'Lorquiana', un sorprendente cómic que une las tres grandes obras de teatro de Lorca

En agosto se cumplirán 90 años de la muerte de Lorca, pero su obra sigue tan viva como siempre como demuestra la excelente novela gráfica Lorquiana (Planeta Cómic), una original fusión de sus tres grandes obras de teatro: Bodas de sangre, Yerma y La casa de Bernarda Alba, protagonizadas por una mujer llamada Lorquiana. Una historia feminista sobre la España vaciada, la opresión patriarcal, el sufrimiento de la mujer y la venganza, escrita por el nominado al Premio Planeta Salva Rubio (El Fotógrafo de Mauthausen, El primer Dumas) y la dibujante debutante María Badía, a la que auguramos una gran carrera.

Un proyecto al que Salva Rubio empezó a dar vueltas en mayo de 2009: "Estaba releyendo esas obras, porque no había vuelto a hacerlo desde que me las mandaron leer en el instituto, y me di cuenta de una casualidad curiosa que es que representan las tres edades clásicas del ser humano: Bodas de sangre es la juventud, Yerma es la madurez y Bernarda Alba es la vejez".

"Además -continúa-, pensé que también están conectadas, por lo menos temáticamente. Porque las tres hablan de la honra, de la opresión de la mujer, de lo difícil que es para ellas encontrar libertad en esos mundos de la España vacía. Así que hice otra lectura, en este caso, pensando en cómo podría unirlas. Y vi que podía convertir a sus tres protagonistas en un único personaje al que llamé Lorquiana".

Salva asegura que, a pesar de tener casi cien años, son obras muy actuales: "Hace poco ha salido una serie de noticias sobre el Barómetro de Juventud y Género y parece ser que la gente más joven está un poco alejándose de conceptos como el feminismo. Sin embargo, para mí leer estas obras fue mi primera exposición, cuando tenía 15 o 16 años, al feminismo, a unas obras que me pusieron delante temas como la opresión de la mujer. Y creo que, por eso, son más actuales que nunca".

Página de 'Lorquiana' (Planeta Cómic)

Tres mujeres oprimidas En cuanto a cómo y hasta qué punto cree que son feministas estas tres obras de Lorca, Salva Rubio nos comenta: "Las tres están protagonizadas por mujeres y, sobre todo, por mujeres oprimidas, aunque en diferentes sentidos. En Bodas de sangre tenemos el tema de la honra, de esas mujeres que no pueden elegir con quién casarse. Quizá es algo que en España ya no ocurre tanto, pero en países como Irán o la India esto se sigue haciendo. Sigue habiendo matrimonios concertados". "En el caso de Yerma -continúa el guionista-. tenemos a una mujer oprimida por un marido que no desea tener hijos y que impide a su mujer realizar su sueño de ser madre, lo que, obviamente, tiene un montón de símbolos y de lecturas". "Y en Bernarda Alba, que en este caso es Lorquiana Alba, llegamos a un triste destino: la oprimida se convierte en opresora al tener hijas, al convertirse en una matriarca. Ahora es ella la que controla con mano de hierro el legado de su marido. Se ha convertido en una especie de ejecutora de de los deseos de su difunto esposo y es la que oprime a sus hijas. es cuando el ciclo de esa búsqueda de libertad se reinicia, en este caso con su hija menor, Adela". Página de 'Lorquiana' (Planeta Cómic)

"Puedo adaptar a Lorca, pero no reescribir a Lorca" Sobre la adaptación de la prosa poética de Lorca al cómic, Salva Rubio asegura: "Puedo adaptar a Lorca, pero no reescribir a Lorca. Una de mis intenciones era mostrar que Lorca es infinito, que su obra sigue siendo válida no solo para la época actual sino también para otros formatos. Por eso he hecho algo que creo que no se ha hecho mucho en cómic, que es adaptar una obra de teatro, que casi es ya un guion y demostrar que no solo la puesta en escena o las acciones de los personajes son adecuadas para un cómic, sino que los diálogos, esos diálogos floridos y poéticos, también sirven tal cual, sin necesidad de adaptarlos al habla común, para dar ese aire lorquiano al cómic. Por eso no he tocado los diálogos". Salva destaca también que Lorca supo explorar como nadie esas diferencias entre el campo y la ciudad: "Lorca era un gran observador de su tiempo y sobre todo, tenía la visión privilegiada del campo, donde él había vivido por Granada, pero también de la ciudad, como parte de la generación del 27 y por su viaje a Nueva York. Yo creo que era una persona sensible a esas diferencias entre el campo y la ciudad, que hoy siguen pesando tanto en la mentalidad española, en las urnas, en las divisiones que hay... Como esa división entre conservadurismo y protección. Él buscaba dónde se situaba la mujer en ese momento y, por extensión, también dónde se situaba lo queer". La obra de Lorca también está marcada por esa inevitabilidad de la tragedia: "Si, eso es algo eminentemente lorquiano. A él obviamente le influyeron mucho las leyendas, los cuentos andaluces, la prensa..., que en esa época ya se alimentaba tanto de fake news como de cosas tremendas y terribles... De hecho, Bodas de sangre está basada literalmente en un crimen rural. Creo que era también su manera de lidiar con esta dualidad del ser humano, de como podemos ser lo mejor o lo peor". Una cosa que nos llama la atención es que, en los tres fragmentos hay un momento en el que las protagonistas se rasgan las vestiduras. "Sí, fue algo que encontramos por el camino y decidimos convertirlo en un gesto simbólico que dejamos a la interpretación de la gente. Pero en realidad, si te fijas, es que ninguna de ellas tiene nada que ocultar. Es decir, hay un momento en el que las tres mujeres lo que quieren es abrirse el pecho, ser mujeres, ser quienes son, quienes dicen ser y quienes quieren ser. Y contra eso no se puede hacer nada". Página de 'Lorquiana' (Planeta Cómic)

