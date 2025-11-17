TVE muestra las imágenes inéditas de Federico García Lorca en movimiento encontradas en una lata

Un coche de los años 20 del pasado siglo asciende una pista de tierra que serpentea por una montaña. Por la ventana trasera puede verse el rostro de varias personas apiñadas entre los que se distingue a Federico García Lorca. El año puede ser perfectamente 1932 y en el vehículo viaja su mítica compañía teatral, La Barraca. Son imágenes históricas nunca vistas y valiosísimas: del escritor granadino hay pocos registros de su imagen en movimiento.

Es un hallazgo del cineasta Manuel Menchón. Para preparar su documental La voz quebrada, que estrenará en 2026, el realizador ha realizado una labor de investigación que la ha llevado a encontrar un tesoro absoluto: en el archivo privado de la familia Menéndez-Pidal, dentro de una lata de material fotográfico y cine, se hallaba material inédito que ha podido ser restaurado. TVE muestra en primicia unos segundos de esas imágenes, que formarán parte de la película documental de Menchón.

"Cuando abrimos la lata del fotoquímico, que era de los años 20, y vimos el rostro de Federico mirándonos, fue un escalofrío”, explica Menchón en una entrevista con Carlos del Amor, del Telediario de TVE. "Teniendo la tecnología de 2025 y pudiendo digitalizarla a 6K o 4K descubres otra imagen totalmente diferente desde el material virgen", añade.

La lata que contenía la imagen de García Lorca Manuel Menchón.

Federico García Lorca fue detenido en Granada por los falangistas y asesinado entre las localidades cercanas de Víznar y Alfácar el 18 de agosto de 1936, con 38 años. Con él, se supone que están enterrados Dióscoro Galindo, maestro, y los banderilleros Francisco Galadí y Joaquín Arcollas.

No obstante, el lugar exacto del enterramiento no ha sido hallado a pesar de varias investigaciones, y no es el barranco de Víznar. "En el barranco de Víznar no está la fosa de Lorca, ni nunca estuvo allí", indica Francisco Carrión, arqueólogo, profesor de la Universidad de Granada y director de las excavaciones.

En ese lugar hay se han localizado 19 fosas y se han recuperado los restos de 166 personas. Se trata de 125 hombres, 40 mujeres y los restos de una persona exhumada en los años 70 cuyo sexo no se ha podido determinar. El paraje, señalado como Lugar de Memoria de Andalucía, tiene un monolito donde se puede leer: "Lorca eran todos".

En 'Las 13 últimas horas en la vida de Federico García Lorca', el escritor Miguel Caballero Pérez hizo una exhaustiva investigación para demostrar que la muerte del poeta fue consecuencia directa de "un ajuste de cuentas" derivado de rencillas familiares que se remontaban a medio siglo atrás, alentadas por la situación de la Guerra Civil.

Según el historiador, la obra La Casa de Bernarda Alba, donde Lorca recreaba las miserias de la familia, generó molestia en los Alba y, por ello, Caballero Pérez afirma que las familias Roldán y Alba fueron los instigadores intelectuales de un asesinato en el que la mano ejecutora fueron varios miembros de las denominadas escuadras negras presentes en Granada. Concretamente, el sargento de la Guardia de Asalto Mariano Ajenjo Moreno; el pistolero Antonio Benavides Benavides; Salvador Varo Leyva, Salvaorillo; Juan Jiménez Cascales; Fernando Correa Carrasco y Antonio Hernández Martín.