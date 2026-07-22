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Comunicación RTVE

La 1 lidera el martes (13,2%) con el regreso de 'Dog House' y la fortaleza de sus informativos, magacines y series

  • El programa de Chenoa se impone en su franja con un 12,8% de cuota, 2.8 puntos más que su anterior estreno  
  • Éxito también de ‘Viaje al centro de la tele’, líder del access prime time con sus dos entregas
  • La información deportiva sigue al alza: ‘Teledeporte 1’ es lo más visto en La 1 y el Tour, lo más seguido en La 2
Chenoa, en el estreno de la temporada 2 de 'Dog House'
Chenoa, en el estreno de la temporada 2 de 'Dog House'
PRENSA RTVE

La 1 se revalida como líder de audiencia (13,2%) en el primer día sin el empuje del Mundial de fútbol. La cadena se impuso este martes en las franjas de madrugada (9,7%), mañana (19,2%), tarde (11,2%) y late night (13,4%) con una programación en la que brillaron el regreso de ‘Dog House’, el entretenimiento de ‘Viaje al centro de la tele’, los informativos, magacines y series.

Esperado regreso de ‘Dog House’

Chenoa y la segunda temporada de ‘Dog House’ volvieron anoche con éxito, liderando su franja: 859.000 espectadores, más de tres millones de contactos y un 12,8%, una ventaja de 1.9 puntos sobre su inmediato competidor y 2.8 puntos por encima de su anterior estreno. En su franja de emisión, comparado con la programación habitual de La 1 del martes 7 de julio (sin Mundial), La 1 creció ayer 4.4 puntos de cuota.

Una imagen de 'Dog house', del programa de ayer

Una imagen de 'Dog house', del programa de ayer

El programa lideró en todos los grupos de edad de 4 a 64 años, con sus mejores registros en las franjas de 4 a 12 años (23,1%) y de 25 a 44 (17%). Por ámbitos geográficos, logró sus mejores datos en Baleares (19,9%) y Navarra (15,3%).

Un regreso que llegó precedido por ‘Viaje al cento de la tele’, líder de audiencia con sus dos entregas emitidas en access prime time: la primera alcanzó una media de 1.051.000 espectadores y un 10,8% de cuota. La segunda, 1.277.000 espectadores y un 12,6%.

Deportes, informativos, actualidad y ficción líderes

En el día después de la fiesta de los campeones del mundo, lo más visto de La 1 fue ‘Teledeporte 1’, presentado por Nico de Vicente: tuvo una media de 1.532.000 espectadores de media y un 15,9% de cuota. Junto con Canal 24 horas alcanzó los 1.636.000 seguidores y un 17%.

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Un día más, liderazgos por la mañana del Telediario Matinal, con Mireia Alzuria (29,3%); ‘La Hora de La 1’, con Alex Barreiro y Aida Bao (23,8%); y ‘Mañaneros 360’, con Javier Ruiz y Adela González (18,3%).

Se mantiene la buena acogida de los Telediarios: el TD1, con Lourdes Maldonado, consiguió 1.586.000 espectadores y un 17,1%; y el TD2, presentado por Marina Ribel, reunió a 1.241.000 espectadores y un 14,6% de cuota y 2,3.

En la sobremesa ‘Directo al grano’, con Gonzalo Miró y Martín Barreiro, fue la oferta más contactada de su franja con 3.143.000 contactos único y lideró a partir de las 17:00 horas con un 1.038.000 espectadores de media y un 12,4%.

Por la tarde reinan las ‘Historias que hacen historia’, el bloque de las series de La 1, que promedió ayer un 10,8% y aventajó en 1.4 puntos a su inmediato competidor. Ambas series lideraron sus franjas de emisión: ‘Valle salvaje’ con un 10,1% y 1.495.000 espectadores únicos, y ‘La promesa’  con un 11,4% y 1.136.000 contactos.

Y a última hora de la tarde destacaron ‘Malas lenguas’, presentado por Jesús Cintora (11,2% y casi 1,6 millones de contactos) y ‘Aquí la tierra’, con Jacob Petrus (10,7% de cuota y cerca de 1,7 millones de espectadores únicos).

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En la 2 se impone el Tour

El post de la etapa de ayer en el Tour de Francia fue lo más visto del martes en La 2 con 729.000 espectadores de media, un 9,3% y más de un millon de contactos (9,3%). En esta franja, la cadena fue la segunda más vista de toda la oferta televisiva, solo por detrás de La 1.

El espacio más contactado en La 2 fue 'Malas lenguas', presentado por Jesús Cintora, que llegó a reunir 1.717.000 espectadores únicos y registró un 8,2%, su tercera mejor cuota histórica.

Por último, también destacó ayer en prime time ‘Versión española’, que emitió 'Ma ma': la película de Julio Medem promedió 322.000 espectadores y un 3,7%, su tercera mejor cuota de la temporada.

RTVE

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