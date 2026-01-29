Las denuncias por abusos sexuales digitales a menores suben un 13%, según un informe de la ONG Save the Children

La suerte de muchos niños y niñas en España se está decidiendo detrás de una pantalla, y los datos no son alentadores. Según el último informe de la ONG Save the Children titulado Tras la pantalla, la violencia sexual digital contra la infancia sigue ganando terreno. En solo dos años, las denuncias han pasado de 954 a 1.078 casos, lo que supone un incremento del 13%.

El estudio revela una realidad que afecta especialmente a las chicas, que representan casi el 70% de las víctimas. La edad media en la que sufren estos ataques se sitúa en los 13 años, un momento vital en el que el uso de internet y las redes sociales ya es parte cotidiana de su aprendizaje y ocio.

El engaño del online grooming Este tipo de abuso, conocido técnicamente como online grooming, se basa en el engaño. Adultos contactan con menores a través de videojuegos o redes sociales, fingiendo una relación de confianza para obtener imágenes o vídeos de contenido sexual. Amaia del Campo, investigadora: "Muy pocos padres hablan con sus hijos sobre el riesgo del abuso sexual" SANTIAGO RIESCO PÉREZ Lo más preocupante para los expertos es dónde se encuentra el agresor. Lejos del mito del desconocido, el informe señala que el 42% de los agresores son personas conocidas por la víctima. Además, los abusos dentro del propio ámbito familiar han dado un salto alarmante: han pasado de representar un 3% a suponer el 25% de los casos analizados.

Una justicia lenta que "castiga" a la víctima Otro de los puntos críticos que denuncia Save the Children es el calvario judicial que atraviesan los menores. Más del 60% de estos procesos judiciales se alargan por encima de los tres años, y en algunos casos superan los cinco. Noemí Pereda, profesora de Victimología: “Tenemos un problema muy grave con la educación afectivo sexual” SANTIAGO RIESCO PÉREZ Durante este tiempo, el 65% de los niños se ve obligado a declarar más de dos veces, lo que les hace revivir el trauma una y otra vez. "El sistema debe estar preparado para escuchar una sola vez y hacerlo bien", reclama Catalina Perazzo, directora de la organización, quien pide que se grabe el testimonio desde el primer momento para evitar que el menor sufra una "revictimización".