El tiempo hoy 23 de abril en España: la Aemet prevé tormentas fuertes en Extremadura, Castilla-La Mancha y Pirineos

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé chubascos y tormentas, localmente fuertes, en Extremadura, el oeste de Castilla-La Mancha, el sur de Castilla y León y los Pirineos. Además, son probables rachas de viento muy fuertes en el litoral de Almería, así como un descenso notable de las temperaturas máximas en la Comunidad Valenciana y en el valle del Ebro.

En cuanto a la evolución del tiempo, la Aemet prevé un inicio de jornada con un ambiente en general estable, con cielos de nubes altas en gran parte del territorio y nubes bajas en los litorales del Mediterráneo y de Alborán. Durante la mañana podrán registrarse precipitaciones en el suroeste. No obstante, a partir de la tarde la llegada de aire frío en altura favorecerá un aumento de la inestabilidad atmosférica.

Previsión del tiempo hoy 23 de abril en España

Como consecuencia de esta situación, se desarrollará abundante nubosidad en el interior, con posibilidad de chubascos y tormentas, localmente fuertes, en los Pirineos y, ya durante la noche, en Extremadura, el oeste de Castilla-La Mancha, Salamanca y Ávila. En Canarias, por su parte, los cielos estarán nubosos y podrán producirse precipitaciones débiles en las islas más montañosas.

Por otro lado, son probables brumas o nieblas matinales en el interior de Galicia y en el sur interior de la Comunidad Valenciana. A ello se suma la persistencia de polvo en suspensión en el sur peninsular.