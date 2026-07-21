Vuelve Chenoa con Dog House: estas son las familias de la nueva temporada, marcada por una historia conmovedora

El perro es el mejor amigo del hombre, pero… ¿es el hombre el mejor amigo del perro? Si algo nos enseña Dog House es que, por muy duras que hayan sido sus vidas, los peludos siempre están dispuestos a encontrar a alguien que quiera ser su mejor amigo. Tras el éxito de su primera temporada, el programa de Chenoa regresa con nuevas historias y muchas sorpresas. El pasado año, el programa de adopciones se consagró como uno de los grandes descubrimientos televisivos, con más de 700 000 espectadores de media y un share máximo del 12,4%, convirtiéndose en trending topic cada uno de los días de emisión. Estas son las nuevas familias que vamos a conocer esta temporada.

Valeria, Sergio y Mihaela: mucho amor Esta familia de tres llega al albergue en busca del quinto miembro de la familia. Pero, ¿y el cuarto? Aunque ya no está con ellos, este lugar lo ocupará siempre su perrito Toby, que falleció hace unos años y al que aún no han olvidado. “Yo no le quiero reemplazar, solo quiero tener un compañerito más”, dice la pequeña Valeria. La joven Valeria es divertida, escribe poesía con su madre y ha dedicado al programa un emotivo poema. Sin embargo, hay algo que nos ha parecido aún más tierno y es su vocación profesional: “No me gusta estudiar”, explica la joven. “Yo quiero ser gofrera”, termina. Por su parte, Sergio, su padre, tiene algo claro: “El amor es lo único que sobra en esta familia” ¿Conseguirán encontrar un perrito con el que compartir todo este cariño? La familia de Valeria espera para conocer a su nuevo compañeroYolanda Rodríguez Soria (Dog House)

César y Curro: adiós con el corazón A veces, en Dog House ocurren cosas tan reales y dolorosas como la vida misma. La llegada de César, un hombre de 80 años que acaba de perder a su mujer, conmociona al personal del albergue. El hombre viene acompañado de su perrito Curro y tiene una petición especial para Dog House. “Curro ha sido muy feliz con nosotros y nos ha hecho a nosotros muy felices”, dice. “Sin embargo, tengo problemas en los pulmones, soy diabético y me encuentro muy flojito. No tengo fuerzas para seguir atendiéndole”. Y concluye: “Vengo buscando una familia que pueda hacer a Curro vivir tan feliz como hemos intentado hacerlo nosotros”. ¿Cómo terminará esta historia? ¿Conseguirá el staff cumplir con la compleja tarea que les ha encomendado César? César llega al albergue de 'Dog House'Yolanda Rodríguez Soria (Top Chef)

Albert y Miriam: la edad perruna no importa En esta ocasión, Chenoa recibe a Albert, Miriam y su perrito Stalin. Qué nombre más raro para un perro, ¿no? Pues ya averiguaremos el porqué de este nombre tan peculiar. “Los beagles tienen ansiedad por separación y queremos una perrita que haga compañía a Stalin”, explica la pareja. Miriam tiene una profesión de lo más llamativa: es funeraria y tanatopractora y Albert es electricista. No les importa adoptar un perro mayor y vienen con ganas de enamorarse de un perrete que aporte tranquilidad a su pequeño terremoto. “Qué gusto ver a gente joven que apuesta por adoptar un perro mayor”, comenta el staff. Y se ponen manos a la obra para encontrar un animal que pueda unirse a esta familia. ¿Quién será el afortunado que encuentre una segunda oportunidad? Albert y Miriam están a punto de entrar al jardín de 'Dog House'Yolanda Rodríguez Soria (Dog House)

Cristina, Vanesa y Derek: el amor se multiplica Cristina y su mujer Vanesa llegan a la recepción de Dog House acompañadas de su pequeño hijo Derek, que, por cierto, le ha robado el corazón a nuestra querida Chenoa. “Nuestra historia de amor comenzó en el colegio”, cuenta Cristina. “Yo si pudiera decirme algo a mí misma sería que saliese antes del armario”, continúa. Unidas por una bonita historia de amor que, primero las unió a ellas y después trajo consigo al pequeño Derek, las jóvenes tienen ganas de seguir ampliando la familia. Ahora, buscan un perrete que les acompañe en sus aventuras. ¿Cómo se relacionará el pequeño Derek con su nuevo hermano perruno? La familia espera para conocer a su nuevo compañeroYolanda Rodríguez Soria (Dog House)

Grace Kelly y Eliana: felicidad en estado puro Eso que suena, ¿qué es? ¿Música brasileña? Las dos personas más alegres que vais a ver nunca llegan al albergue. Sus nombres son Grace Kelly y Eliana, y vienen de Brasil. Pletóricas y felices, madre e hija nos cuentan su historia y por qué han decidido venir a Dog House. “Me gustaría encontrar un perrito que pase tiempo conmigo”, explica la pequeña de la familia. Y su madre continúa: “Sería una compañía para ella porque yo paso mucho tiempo fuera de casa trabajando y ella se queda sola”. ¿Encontrará el personal del albergue un perrito que quiera convertirse en el mejor amigo de Grace Kelly? Grace Kelly y Eliana acaban de llegar al albergue de 'Dog House'Yolanda Rodríguez Soria (Dog House)

Gloria, Darío y Néstor: un nuevo mejor amigo Los jóvenes Darío y Néstor llegan al albergue acompañados de su madre Gloria. Darío padece de una diabetes que le ha cambiado la vida. “Nuestra expectativa era que encontrásemos un perro de alerta médica o que potencialmente fuese entrenable para ello, porque Darío tiene diabetes tipo 1”, explica Gloria. Y continúa: “Queremos que su vida sea lo más normal posible”. Sin embargo, y a pesar de que los dos hermanos son conscientes de que sería una gran ayuda para Darío, ellos tienen otra prioridad: que sea un perro amoroso con el que poder compartir sus vidas. ¿Habrá match en el jardín? Néstor, Darío y Ana esperan para conocer a su compañero perrunoYolanda Rodríguez Soria (Dog House)

Antonia, Azahara y Jesús: ¿su última adopción? Esta familia llega al programa con una filosofía de vida muy clara: “Los perros vienen a este mundo a ayudar a las personas”, reflexionan. Y nosotros deberíamos darles a ellos lo mismo que ellos nos ofrecen: amor. Por eso, están dispuestos a adoptar a un perrito al que dar mucho cariño. Eso sí, Jesús cree que este será su último perrito. Están abiertos a dar un hogar a un peludo que sea mayor, pero les gustaría que no tuviese mucha energía o fuese muy grande, ya que ellos son mayores y quieren poder compartir tiempo y actividades con él. “Queremos un perro que no sea ni muy grande, ni muy cachorro”, explican. ¿Cómo será su paso por el jardín? ¿Encontrarán un perrete que les robe el corazón? Antonia, Azahara y Jesús esperan para conocer a su nuevo compañeroYolanda Rodríguez Soria (Dog House)