'Dog House' arrasa en audiencia y redes sociales. Participa en la encuesta: ¿Con qué historia has llorado más?
- El regreso del programa de Chenoa es líder de audiencia
- Vuelve a ver el primer capítulo en RTVE Play
Dog House es emoción, tristeza, alegría, sorpresa, esperanza y un sinfín de adjetivos más. El programa te revuelve, y en ocasiones, es tan crudo y tan emotivo como es la realidad. Su regreso a La 1 y RTVE Play ha vuelto a demostrarlo. Pero, ¿qué historia te ha emocionado más del primer episodio?
Dog House conquista la noche de los martes
Cada noche de martes, el albergue abre sus puertas y nos deja vivir de cerca las historias de abandono, de esperanza y de perritos que necesitan volver a ser queridos. Un viaje que hace partícipe al espectador y que se ha traducido en un 12,8% de cuota de pantalla en su estreno, un 2.8% más que en el estreno de su primera entrega.
Desde su llegada a La 1 el pasado verano, el programa de adopciones con Chenoa se ha consolidado como un fenómeno en redes sociales, contando con un público fiel que interactúa y sigue el minuto a minuto de cada capítulo a través de Xe Instagram.
Los internautas han valorado especialmente la labor social que lleva a cabo el programa visibilizando y dando voz a aquellos perros que han sido abandonados y maltratados. "Qué maravilla y qué necesarios son los programas como #DogHouse. Gracias @La1_tve por darle voz a los peluditos", comentaba una seguidora del programa. "Gracias a @Chenoa y a todo el equipo por dar visibilidad a tantos perros que esperan una oportunidad. Ojalá esta temporada venga llena de finales felices", comentaba otra persona en X.
Por supuesto, también han recalcado la carga emocional del primer capítulo, marcada especialmente por la despedida de César y Curro. Y han mencionado lo mucho que han echado de menos el programa. "Se me va hacer largo la semana para volver a ver el siguiente programa. Hasta el martes que viene!!", concluía otra internauta.
Emoción, una devastadora despedida y una perrita embarazada
Dog House ha vuelto a abrir las puertas de su albergue para recibir a una familia de cuatro miembros que venía en busca de un quinto integrante para la familia. “El cuarto miembro se fue al cielo de los perritos hace ya unos años”, explicaba Sergio, el padre de la familia.
Seguidamente, se acercaba a Dog House, César, un hombre viudo de 80 años que acababa de perder a su mujer y que se encontraba muy débil de salud. “Curro ha sido muy feliz con nosotros y nos ha hecho a nosotros muy felices”, explicaba. “Sin embargo, tengo problemas en los pulmones, soy diabético y me encuentro muy flojito. No tengo fuerzas para seguir atendiéndole”, decía. Y concluía: “Vengo buscando una familia que pueda hacer a Curro vivir tan feliz como hemos intentado hacerlo nosotros”.
Por su parte, Miriam y Albert llegaban con ganas de encontrar un compañero o compañera para su perrita Stalin. Y no tenían problema en adoptar un perrito mayor. “Qué gusto ver a gente joven que apuesta por adoptar un perro mayor”, comentaba el staff.
Cristina y su mujer Vanesa llegaban en busca de nuevas aventuras y terminaban saliendo del albergue con una perrita embarazada a la que dar mucho amor. Grace Kelly y su madre Eliana, aprendieron que, a veces, menos es más. Y que es importante leer las reacciones de los perritos y no agobiarlos.
Por su parte, Darío, Néstor y Gloria esperaban encontrar un perrito que pudiese ayudar a Darío a detectar sus subidas y bajadas de azúcar. Y, terminaron por encontrarse en el jardín con Zuma, una perrita que no solo ha conectado con Darío y Néstor, sino que parecía haber detectado el bajón de azúcar del pequeño.
Y, finalmente, el programa nos demostró que, en ocasiones, sí existen los finales felices: Curro, el perrito de César encontró una nueva familia con quien ser feliz y a día de hoy sigue recibiendo visitas de César. ¡Esta historia no podía terminar mejor!
Hora y dónde ver en directo 'Dog House'
Si eres fan de las historias emotivas, Dog House es tu programa. Aquí te contamos todos los detalles del estreno en La 1 y en RTVE Play, donde puedes verlo en directo o cuando, y donde tú quieras. Y si quieres adoptar, puedes hacerlo con las asociaciones que colaboran con el programa.