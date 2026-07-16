La 1 estrena nueva temporada de 'Viaje al centro de la tele', un homenaje a los 70 años de TVE

En 2026, TVE cumple 70 años y RTVE sigue celebrándolo con homenajes en toda su programación. Ahora regresa todo un clásico del verano, ‘Viaje al centro de la tele’, con una nueva temporada dedicada al aniversario y que incorpora varias novedades. Se emitirá los viernes, con noches temáticas especiales, y a partir de la semana que viene, con nuevas entregas en el access prime time del martes, miércoles y jueves.

El programa, producción propia de RTVE, dirigido por Pedro Santos y con la locución de Santiago Segura, vuelva zambullirse en el Archivo de RTVE para rescatar y compartir momentos inolvidables. Lo hará homenajeando a la televisión pública a través de una cifra especial, 70, que son los años transcurridos desde que un 28 de octubre de 1956 iniciara su actividad con emisiones regulares.

Pedro Santos y Santiago Segura

Para ello, ‘Viaje al centro de la tele’ mostrará 70 momentos que han marcado nuestra vida a través de la televisión. Contará con 70 interpretes de los años 70, de los 80 y de los 90, reflejará 70 momentos de humor, 70 programas míticos, 70 mujeres imprescindibles, 70 primeras veces, 70 artistas del verano o 70 dúos increíbles.

Además, el programa ha renovado totalmente otra de sus señas de identidad, el grafismo, para dotar ahora al programa de una imagen más actual y vertiginosa. Incluso la mascota del programa se ha montado en una nave espacial para viajar en el tiempo.