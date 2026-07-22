La 1 lidera el martes (13,2%) con el regreso de 'Dog House' y la fortaleza de sus informativos, magacines y series

La 1 se revalida como líder de audiencia (13,2%) en el primer día sin el empuje del Mundial de fútbol. La cadena se impuso este martes en las franjas de madrugada (9,7%), mañana (19,2%), tarde (11,2%) y late night (13,4%) con una programación en la que brillaron el regreso de ‘Dog House’, el entretenimiento de ‘Viaje al centro de la tele’, los informativos, magacines y series.

Esperado regreso de ‘Dog House’ Chenoa y la segunda temporada de ‘Dog House’ volvieron anoche con éxito, liderando su franja: 859.000 espectadores, más de tres millones de contactos y un 12,8%, una ventaja de 1.9 puntos sobre su inmediato competidor y 2.8 puntos por encima de su anterior estreno. En su franja de emisión, comparado con la programación habitual de La 1 del martes 7 de julio (sin Mundial), La 1 creció ayer 4.4 puntos de cuota. Una imagen de 'Dog house', del programa de ayer El programa lideró en todos los grupos de edad de 4 a 64 años, con sus mejores registros en las franjas de 4 a 12 años (23,1%) y de 25 a 44 (17%). Por ámbitos geográficos, logró sus mejores datos en Baleares (19,9%) y Navarra (15,3%). Un regreso que llegó precedido por ‘Viaje al cento de la tele’, líder de audiencia con sus dos entregas emitidas en access prime time: la primera alcanzó una media de 1.051.000 espectadores y un 10,8% de cuota. La segunda, 1.277.000 espectadores y un 12,6%.