A Gonzalo Celorio, undécimo hijo de una docena de hermanos, su padre, en su lecho de muerte, le pidió que “llegará”, que él le empujaría. Y el escritor, al recibir el Premio Cervantes en el Paraninfo de la Alcalá de Henarés, ha comenzado su agradecimiento considerando el viaje concluido: “Hoy llegué, papá, justamente hoy, 64 años después”, ha pronunciado con voz débil pero con energía para pronunciar un largo discurso

El séptimo mexicano en lograr la mayor distinción de las letras españolas ha recordado -en presencia de los reyes de España, el ministro de Cultura, Ernest Urasun, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso- la genealogía de su obra, de la misma novela, la de Miguel de Cervantes, y cómo decantó en ficción la historia de su familia. Sin olvidar su postura sobre la relación hispanomexicana: “La nacionalidad mexicana no puede disociarse de la historia y de la cultura españolas”.

Celorio ha ilustrado muy gráficamente su influencia cervantina: “De reojo, Miguel de Cervantes vigila mi escritura desde la cabecera de mi escritorio”. Y, del autor de El Quijote, elige su humor, que dice, contrasta con el autorretrato adusto que Cervantes incluyó en las Novelas ejemplares.

Gonzalo Celorio recibe el Premio Cervantes 2025 de manos del rey Felipe VI y la reina Letizia. EFE/Ballesteros/POOL

El mexicano ha tirado de erudición enumerando por boca de otros sus ideas de Cervantes: “Julio Cortázar dice que el sentido del humor ha cavado más túneles en la tierra que todas las lágrimas que se han derramado sobre ella. A través del humor, en buena medida derivado del discurso paródico que recorre el Quijote de principio a fin, Cervantes desvela la esencia de la condición humana, que se debate permanentemente entre el ideal inalcanzable y la cruda realidad, monda y lironda.

Otra idea cervantina la libertad, dice Celorio que la defendió Vargas Llosa. “Y la libertad, según él, no es otra cosa que la soberanía del individuo frente a la autoridad, frente a los desafueros que puede cometer el poder, todo poder”.

Qué es El Quijote equivale para Celorio a qué es la novela.: “Carlos Fuentes dice que ‘Cervantes unió todos los géneros literarios previos -épica, picaresca, novela de amor, relato pastoril, novela morisca- para crear un género de géneros abarcador, incluyente, en el que tuvieran cabida todos los sueños, la memoria, los deseos, las imaginaciones, las debilidades y las fortalezas del ser humano’”. O, citando esta vez a Alejo Carpentier: “Toda gran novela empieza por hacer exclamar a los lectores: ¡Pero esto no es una novela!”. Así, “el fundamento del canon cervantino no es otra cosa que la insubordinación a todo canon”.

“Sin el español, ningún país hispanoamericano habría podido configurar su nacionalidad” Celorio ha trazado cómo, tras la independencia de México, la literatura de su país trato en vano un proceso de desespañolización. “El impetuoso término acuñado por Ignacio Ramírez tras la independencia política de mi país, que pretendió articular una literatura propia en una lengua que inopinadamente se sintió ajena cuando, sin ella, ni México, ni ningún otro país hispanoamericano, habría podido configurar su nacionalidad”. Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025: la petición de perdón de España a México es "anacrónica y retrotópica" Cristina Pérez Aunque ha leído que prefiere no centrar su discurso en ese viaje de ida y vuelta atlántico, sí ha recordado cómo el boom latinoamericano “repercutió” en la literatura española de la transición, para resumir que “la nacionalidad mexicana no puede disociarse de la historia y de la cultura españolas”.