Receta de flan con nata y ganache de chocolate de Annie en MasterChef 14

Huevos

Leche

Nata

Azúcar blanco

Miel

Chocolate negro

Azúcar glass

Cacao

Para el flan: Primero poner un una sartén azúcar con una pizca de agua y hacer el caramelo. Una vez esté hecho, ponerlo en la base de los vasitos. Dejar enfriar y reservar. En una cazuela desde frío, poner los huevos y el azúcar (una cucharada por cada huevo). Batir bien y añadir la leche y la nata. Colar y dejar la mezcla en una jarra para rellenar los vasitos con el caramelo ya frío en el fondo. Pasar los vasitos a una bandeja con altura y cocinar al horno al baño María. Estarán listos cuando con al introducir la punta de un cuchillo salga limpio. Sacar del horno, dejar enfriar y meter en el frigorífico. Para la nata: Con una batidora de varillas montar la nata y reservar en una manga pastelera. Para la ganache: En un recipiente derretir el chocolate en el microondas en tiempos de 30 segundos. Ponerlo en un cazo y añadir la miel. Una vez listo, meterlo en una manga pastelera y reservar. Para el emplatado: Con ayuda de un cuchillo desmoldar el flan y poner en el centro del plato. Cubrir con nata y espolvorear cacao. En un lateral colocar la ganache de chocolate.