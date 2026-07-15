TELEPLANISTAS

Chenoa muestra su lado más emotivo en 'Dog House': "Intento mantener la compostura, pero me rompo"

Teleplanistas - Episodio 11 - Entrevista con Chenoa (Dog House)

Chenoa y Cloe junto a Marta Verona y Javi Hoyos en 'Teleplanistas'

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Desde que comenzó su carrera en RTVE, Chenoa no ha dejado de sorprendernos en distintos registros. Ha presentado varios concursos, ha dado las Campanadas y ahora vuelve a la televisión pública con la segunda temporada de Dog House, que se estrenará el martes 21 de julio, día del perro. Durante el programa veremos a una Chenoa muy cercana, muy implicada y muy emocionada: "Son historias de vida maravillosas".

En Teleplanistas, el programa presentado por Javi Hoyos y Marta Verona ha repasado su carrera y ha analizado su recorrido en la música y en la televisión: "Cuando hago algo, intento dar el máximo".

El amor llega moviendo la colita

Llega la nueva temporada del programa que promueve la adopción responsable, y con ella algunas novedades: la selección española femenina y la ONCE con sus perros guía protagonizan algunos de los momentos más especiales.

La mallorquina ha aprovechado su paso por Teleplanistas y se ha sincerado sobre cómo ha vivido su experiencia como 'maestra de ceremonias': "Es una montaña rusa de emociones, empatizo muchísimo". Además, ha hablado de su mascota Chloe, a la que adoptó en 2025 y con la que tiene una gran relación: "Cuando entro por la puerta, ella me quiere como esté".

Una de las historias que más ha marcado a la presentadora durante esta temporada es la incautación de perros en un criadero: "Intento mantener la compostura, pero me rompo", y lanza un mensaje: "Tenemos que paliar los abandonos".

"Estoy enamorada de la tele"

Tras presentar The Floor, llega la edición VIP, cargada de sorpresas como la que han adelantado en Teleplanistas: su presentadora, Marta Verona, luchará contra 31 rostros conocidos por hacerse con el tablero.

Chenoa se sincera sobre el mayor reto de presentar The Floor: “Van a alucinar”

También ha habido momentos para sincerarse y la cantante le ha contado a Javi Hoyos lo que se siente al ser jurado en un concurso: "Exponer opiniones siempre conlleva mucho más hate". Además, confiesa que no todo el mundo se toma bien las valoraciones. "Hay gente que, cuando se corta la cámara, te viene y te dice dos cositas", ha añadido.

Su largo recorrido de 25 años le ha dejado grandes aprendizajes: "Fracasar es algo maravilloso si logras sacar algún beneficio de ello". Asimismo, anima a la gente a no rendirse: "Cuanto más caigas, más aprendes y se está perdiendo esa filosofía".

Dog House, el martes 21 de julio en La 1 y RTVE Play

Dentro de poco volveremos a disfrutar de encuentros mágicos entre familias y perros en busca de un hogar. Viviremos emoción, alegría y momentos que invitan a reflexionar. El martes 21 de julio, el primer capítulo en La 1 y RTVE Play.

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