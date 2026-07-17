La 1 lidera el jueves (13,3%) con el final de temporada de 'La Revuelta' y 'El perro andaluz by Manu Sánchez'

La 1 firmó este jueves una nueva jornada de liderazgo de audiencia, con una cuota media del 13,3% a la que contribuye la solidez de su oferta de informativos, actualidad, ficción y entretenimiento en prime time. En esta última franja, la de mayor audiencia, destacaron el último programa de la temporada de ‘La Revuelta’ y la nueva entrega de ‘El perro andaluz by Manu Sánchez’. Ambos fueron líderes con un 12,5% de cuota media.

‘La Revuelta’ de David Broncano se despidió hasta septiembre ante una media de 1.179.000 espectadores y casi 3,8 millones de contactos. Fue el programa más visto de su franja en todos los grupos de edad, con datos especialmente destacados en el público de 13 a 24 años (16,4%) y de 25 a 44 años (21,4%).

A continuación, ‘El perro andaluz by Manu Sánchez’ revalidó el liderazgo con una media de 831.000 seguidores y más de 2,8 millones de espectadores únicos. Su aceptación crece en los grupos de edad de 25 a 44 años (14,6%) y de 65 a 74 años (14,6%). Y por comunidades, destaca en Andalucía (14,9%), Aragón (13,4%), Castilla-La Mancha (18,4%), Castilla y León (14%), País Vasco (18,5%) y Madrid (13,6%).

Además, a las puertas la final del Mundial España-Argentina, ‘Teledeporte 2: Directo al Mundial’, con Lara Gandarillas y Marcos López, fue lo más visto de La 1 ayer. Reunió a una media de 1.272.000 personas y un 14,8% de cuota, que crecen hasta 1.332.000 espectadores y un 15,5% al sumar la audiencia en simultáneo del Canal 24 horas.

Liderazgos en la mañana y la tarde Este jueves también lideraron el Telediario Matinal, presentado por Mireia Alzuria, con un 30,8% y 948.000 espectadores únicos en La 1 y Canal 24 horas; ‘La hora de La 1’, con Alex Barreiro y Aida Bao, con un 22% de cuota y 1,5 millones de contactos; y ‘Mañaneros’, con Javier Ruiz y Miriam Moreno, con un 18,7% y 2,5 millones de espectadores únicos. Y por la tarde, las ‘Historias que hacen historia’ lideraron y ganaron ventaja con sus competidoras: ‘La promesa’ registró casi 1,3 millones de contactos, un 13,2% de cuota y 3.8 puntos de distancia sobre la siguiente opción. Y ‘Valle salvaje’logró una cuota del 12,2% y más de 1,6 millones de contactos, con más de 3.2 puntos de ventaja frente a la competencia. El TD 1, presentado por Lourdes Maldonado, promedió ayer 1.320.000 espectadores y un 15% de cuota en La 1 y el Canal 24 horas; y el TD 2, con Marina Ribel, hizo una audiencia media de 1.161.000 y 14,6%. Por la tarde ‘Directo al grano’ (11,2%), presentado por Marta Flich y Gonzalo Miró, fue la oferta más contactada de su franja, al reunir más de 3,1 millones de espectadores únicos. Además, a partir de las 17:00 horas lideró su franja, con un 12,5% de cuota. ‘Malas lenguas’, con Jesús Cintora, logró un 11,6% en La 1, fue la oferta más contactada de su franja con 2.030.000 espectadores únicos, y lideró en los grupos de 13 a 24 años (16,3%) y de 45 a 64 (11,1%). Y siempre con buenos datos, ‘Aquí la Tierra’, de la mano de Jacob Petrus, que ayer firmó un 11,9% y cerca de 1,6 millones de espectadores únicos.