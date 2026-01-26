Francia da el primer paso para prohibir a los menores de 15 años acceder a las redes sociales

La Asamblea Nacional de Francia ha aprobado este lunes un proyecto de ley que busca prohibir el uso de redes sociales a menores de 15 años y vetar los teléfonos móviles en los institutos. Pasará ahora al Senado para su debate.

La medida, que busca proteger la salud de niños y adolescentes y cuenta con el apoyo del Gobierno y del presidente Emmanuel Macron, ha salido adelante con 116 votos a favor y 23 en contra.

El debate se ha iniciado por procedimiento de urgencia, con el objetivo de que la medida pueda aplicarse desde el comienzo del próximo curso escolar.

Australia fue el primero De salir adelante, Francia se convertiría en el segundo país del mundo, tras Australia, en prohibir el uso de las redes sociales a niños. El país austral lo hizo en diciembre pasado para los menores de 16 años. Una vez ha recibido la luz verde de la mayoría de los diputados, se espera que pase al Senado a mediados de febrero, según había afirmado este lunes, antes de la sesión de la Asamblea, el exprimer ministro y presidente del grupo Renacimiento de Macron, Gabriel Attal, convencido de que podrá entrar en vigor el 1 de septiembre, a tiempo para el nuevo curso escolar. "Francia puede ser pionera en Europa en un mes", ha sentenciado Attal. Con solo dos artículos, la futura norma pretende establecer una normativa "clara" sobre el uso del móvil y las redes sociales para los menores de 15 años, según dijo el propio Macron en un vídeo enviado la víspera a la cadena de televisión BFMTV. Australia se convierte en el primer país en prohibir las redes sociales a menores de 16 años