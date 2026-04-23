Día del libro: historias sobre el Sáhara

Hay libros que cuentan historias que parecen olvidadas. Es el caso del conflicto del Sáhara, que parece encontrar su única vía de escape del bloqueo informativo en la literatura.

Arena en los ojos, de Laura Casielles 'Arena en los ojos' (Laura Casielles) Libros del K.O. Traslada a los lectores a los siglos XIX y XX a través de su obra que describe como la última cristalización de un proceso de investigación que pasó primero por el trabajo periodístico y después por una tesis doctoral. Después de trabajar como periodista en Marruecos en 2010 y ser testigo de cómo se prohibió a la prensa cubrir las protestas ciudadanas de Gdeim Izik decidió poner voz a los acontecimientos silenciados: "En ese momento yo me di cuenta de cómo esos silencios del pasado resonaban enormemente en el presente por ese bloqueo informativo que que seguía impidiendo dar cuenta de la historia".

Los despojados, de José Carmona Gilo 'Los despojados' (José Carmona Gilo) Altamarea Construye un relato sobre la experiencia de exilio y resistencia que ha acompañado al pueblo saharaui: "Mi relación viene por un primer viaje que hice con con mi periódico y fue cuando descubrí cómo funciona todo allí. Me hizo querer seguir conociendo el tema, seguir viajando y conocer más sobre sobre la cultura saharaui". Los despojados, según el autor, "es un buen punto de partida para introducirse en la historia del sahara especialmente por su tono menos histórico y más personal y periodístico abordando la situación desde una perspectiva más cercana".

Flores de papel, de Ebbaba Hameida Portada de 'Flores de papel', de Ebbaba Hameida. (Editorial Península) Esta novela habla del legado de la lucha del pueblo saharaui a través de la historia de tres mujeres de tres generaciones. Su madre, su abuela y ella misma: "Quería mirarme al espejo y contarme un poco y abrazar esa esa niña que fui desde la necesidad de reconstruir mi infancia y ese trauma de separarme de mi madre. Así empecé a narrarme mi propia historia". La autora trata de humanizar un conflicto olvidado a través de esta novela que pone de manifiesto el poder y la fuerza de las mujeres.

Llorando arena: hacia la marcha verde, de Rafael Alcázar 'Llorando arena' (Rafael Alcázar). Todas estas historias actuales tienen un punto de partida: la invasión de Marruecos con la marcha verde, o marcha negra para los saharauis, y el abandono de España en 1975. Rafael Alcázar, autor de Llorando arena, lo vivió en primera persona: "Yo hice la mili en el periodo anterior a la Marcha Verde y pronto tuve la suerte de poder trabajar en Radio Sahara, lo que me permitió por la mañana a ser militar y por la tarde civil y de esa manera yo podía meterme en los barrios saharauis donde teníamos prohibido entrar y a la vez como civil podía meter las narices en cosas que los militares escondían. Eso me permitió eh simpatizar mucho con los saharauis y que incluso el territorio que para todos resultaba hostil a mí me resultaba no solo agradable si no precioso".