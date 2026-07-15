Chenoa muestra su lado más emotivo en 'Dog House': "Intento mantener la compostura, pero me rompo"

Desde que comenzó su carrera en RTVE, Chenoa no ha dejado de sorprendernos en distintos registros. Ha presentado varios concursos, ha dado las Campanadas y ahora vuelve a la televisión pública con la segunda temporada de Dog House, que se estrenará el martes 21 de julio, día del perro. Durante el programa veremos a una Chenoa muy cercana, muy implicada y muy emocionada: "Son historias de vida maravillosas".

En Teleplanistas, el programa presentado por Javi Hoyos y Marta Verona ha repasado su carrera y ha analizado su recorrido en la música y en la televisión: "Cuando hago algo, intento dar el máximo".

El amor llega moviendo la colita Llega la nueva temporada del programa que promueve la adopción responsable, y con ella algunas novedades: la selección española femenina y la ONCE con sus perros guía protagonizan algunos de los momentos más especiales. La mallorquina ha aprovechado su paso por Teleplanistas y se ha sincerado sobre cómo ha vivido su experiencia como 'maestra de ceremonias': "Es una montaña rusa de emociones, empatizo muchísimo". Además, ha hablado de su mascota Chloe, a la que adoptó en 2025 y con la que tiene una gran relación: "Cuando entro por la puerta, ella me quiere como esté". Una de las historias que más ha marcado a la presentadora durante esta temporada es la incautación de perros en un criadero: "Intento mantener la compostura, pero me rompo", y lanza un mensaje: "Tenemos que paliar los abandonos".

"Estoy enamorada de la tele" Tras presentar The Floor, llega la edición VIP, cargada de sorpresas como la que han adelantado en Teleplanistas: su presentadora, Marta Verona, luchará contra 31 rostros conocidos por hacerse con el tablero. Chenoa se sincera sobre el mayor reto de presentar The Floor: “Van a alucinar” También ha habido momentos para sincerarse y la cantante le ha contado a Javi Hoyos lo que se siente al ser jurado en un concurso: "Exponer opiniones siempre conlleva mucho más hate". Además, confiesa que no todo el mundo se toma bien las valoraciones. "Hay gente que, cuando se corta la cámara, te viene y te dice dos cositas", ha añadido. Su largo recorrido de 25 años le ha dejado grandes aprendizajes: "Fracasar es algo maravilloso si logras sacar algún beneficio de ello". Asimismo, anima a la gente a no rendirse: "Cuanto más caigas, más aprendes y se está perdiendo esa filosofía".