Miguel Poveda, tras los pasos de Lorca en su primer documental, 'Enlorquecido'

Un Lorca inédito, pero bien reconocible. "Yo no estoy aquí / Es la señal de carne / que yo dejé al irme / para saber mi sitio al regresar", rezan los últimos versos. El tiempo fugaz, la ausencia. No cabe duda: el poema, escrito a mano en una cuartilla de 1933, es de Federico.

Con las manos enfundadas en guantes y la mayor delicadeza posible, Miguel Poveda sujeta el papel, adquirido a un anticuario alemán, ante la mirada asombrada de la filóloga Pepa Merlo, que certifica que es la letra del poeta del amor oscuro.

"Fue muy mágico", ha asegurado el cantaor en Las tardes de RNE sobre un hallazgo que vertebrará el libro Las cosas del otro lado. Lo inédito en Federico García Lorca, que verá la luz el próximo 27 de abril, y que hace todavía más especial la presentación de su primer documental, Enloquecido: Solo el misterio nos hace vivir.

23.00 min Las tardes de RNE - Miguel Poveda nos presenta el documental 'Enlorquecido'

Un viaje emocional en busca de respuestas Con guion de Alberto Conejero, montaje de Manu Huelva y narración de Juan Echanove, el largometraje, que se estrena este 23 de abril, Día del Libro, propone un viaje emocional por los lugares habitados por Federico García Lorca —Granada, Madrid, Buenos Aires, Montevideo, Cadaqués o La Habana—, no tanto como homenaje, sino como una búsqueda vital del propio Miguel Poveda. "Es el viaje que muchos hacen buscando respuestas para sí mismos", señala el artista, a quien todavía sorprende la conexión tan íntima que se establece entre el autor de Poeta en Nueva York y sus lectores: "Es una cosa muy misteriosa. Yo creo que no ocurre con todos los poetas". El título del documental, Enlorquecido —que también lo es de un disco que dedicó al poeta granadino en 2018— se lo brindó el hispanista Ian Gibson. "Cuando lo conocí, le pregunté mucho sobre Federico. Me miró muy serio y, con ese acento irlandés, me dijo: ¿Así que tú también estás 'enlorquecido'?". ““

El centenario de la Generación del 27 En 2027 se conmemorará el centenario de la Generación del 27, de la que Lorca es uno de los mayores símbolos, lo que constituye, a juicio de Miguel Poveda, una buena oportunidad no solo para seguir poniendo en valor la obra de Federico, sino para reivindicar el legado de la también llamada "Generación de la Amistad", a la que también pertenecieron Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, Concha Méndez, Miguel Hernández, María Teresa León, Rafael Alberti y Maruja Mallo, entre otros. "Ahí hay un grupo muy granado de talento inmenso que debe ser orgullo de nuestro país. Ahí hacemos país con todos estos artistas tan grandes", subraya el cantaor, que reclama al mismo tiempo que Granada se comprometa a colocar una escultura entre las dos aceras en las que residió Lorca en el centro de Granada. 02.43 min Miguel Poveda recita los versos inéditos de Federico García Lorca