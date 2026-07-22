La 1 lidera el martes (13,2%) con el regreso de 'Dog House' y la fortaleza de sus informativos, magacines y series
- El programa de Chenoa se impone en su franja con un 12,8% de cuota, 2.8 puntos más que su anterior estreno
- Éxito también de ‘Viaje al centro de la tele’, líder del access prime time con sus dos entregas
- La información deportiva sigue al alza: ‘Teledeporte 1’ es lo más visto en La 1 y el Tour, lo más seguido en La 2
La 1 se revalida como líder de audiencia (13,2%) en el primer día sin el empuje del Mundial de fútbol. La cadena se impuso este martes en las franjas de madrugada (9,7%), mañana (19,2%), tarde (11,2%) y late night (13,4%) con una programación en la que brillaron el regreso de ‘Dog House’, el entretenimiento de ‘Viaje al centro de la tele’, los informativos, magacines y series.
Esperado regreso de ‘Dog House’
Chenoa y la segunda temporada de ‘Dog House’ volvieron anoche con éxito, liderando su franja: 859.000 espectadores, más de tres millones de contactos y un 12,8%, una ventaja de 1.9 puntos sobre su inmediato competidor y 2.8 puntos por encima de su anterior estreno. En su franja de emisión, comparado con la programación habitual de La 1 del martes 7 de julio (sin Mundial), La 1 creció ayer 4.4 puntos de cuota.
El programa lideró en todos los grupos de edad de 4 a 64 años, con sus mejores registros en las franjas de 4 a 12 años (23,1%) y de 25 a 44 (17%). Por ámbitos geográficos, logró sus mejores datos en Baleares (19,9%) y Navarra (15,3%).
Un regreso que llegó precedido por ‘Viaje al cento de la tele’, líder de audiencia con sus dos entregas emitidas en access prime time: la primera alcanzó una media de 1.051.000 espectadores y un 10,8% de cuota. La segunda, 1.277.000 espectadores y un 12,6%.
Deportes, informativos, actualidad y ficción líderes
En el día después de la fiesta de los campeones del mundo, lo más visto de La 1 fue ‘Teledeporte 1’, presentado por Nico de Vicente: tuvo una media de 1.532.000 espectadores de media y un 15,9% de cuota. Junto con Canal 24 horas alcanzó los 1.636.000 seguidores y un 17%.
Un día más, liderazgos por la mañana del Telediario Matinal, con Mireia Alzuria (29,3%); ‘La Hora de La 1’, con Alex Barreiro y Aida Bao (23,8%); y ‘Mañaneros 360’, con Javier Ruiz y Adela González (18,3%).
Se mantiene la buena acogida de los Telediarios: el TD1, con Lourdes Maldonado, consiguió 1.586.000 espectadores y un 17,1%; y el TD2, presentado por Marina Ribel, reunió a 1.241.000 espectadores y un 14,6% de cuota y 2,3.
En la sobremesa ‘Directo al grano’, con Gonzalo Miró y Martín Barreiro, fue la oferta más contactada de su franja con 3.143.000 contactos único y lideró a partir de las 17:00 horas con un 1.038.000 espectadores de media y un 12,4%.
Por la tarde reinan las ‘Historias que hacen historia’, el bloque de las series de La 1, que promedió ayer un 10,8% y aventajó en 1.4 puntos a su inmediato competidor. Ambas series lideraron sus franjas de emisión: ‘Valle salvaje’ con un 10,1% y 1.495.000 espectadores únicos, y ‘La promesa’ con un 11,4% y 1.136.000 contactos.
Y a última hora de la tarde destacaron ‘Malas lenguas’, presentado por Jesús Cintora (11,2% y casi 1,6 millones de contactos) y ‘Aquí la tierra’, con Jacob Petrus (10,7% de cuota y cerca de 1,7 millones de espectadores únicos).
En la 2 se impone el Tour
El post de la etapa de ayer en el Tour de Francia fue lo más visto del martes en La 2 con 729.000 espectadores de media, un 9,3% y más de un millon de contactos (9,3%). En esta franja, la cadena fue la segunda más vista de toda la oferta televisiva, solo por detrás de La 1.
El espacio más contactado en La 2 fue 'Malas lenguas', presentado por Jesús Cintora, que llegó a reunir 1.717.000 espectadores únicos y registró un 8,2%, su tercera mejor cuota histórica.
Por último, también destacó ayer en prime time ‘Versión española’, que emitió 'Ma ma': la película de Julio Medem promedió 322.000 espectadores y un 3,7%, su tercera mejor cuota de la temporada.