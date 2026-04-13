¿Cuáles son las mejores frutas para disfrutar de la primavera?

Llega la primavera y de repente nos empieza a apetecer más la fruta. Quizás sea por su juego de colores siempre vivos, o tal vez por el frescor que aportan a nuestro día a día. Sea como fuere, las frutas se vuelven un imprescindible en nuestra rutina. Por eso, en Aquí la Tierra han decidido visitar uno de los mejores sitios para disfrutar de este placer: una frutería.

Las mejores frutas para la primavera Una de las mejores frutas de esta temporada es la fresa. ¡Todo un placer! Son frescas, dulces y muy saciantes y saludables. Puedes plantarlas tú mismo y disfrutarlas en postres, ensaladas o como snack. Son tan fáciles de transportar que sirven para cualquier momento. Solo hay que tener cuidado con su conservación. Los cítricos como naranjas y mandarinas estarían también este los favoritos de la temporada. Las naranjas están en su momento más dulce, y por eso se convierten en un alimento perfecto. Tanto la naranja de mesa, siempre con un agujero y muy redonda, como la naranja de zumo, con un solo punto en la base y más alargada, son una gran opción para mejorar nuestra digestión y fortalecer el sistema inmunológico. Tampoco se quedan atrás las mandarinas con todas sus variedades: sasuma, clementina, clemenules, clemenvilla… ¡Hay tantas que no sabemos por dónde empezar! Lo que sí es seguro es que cualquiera será un acierto. 02.14 min Aquí la Tierra – Juanito Orange y sus mandarinas