Miguel Poveda descubre un poema de Lorca inédito detrás de un manuscrito: "Es un regalo del corazón"

Hasta ahora el último texto conocido de Federico García Lorca era una carta fechada en Granada el 18 de julio de 1936, un día que truncó la Historia de España y empezó a redactarse su sentencia de muerte. Federico escribía a su enamorado Juan Ramírez de Lucas, un joven estudiante de 19 años, con el que planeaba irse a México, gracias a la invitación de Margarita Xirgu. No lo sabía, pero solo le quedaba un mes de vida.

En la misiva le declaraba su amor con prudencia: "Yo pienso mucho en ti y esto lo sabes tú sin necesidad de decírtelo pero con silencio y entre líneas tú debes leer todo el cariño que te tengo y toda la ternura que almacena mi corazón". La carta llegó cuatro días después a su destinatario, pero Lorca se quedó en Granada, esperando una respuesta que nunca llegó, cortadas las comunicaciones por la Guerra Civil.

Tres años antes, Lorca escribe un poema, dedicado a Julio, en una cuartilla, unos versos sobre un reloj que pasan inadvertidos, detrás de la "Gacela de la raíz amarga". Han pasado 93 años, la hoja viaja hasta Alemania y allí se la compra a un anticuario un hombre con el duende del flamenco, que descubre el tesoro oculto en esas líneas.

Pasión lorquiana Se trata del cantaor Miguel Poveda que, tras rehabilitar la casa de infancia del poeta a las orillas del Darro, la ha convertido en un centro cultural. Su pasión lorquiana le lleva a coleccionar todo lo que encuentra y cuenta, en exclusiva a TVE, que hace unos meses adquirió un manuscrito de un poema del libro Divan del Tamarit que empieza así: "Hay una raíz amarga y un mundo de mil terrazas. Ni la mano más pequeña quiebra la puerta de agua..." En la parte de atrás de la cuartilla aparece un hallazgo impensable, un poema inédito, unos versos que la experta en Lorca, Pepa Merlo, certifica que son del puño y letra del poeta: "Tienes ahí la letra de Federico". La filóloga no se lo podía creer, un texto brillante en el que nadie había reparado, que habla de un reloj, la obsesión por la fugacidad del tiempo, la ausencia y el retorno.