María Badía es un descubrimiento La joven ilustradora María Badía es un auténtico descubrimiento "Cuando me encargaron el cómic fue muy emocionante -nosconfiesa-, porque me encantaba la obra de Lorca. Y aunque no conocía a Salva, al ver su recorrido me dio muchísima confianza. Además, era la primera vez que abarcaba un proyecto de cómic al completo con una gran editorial. Aunque luego es cierto que toda esa emoción se vio un poco frustrada por el síndrome del impostor, ya que había días en que dudaba de si iba a poder hacerlo, pero al final me fuí demostrando día a día que era capaz". "Pero, por otra parte, me ayudó mucho conectar con las raíces de mi familia, el folclore de mi tierra, porque yo soy de Andalucía, así que fue muy enriquecedor en muchos aspectos. Aunque lo curioso es que para el cómic no he tomado como ejemplo a las mujeres de mi familia sino más bien a los hombres. Yo vengo de una familia de campesinos, mi abuelo fue campesino, mi padre es campesino y yo voy de camino a convertirme en campesina, porque me encanta el campo y la naturaleza y hago senderismo muy a menudo. Mi primer contacto con el cómic fue precisamente dibujando la naturaleza y creo que eso es lo que les llamo la atención a Salva y a Planeta para encargarme este trabajo". "También entiendo ciertos aspectos que quizá la población más urbanita no conoce, como lo que es una acequia o un aljibe, y eso me ha hecho tener un gran interés por el pasado de mi familia. Así que, para el cómic, rebusqué mucho entre las fotografías familiares y me inspiré mucho en la ropa que llevaban mis abuelos, los camisones de dormir de mi abuela... Incluso he añadido algunos objetos de mi familia dentro del cómic. Por ejemplo, en Yerma aparece una tetera de hierro esmaltado roja que pertenecía a mi abuela". Página de 'Lorquiana' (Planeta Cómic)

"Investigué mucho hasta dar con Lorquiana" En cuanto al aspecto de la protagonista en esas tres edades, María nos comenta: "Investigué mucho hasta dar con Lorquiana. Fuí probando hasta que dí con un personaje que me parecía que podía representar bastante la la actitud de esta mujer. Además, la protagonista va creciendo a lo largo del tiempo, que es lo que hace que toda la obra se unifique. Así que para mí era fundamental que su aspecto fuera coherente durante ese paso del tiempo. Que en esa Lorquiana Alba puedas reconocer a la novia de Bodas de Sangre. Por eso también repetí ciertos patrones en el aspecto del personaje con el fin de conseguir que se pueda sentir como una historia única y con una misma protagonista". El pelo también ayudó mostrar esa evolución del personaje: "Salva y yo estuvimos de acuerdo en que para Lorquiana llevar el pelo suelto en la juventud representa ese aspecto salvaje de su alma. Sin embargo, en Yerma, ya es un poco más recatada y lleva el pelo recogido, aunque a veces mantiene algo de ese punto salvaje que hace que los mechones se le escapen. Y esa Lorquiana Alba lleva el pelo con un moño y totalmente cubierto. Solo al final de la obra, cuando pierde totalmente el control de su casa y de sus hijas, será cuando su pelo volverá a dejar de estar cubierto", Destacar también la importancia de los vestidos de la protagonista. "Me ha encantado dibujar los vestidos y el ropaje propio de la época -nos confiesa María-. Me inspiré mucho en la década de 1930 porque fue cuando Lorca escribió las tres obras".