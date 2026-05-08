Así suena la música de Lorca: TVE muestra una pieza inédita de piano compuesta por el poeta

El arte de Federico García Lorca también se puede escuchar. Lo podemos hacer de la mano de la interpretación que Iván Palomares, compositor, hace de una pieza musical del poeta con el título Canción de invierno. Aún el genio andaluz no se había hecho un nombre y firmó esta obra como Federico García.

Fechada el 29 de enero de 1916, Lorca era todavía un adolescente de 17 años.

Las partituras, olvidadas, se encontraban en Boston (Estados Unidos). Tras ser rescatadas por el hispanista y experto lorquiano Christopher Maurer, fueron puestas a disposición del documental La voz quebrada, cuyo estreno será una realidad este año.

"No tenemos su voz, pero tenemos su música", recuerda a TVE su director, el cineasta Manuel Menchón. Esta televisión muestra por primera vez una pieza musical del poeta granadino.

Como mito español del s. XX, todo lo asociado con Lorca tiene un singular valor y misticismo. Analizar en detalle este descubrimiento musical es lo que hace Palomares, el primero en disfrutar de la oportunidad de interpretrar esta obra del andaluz.

"Lo primero es verlo con una distancia, disfrutar, ver los trazos", dice este compositor, que recuerda que este manuscrito "es una fotocopia no sólo de la música, sino también de la psique".

El documental La voz quebrada se estrena en el noventa aniversario del asesinato de Lorca en Granada, el 18 de agosto de 1936. Un mes más tarde del inicio de la Guerra Civil. Tenía 38 años; es decir, solo 21 más que el adolescente que compuso esta Canción de Invierno. Lo mataron entre las localidades cercanas de Víznar y Alfácar, aunque no se conoce el lugar exacto de su enterramiento.

En la data de su composición, hace 110 años, Lorca aún no había iniciado su actividad literaria de la mano de Impresiones y paisajes (1918). Le sirvió de inspiración para este libro una serie de viajes por España entre 1916 y 1917, donde conoció a otro poeta andaluz, Antonio Machado. Su sepultura sí es visitable, pero en Francia, circunstancia de la que también tiene explicación este conflicto fraticida.

Los trazos que se descubren de este documental acercan más al público a Lorca. Ya a finales de 2025 se conoció otro hallazgo asociado al documental, un material no visto y poco usual: imágenes en movimiento del escritor de Fuente Vaqueros. Se trató de un tesoro encontrado en el archivo privado de la familia Menéndez-Pidal, en una lata de material fotográfico y cine.

TVE también tuvo la posibilidad de enseñar en primicia unos segundos de ese descubrimiento, un vídeo en el que se observa por la ventana trasera de un vehículo a Lorca junto a otras personas. Circulaba por una pista de tierra en una montaña y en él viajaba la mítica compañía teatral de la Barraca.

La visualización pudo ser recuperada al haber dado Menchón con los nitratos originales de la filmación. "Teniendo la tecnología de 2025 y pudiendo digitalizarla a 6K o 4K descubres otra imagen totalmente diferente desde el material virgen", señaló el director.

No hace todavía un mes que el universo lorquiano sumó a su puzle una pieza gracias al artista Miguel Poveda. El cantante se hizo en un anticuario de Alemania con unos versos atribuidos a Lorca, escritos en 1933. Este aparecía en el reverso del manuscrito original de Gacela de la raíz amarga y habla de un reloj, la obsesión por la fugacidad del tiempo, la ausencia y el retorno. Eran un texto probablemente inacabado, con tachones y correcciones.

"Canta el reloj

Cuento

maquinalmente las horas.

Es lo mismo

las siete que las doce

Yo - no estoy aquí.

Es la señal de carne

que yo dejé, al irme

para saber mi sitio

al regresar..."