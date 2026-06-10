El caso Lyhanna, la niña de 11 años asesinada: ¿suspenso a la justicia francesa?

El homicidio de la pequeña Lyhanna ha provocado en Francia un seísmo político y una gran indignación social. Una parte de la sociedad gala asegura que esta muerte se podría haber evitado si la policía y los jueces hubiesen hecho su trabajo, si hubiesen investigado al presunto homicida antes, cuando otras madres le denunciaron por pederasta.

El presidente de la República, Emmanuel Macron, y el Gobierno reconocen “abrumadoras e inaceptables disfunciones de los servicios sociales”. El ministro de Justicia ha ordenado una investigación para saber si éste es un caso aislado, o puede haber otros, y ha pedido a los fiscales que prioricen las 70.000 denuncias sobre abusos a menores. Mientras tanto, la cólera social estalla en la calle.

Ni la intensa lluvia de una tormenta estival, ni la prohibición a última hora de la concentración programada frente al Ministerio de Justicia, desanimaron a los miles de personas que protestaron este lunes en París, y en otras localidades francesas, por las posibles negligencias que envuelven el homicidio de la pequeña Lyhanna.

El homicidio y el culpable Todo empezó el pasado 29 de mayo en la localidad de Fleurance, en la Occitania francesa. Los servicios policiales lanzaron la alerta de la desaparición de una niña de once años tras la denuncia de sus padres. A Lyhanna se la buscó intensamente y la policía reconstruyó los itinerarios posibles que podría haber hecho la niña desde la última vez que se la vio a la salida del colegio. Seis días después, encuentran el cuerpo sin vida de la pequeña en un silo de grano de la zona. El principal sospechoso es Jerôme B., de 41 años, que la había ido a buscar al colegio con su coche y que conocía a la pequeña porque era amiga de su hija. ““ Tras su detención, la policía comprueba que el sospechoso tenía varias denuncias de otras madres que contaron que había agredido sexualmente a sus hijas. Algunas de estas denuncias incluso se desestimaron. La última alerta es del pasado año. Una mujer, que ya ha anunciado que va a denunciar al Estado y al Ministerio de Justicia, insistió a la policía del Alto Garona, que Jerôme había violado a su hija repetidas veces entre septiembre de 2024 y mayo de 2025. Ante sus múltiples llamadas, una de las veces, los agentes que la atendieron le llegaron a decir que la iban a denunciar por acoso. A pesar de que los análisis médicos forenses confirmaron las agresiones sexuales, y que la policía sí que acabó por ello hablando con la niña, a la fecha de la muerte de la pequeña Lyhanna, ni la policía, ni la fiscalía habían interrogado a Jerôme B.

La tormenta política y la cadena perpetua En plena cuenta atrás en la carrera de los candidatos para las elecciones presidenciales de 2027, el caso Lyhanna ha impactado de lleno en el parlamento francés y ha abierto una brecha entre el poder ejecutivo y judicial. El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, urge ahora a los fiscales a priorizar las decenas de miles de denuncias de pederastia que se acumulan en los despachos, y asegura que no hay problema de recursos como defienden desde los sindicatos judiciales. El descontento del gremio se deja notar estos días. Se dicen “abrumados” por la urgencia del ministro que les ha pedido la revisión de estos expedientes con fecha: antes del 14 de julio. Tanto los fiscales como los magistrados aseguran que faltan medios, más personal, y reconocen que no pueden llegar a todo. Si en Europa hay una media de doce fiscales por cada cien mil habitantes, en Francia solo hay tres, nos dicen desde uno de los sindicatos que denuncian también que la mayor parte del presupuesto de este ministerio se destina a Prisiones. Concentración por el asesinato de la niña Lyhanna en Francia GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP En el torbellino de medidas y urgencias por parte del Gobierno macronista, el primer ministro, Sébastian Lecornu, ha expresado su deseo de que se introduzca en el Código penal la cadena perpetua para los violadores en serie. La medida que se tendría que aprobar en el Parlamento sobrepasaría la pena máxima en Francia por violación que es de 20 años de prisión. Pero desde las asociaciones que trabajan contra la violencia a mujeres y niños consideran que lo prioritario es la aprobación de la ley integral, estancada en el Parlamento galo, y un cambio de la mentalidad patriarcal.