La 1 estrena nueva temporada de 'Viaje al centro de la tele', un homenaje a los 70 años de TVE
- El programa celebra el aniversario de TVE reuniendo 70 momentos que marcaron nuestras vidas a través de la televisión
- Estreno: desde el 17 de julio, noches temáticas cada viernes; y nuevas entregas de martes a jueves en el access prime time de La 1
En 2026, TVE cumple 70 años y RTVE sigue celebrándolo con homenajes en toda su programación. Ahora regresa todo un clásico del verano, ‘Viaje al centro de la tele’, con una nueva temporada dedicada al aniversario y que incorpora varias novedades. Se emitirá los viernes, con noches temáticas especiales, y a partir de la semana que viene, con nuevas entregas en el access prime time del martes, miércoles y jueves.
El programa, producción propia de RTVE, dirigido por Pedro Santos y con la locución de Santiago Segura, vuelva zambullirse en el Archivo de RTVE para rescatar y compartir momentos inolvidables. Lo hará homenajeando a la televisión pública a través de una cifra especial, 70, que son los años transcurridos desde que un 28 de octubre de 1956 iniciara su actividad con emisiones regulares.
Para ello, ‘Viaje al centro de la tele’ mostrará 70 momentos que han marcado nuestra vida a través de la televisión. Contará con 70 interpretes de los años 70, de los 80 y de los 90, reflejará 70 momentos de humor, 70 programas míticos, 70 mujeres imprescindibles, 70 primeras veces, 70 artistas del verano o 70 dúos increíbles.
Además, el programa ha renovado totalmente otra de sus señas de identidad, el grafismo, para dotar ahora al programa de una imagen más actual y vertiginosa. Incluso la mascota del programa se ha montado en una nave espacial para viajar en el tiempo.