La 1 arrasa en la jornada de celebración del Mundial con un 26,9% de cuota y lidera todas las franjas del día

Las celebraciones por la victoria en el Mundial de Fútbol arrasaron también en La 1 este lunes con una programación que se volcó en el recibimiento a los campeones del Mundo y con la que la cadena pública lideró todas las franjas y en todos los minutos del día. Logró un 26,9% de cuota en la jornada y se impuso la madrugada (33,8%), mañana (29,2%), sobremesa (21,8%), tarde (26,4%), prime time (33,2%) y late (11,4%). El ‘minuto de oro’ se registró en plena fiesta con la Selección, a las 22:49 horas con 5.130.000 espectadores (41,1%).

Los especiales por la segunda estrella de España lideran toda la tarde y la noche. La celebración en Cibeles 'Imparables: un equipo de leyenda', fue lo más visto del día con 4.632 000 espectadores de media y 40,1% de cuota en La 1, Teledeporte y Canal 24 horas. Más de 11,1 millones de personas vieron este especial. Solo en La 1, esta emisión reunión a más de 4,1 millones de media y superó los 9,7 millones de contactos (36%)

El especial 'La segunda estrella es nuestra' con las recepciones oficiales lideró también con 2.581.000 espectadores, 31,2% de cuota y más de 6 millones de contactos en La 1, Teledeporte y Canal 24 horas. Y 'Enhorabuena Campeones', el multitudinario desfile de la Selección por Madrid, se impuso con 3.036.000 espectadores, 34,5% y más de 6,2 millones de contactos.

La repetición de la histórica final del Mundial también lideró en la medianoche: 11,7% y más de 3 millones de espectadores únicos en La 1.

Tarde noche de fiesta en Madrid

Un lunes de datos históricos en Telediarios y magacines Una jornada también muy pendiente de este acontecimiento en los Telediarios y programas de actualidad: El TD Matinal, con Mireia Alzuria, lideró con un 44,3% de share en La 1 y Canal 24 horas, mejor cuota de la historia en simulcast y más de 1,3 millones de espectadores únicos. ‘La Hora de La 1’, con Alex Barreiro y Aida Bao, lideró con un 35,4% de share, mejor cuota de su historia en La 1 y Canal 24 horas. Logró más de 2,2 millones de contactos A continuación, también líder, ‘Mañaneros 360’, con Javier Ruiz y Adela Gonzalez, hizo el mejor registro de su historia en cuota, un 26,1%. Consiguió 1.171.000 espectadores de media y 6,1 millones de contactos en La 1. Registro histórico también para ‘Directo al Grano’, ayer con Gonzalo Miró y Martín Barreiro, con un 18,8% de cuota, 1.697.000 espectadores de media y 4.949.000 contactos únicos El TD1, presentado por Lourdes Maldonado, también lidera con 2.611.000 espectadores de nedia y un 26,2% de cuota. Consigue más de 4.3 millones de contactos. Y el TD-2 emitido en las celebraciones, también con Lourdes Maldonado, alcanzó un 32,5% de cuota. El Informativo Territorial 2, con Paula Sainz Pardo, también lideró con récord: con un 21,9% en La 1, logra la mejor cuota de su historia. Consigue 2.203.000 espectadores de media y más de 2,6 millones de contactos. España desata la locura en Cibeles con una celebración para la historia