17. Cubrir con nata y espolvorear cacao.
  18. En un lateral colocar la ganache de chocolate.
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