'Dog House' arrasa en audiencia y redes sociales. Participa en la encuesta: ¿Con qué historia has llorado más?

Dog House es emoción, tristeza, alegría, sorpresa, esperanza y un sinfín de adjetivos más. El programa te revuelve, y en ocasiones, es tan crudo y tan emotivo como es la realidad. Su regreso a La 1 y RTVE Play ha vuelto a demostrarlo. Pero, ¿qué historia te ha emocionado más del primer episodio?

Dog House conquista la noche de los martes Cada noche de martes, el albergue abre sus puertas y nos deja vivir de cerca las historias de abandono, de esperanza y de perritos que necesitan volver a ser queridos. Un viaje que hace partícipe al espectador y que se ha traducido en un 12,8% de cuota de pantalla en su estreno, un 2.8% más que en el estreno de su primera entrega. Desde su llegada a La 1 el pasado verano, el programa de adopciones con Chenoa se ha consolidado como un fenómeno en redes sociales, contando con un público fiel que interactúa y sigue el minuto a minuto de cada capítulo a través de Xe Instagram. Los internautas han valorado especialmente la labor social que lleva a cabo el programa visibilizando y dando voz a aquellos perros que han sido abandonados y maltratados. "Qué maravilla y qué necesarios son los programas como #DogHouse. Gracias @La1_tve por darle voz a los peluditos", comentaba una seguidora del programa. "Gracias a @Chenoa y a todo el equipo por dar visibilidad a tantos perros que esperan una oportunidad. Ojalá esta temporada venga llena de finales felices", comentaba otra persona en X. Por supuesto, también han recalcado la carga emocional del primer capítulo, marcada especialmente por la despedida de César y Curro. Y han mencionado lo mucho que han echado de menos el programa. "Se me va hacer largo la semana para volver a ver el siguiente programa. Hasta el martes que viene!!", concluía otra internauta.