Receta de flan con nata y ganache de chocolate de Annie en MasterChef 14

En la primera prueba del tercer programa de MasterChef 14, Annie dedicó su plato a su madre. Y no pudo elegir mejor momento. Su flan con nata y ganache de chocolate triunfó y los jueces la nombraron como mejor aspirante de la prueba. Aquí tienes todos los detalles para su elaboración.
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Receta de flan con nata y ganache de chocolate de Annie en MasterChef 14Receta de flan con nata y ganache de chocolate de Annie en MasterChef 14
|Ingredientes
|Preparación
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- Huevos
- Leche
- Nata
- Azúcar blanco
- Miel
- Chocolate negro
- Azúcar glass
- Cacao
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- Para el flan:
- Primero poner un una sartén azúcar con una pizca de agua y hacer el caramelo. Una vez esté hecho, ponerlo en la base de los vasitos.
- Dejar enfriar y reservar.
- En una cazuela desde frío, poner los huevos y el azúcar (una cucharada por cada huevo).
- Batir bien y añadir la leche y la nata. Colar y dejar la mezcla en una jarra para rellenar los vasitos con el caramelo ya frío en el fondo.
- Pasar los vasitos a una bandeja con altura y cocinar al horno al baño María.
- Estarán listos cuando con al introducir la punta de un cuchillo salga limpio.
- Sacar del horno, dejar enfriar y meter en el frigorífico.
- Para la nata:
- Con una batidora de varillas montar la nata y reservar en una manga pastelera.
- Para la ganache:
- En un recipiente derretir el chocolate en el microondas en tiempos de 30 segundos.
- Ponerlo en un cazo y añadir la miel.
- Una vez listo, meterlo en una manga pastelera y reservar.
- Para el emplatado:
- Con ayuda de un cuchillo desmoldar el flan y poner en el centro del plato.
- Cubrir con nata y espolvorear cacao.
- En un lateral colocar la ganache de chocolate.