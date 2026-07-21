La 1 arrasa en la jornada de celebración del Mundial con un 26,9% de cuota y lidera todas las franjas del día
- La 1 lidera todos los minutos del día de forma ininterrumpida, desde las 2:30 hasta las 24:10 horas
- La celebración en Cibeles, 'Imparables: un equipo de leyenda', lo más visto del día con 4.632 000 espectadores de media (40,1%) y más de 11,1 millones de contactos en La 1, Canal 24 horas y Teledeporte
- El TD Matinal, ‘La hora de La 1, ‘Mañaneros 360’, ‘Directo al grano’ y el Informativo Territorial logran máximos históricos de audiencia
- La celebración del Mundial fue seguida por 505.291 visitantes únicos con 1,1 millones de visualizaciones en RTVE Play
- Los contenidos del Mundial alcanzan ayer 205 millones de visualizaciones y 10,7 millones de interacciones en las redes sociales de RTVE
Las celebraciones por la victoria en el Mundial de Fútbol arrasaron también en La 1 este lunes con una programación que se volcó en el recibimiento a los campeones del Mundo y con la que la cadena pública lideró todas las franjas y en todos los minutos del día. Logró un 26,9% de cuota en la jornada y se impuso la madrugada (33,8%), mañana (29,2%), sobremesa (21,8%), tarde (26,4%), prime time (33,2%) y late (11,4%). El ‘minuto de oro’ se registró en plena fiesta con la Selección, a las 22:49 horas con 5.130.000 espectadores (41,1%).
Los especiales por la segunda estrella de España lideran toda la tarde y la noche. La celebración en Cibeles 'Imparables: un equipo de leyenda', fue lo más visto del día con 4.632 000 espectadores de media y 40,1% de cuota en La 1, Teledeporte y Canal 24 horas. Más de 11,1 millones de personas vieron este especial. Solo en La 1, esta emisión reunión a más de 4,1 millones de media y superó los 9,7 millones de contactos (36%)
El especial 'La segunda estrella es nuestra' con las recepciones oficiales lideró también con 2.581.000 espectadores, 31,2% de cuota y más de 6 millones de contactos en La 1, Teledeporte y Canal 24 horas. Y 'Enhorabuena Campeones', el multitudinario desfile de la Selección por Madrid, se impuso con 3.036.000 espectadores, 34,5% y más de 6,2 millones de contactos.
La repetición de la histórica final del Mundial también lideró en la medianoche: 11,7% y más de 3 millones de espectadores únicos en La 1.
Un lunes de datos históricos en Telediarios y magacines
Una jornada también muy pendiente de este acontecimiento en los Telediarios y programas de actualidad: El TD Matinal, con Mireia Alzuria, lideró con un 44,3% de share en La 1 y Canal 24 horas, mejor cuota de la historia en simulcast y más de 1,3 millones de espectadores únicos.
‘La Hora de La 1’, con Alex Barreiro y Aida Bao, lideró con un 35,4% de share, mejor cuota de su historia en La 1 y Canal 24 horas. Logró más de 2,2 millones de contactos
A continuación, también líder, ‘Mañaneros 360’, con Javier Ruiz y Adela Gonzalez, hizo el mejor registro de su historia en cuota, un 26,1%. Consiguió 1.171.000 espectadores de media y 6,1 millones de contactos en La 1.
Registro histórico también para ‘Directo al Grano’, ayer con Gonzalo Miró y Martín Barreiro, con un 18,8% de cuota, 1.697.000 espectadores de media y 4.949.000 contactos únicos
El TD1, presentado por Lourdes Maldonado, también lidera con 2.611.000 espectadores de nedia y un 26,2% de cuota. Consigue más de 4.3 millones de contactos. Y el TD-2 emitido en las celebraciones, también con Lourdes Maldonado, alcanzó un 32,5% de cuota.
El Informativo Territorial 2, con Paula Sainz Pardo, también lideró con récord: con un 21,9% en La 1, logra la mejor cuota de su historia. Consigue 2.203.000 espectadores de media y más de 2,6 millones de contactos.
La audiencia digital, también imparable con el Mundial
La celebración de ayer fue seguida por 505.291 visitantes únicos con 1,1 millones de visualizaciones en RTVE Play. Destaca el especial de ‘La segunda estrella es nuestra’, seguido por 479.306 visitantes únicos con 1 millón de visualizaciones; y el especial de RTVE Noticias ‘Esperando a la Roja’, seguido por 67.858 visitantes únicos con 99.035 visualizaciones. El ‘minuto de oro’, a las 22:23, con 107.132 espectadores viviendo la celebración con la selección.
Incluyendo la celebración de ayer, más de 9,8 millones de visitantes totales han conectado con alguna de las señales en directo del Mundial.
Y jornada de locura también en las redes sociales de RTVE. Los contenidos del Mundial publicados ayer alcanzaron 205 millones de visualizaciones y 10,7 millones de interacciones. El TikTok de La 1 "Cibeles le esperaba con ganas🤩" es lo más visto del día de ayer con 17,8 millones de visualizaciones.
Teledeporte es la marca que más impacto acumula, 97 millones, seguida de La 1 (74 millones) y RTVE Noticias (28,7 millones). Facebook e Instagram son las dos redes en las que se alcanzan más visualizaciones, 74 millones y 69 millones, respectivamente. El hashtag #LaSegundaEsNuestra llegó a ser trending topic (la tendencia 1) en X ayer por la tarde-noche, durante la celebración.
Con 1.500 millones de visualizaciones y 67,1 millones de interacciones desde el inicio del Mundial, se convierte en el evento deportivo más visto en las redes sociales de RTVE.