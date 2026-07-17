'Good bye, Verja!', en Informe Semanal
- Además, en un programa especial desde el Museo Reina Sofía por el 90º aniversario de la guerra civil, 'Las voces de Lorca'
- Sábado 18 de julio, a las 21:30 horas en La 1, el Canal 24 horas y RTVE Play
Con El Guernica de Pablo Picasso como testigo de excepción, desde su ubicación en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, ‘Informe Semanal’ recordará que la Guerra Civil dejó sembrado nuestro país de fosas comunes y de desaparecidos. Entre esas víctimas está Federico García Lorca, cuyo legado parece estar más vigente que nunca. El programa, atento a la actualidad, también viaja al Campo de Gibraltar, donde la "famosa verja”, ya es historia.
‘Good bye, Verja!’
El Campo de Gibraltar y el Peñón acaban de iniciar una nueva etapa. Desde un lado y otro, todas las miradas se posaban este 15 de julio a medianoche en la verja que, hoy, ya no existe. "Ha sido un momentazo único, histórico... como la caída del muro de Berlín", comentaba allí mismo una chica, testigo del momento. Se convertía en una de las primeras en cruzar el paso sin necesidad de pasar ningún control. España acababa de ganar a Francia en las semifinales del Mundial, "y yo estaba atascada, en el coche, celebrándolo", añadía otra, "y dije, me voy para la frontera, que tengo que vivirlo, sin carnet, sin nada…después de tantísimos años".
Durante más de un siglo, la verja ha condicionado la vida de varias generaciones de la zona. Y, para los que vivieron los años de cierre total a la sombra del Peñón la emoción ha sido indescriptible. ''Estoy muy contento, pero también con el peso de la responsabilidad porque viene una carga de trabajo importante para mi ayuntamiento", confiesa Juan Franco Rodríguez, alcalde de la Línea de la Concepción.
Tras años de negociación, el acuerdo político se firmaba esta semana en Bruselas casi al mismo tiempo, entre la UE y Reino Unido, con la representación de los gobiernos español, británico y gibraltareño y de la Comisión Europea. Para Fabián Picardo, ministro principal de Gibraltar, "hemos sido valientes en conseguir que las personas tengan la libertad de entenderse, de estar juntas, de enamorarse, que es lo que hacen aquí los niños y las niñas del Campo de Gibraltar sin tener que tener ese trámite burocrático de enseñar pasaportes".
El tráfico en la zona sigue teniendo complicaciones, aunque los controles se han traslado al puerto y al aeropuerto. A partir de ahora, los pasajeros que lleguen en barco o en avión y tengan atravesar las nuevas puertas de entrada al espacio Schengen deberán pasar un doble filtro: el de las autoridades gibraltareñas y el de las europeas. A la libre circulación de personas se suma la de mercancías, con la eliminación de aranceles y de cuotas en los bienes que se comercien. La colonia británica no aplica el IVA, pero sí se introduce un impuesto sobre algunas transacciones. Al tabaco y al alcohol; no a actividades esenciales para la economía gibraltareña como son los juegos, las apuestas en línea y los seguros. A finales de junio, Hacienda sacaba a Gibraltar de la lista de paraísos fiscales. La nueva situación pretende aliviar, especialmente, la vida de los habitantes de la zona. El impacto se prevé enorme.
‘Las voces de Lorca’
‘Informe Semanal’ se traslada al Museo Reina Sofía, a la sala que alberga El Guernica de Picasso, inspirado en el bombardeo de 1937 sobre la población vizcaína.
Y, de un símbolo a otro, a Federico García Lorca, asesinado en agosto de 1936, sin que se hayan podido localizar ni recuperar sus restos. El programa se pregunta por la validez de su legado. "La actualidad de Lorca es que muchos de sus poemas y sus obras de teatro nos reciben, nos dejan que habitemos en ellas... Y lo que nos enseñan es a pensar y a reconocernos a nosotros mismos escuchándolo a él", dice el también poeta granadino y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero. "Todos sus personajes están luchando contra algo que les oprime y están necesitando encontrar la libertad. Es algo que no ha dejado de estar vigente en nuestros días", añade Juan Diego Botto, actor y autor de la obra ‘Una noche sin luna’.
García Montero, por su parte, habla de una habitación cerrada y de una biblioteca escondida. Botto, de un libro de poemas. La cantaora Carmen Linares recuerda una canción "que yo no sabía que era de Federico. Era muy niña y recuerdo que mi madre, como muchas mujeres, la cantaban haciendo las faenas de la casa". El hispanista y escritor Ian Gibson traslada su memoria al año 57, a una librería de ocasión de Dublín: "De repente, aparece una estantería llena de libros en español. Y el primero es el ‘Romancero Gitano’. Yo, con 17 años, capto lo que, por primera vez en mi vida, es una imagen poética".
Más allá de su obra, a Lorca se le conoce a través de la fotografía y de algunos documentos audiovisuales, pero no se conoce su voz. Para Juan Diego Botto, "es parte del misterio y de la magia de la historia de Lorca. Pero, cada vez que se representa ‘Yerma’ o ‘La casa de Bernarda Alba’ o ‘Doña Rosita, la soltera’... vamos encarnando esa voz que imaginamos que fue la suya’.
‘Informe Semanal’ visitará además la Residencia de Estudiantes en Madrid y estará en Granada con Laura García-Lorca, presidenta de la Fundación que lleva el nombre del escritor de Fuente Vaqueros. Su padre, Francisco, era el hermano menor del poeta, exiliado en Estados Unidos tras la guerra: "Siendo muy pequeña en Nueva York, escuché unos versos que me parecieron increíbles. "Eso lo escribió tu tío Federico", me dijo mi padre. Y me impresionó mucho. Fue un momento importante". Toda su obra, del papel a la música, parece eterna e invita a redescubrir al hombre detrás del mito.