Emociones a flor de piel en 'Dog House' con nuevas familias y la actriz Nathalie Seseña

En el episodio de esta semana de ‘Dog House’, las emociones vuelven a estar a flor de piel. El programa mostrará cómo la actriz Nathalie Seseña conoce a una perrita marcada por una vida dura, una historia de superación que cambiará el destino de ambas para siempre.

Además, desde Aragón llega una familia que sueña con ampliar el hogar, pero una inesperada escapada de la perrita pondrá a prueba sus nervios. La audiencia podrá conocer a una inglesa afincada en Marbella que busca un segundo perro para su familia, mientras que otra familia se enfrenta a un desafío distinto: convencer a un padre que no ve con buenos ojos la adopción. Además, un niño descubrirá por sorpresa que sus padres le han llevado a ‘Dog House’ para encontrar el compañero que deseaba.

Y como siempre no faltarán las risas gracias a una pareja tan divertida como entrañable, dispuesta a abrir su hogar y su corazón a un nuevo amigo de cuatro patas. Historias de ilusión, segundas oportunidades y encuentros inolvidables que demuestran que, a veces, el hogar perfecto está a una sola adopción de distancia.