De San Jorge a Villalar, pasando por Sant Jordi: el por qué de la fiesta del 23 de abril en Cataluña, Aragón y Castilla y León

En el calendario hay pocas fechas tan marcadas como el 23 de abril. La más popular de todas es sin duda el Día del Libro, una celebración que en Cataluña se vive con la tradición muy arraigada de regalar un libro y una rosa. Pero también es una fecha señalada en Aragón y en Castilla y León, dos comunidades autónomas que comparten este día festivo y sin actividad docente por lo que se puede disfrutar de un puente de cuatro días.

¿Por qué se trata de una fecha tan señalada para los catalanes, los aragoneses y los castellanos y leoneses? A la celebración del Día Mundial del Libro —al coincidir con los fallecimientos de Miguel de Cervantes y William Shakespeare— se suman otros motivos.

La Diada de Sant Jordi, una rosa y un libro Sant Jordi es el patrón oficial de Cataluña desde 1456 y su festividad se celebra cada 23 de abril, en la conocida como Diada de Sant Jordi, que representa la victoria del bien sobre el mal, popularizada por la leyenda del caballero y el dragón. Sin embargo este no es un día festivo en esta comunidad autónoma cuyo día se celebra el 11 de septiembre. Se mantiene la actividad laboral y lectiva, pero existe la costumbre muy arraigada de regalar libros y rosas. La primera Diada de Sant Jordi, impulsada desde 1927 por el editor Vicent Clavel para promover el libro, se celebró el 7 de octubre de 1927, pero dos años después, según recoge la web del Govern catalán, los libreros salieron un 23 de abril, y el éxito hizo que desde se cambiara la fecha, que además coincidía con la muerte de Cervantes y Shakespeare. El origen de la fiesta popular se remonta a la Edad Media. Según explica el profesor de la Universitat de Barcelona, Marçel Font, en el programa de RNE Celebrando España surge a raíz del traslado de las reliquias del santo, en 1376 al Palacio de la Generalitat. Con motivo de estas fiestas patronales a partir de 1850 se empezó a celebrar la tradicional feria del libro viejo de Sant Jordi en la plaza de Sant Jaume, donde también se compraban las flores. Celebrando España Celebrando España - Sant Jordi en Cataluña: la rosa y su historia - 22/04/26 Escuchar audio

San Jorge, el Día de Aragón San Jorge también es el patrón de Aragón y en esta comunidad autónoma por eso el 23 de abril es el Día de esta comunidad autónoma, un día sin actividad lectiva ni laboral en esta comunidad autónoma donde los actos oficiales del Gobierno autonómico comparten protagonismo con las tradiciones. También se regalan libros y flores. La leyenda dice que fue San Jorge el jinete que ayudó al rey Pedro I de Aragón en 1096, en la batalla de Alcoraz, para reconquistar la ciudad de Huesca. En 1461, las Cortes de Calatayud establecieron en su honor la festividad del 23 de abril y la primera Diputación General de Aragón de la democracia aprobó en 1978 declarar el 23 de abril como Día de Aragón. Con este motivo, el Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Castilla y León abre sus puertas y acoge actividades como talleres y jotas, además de visitas guiadas, entre el 22 y 26 de abril. Allí se celebra el acto institucional conjunto de los poderes Legislativo y Ejecutivo y se hará entrega de la Medalla de Oro del Parlamento a la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión y de la Medalla al mérito deportivo a título póstumo a Jorge García-Dihinx y Natalia Román. 01.02 min El palacio de La Aljafería se abre al público por San Jorge, Día de Aragón