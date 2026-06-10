Un hombre asesinado a tiros a plena luz del día en Barcelona durante la visita del papa León XIV

Un hombre ha muerto asesinado a tiros este martes en plena calle Balmes, en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, según han confirmado fuentes policiales a RTVE. El autor de los hechos ha podido huir y todavía no hay detenidos aunque los Mossos d'Esquadra ya han localizado el arma homicida.

El autor, de tez blanca y pelo corto, según una imagen que se ha difundido y a la que ha tenido acceso RTVE, llevaba un pantalón corto pirata color marrón claro, y camiseta de manga corta deportiva de color claro. Portaba mochila negra y bandolera, y zapatillas deportivas color negro.

El crimen, que investigan los Mossos d'Esquadra, ha ocurrido a las 9:50 horas de esta mañana, muy cerca de una comisaría de la Policía Nacional de Barcelona.

Agentes de la Unidad de Investigación Criminal (UIC) de los Mossos d'Esquadra, que se han hecho cargo de las diligencias sobre el asesinato, están trabajando aún para identificar a la víctima y recabar indicios que permitan esclarecer las circunstancias y el móvil del tiroteo.

El lugar donde se ha producido el asesinato está próximo a la confluencia entre las calles Rosselló y Diagonal de Barcelona, desde donde esta tarde está previsto que salga el papamóvil con el que León XIV iniciará su recorrido hacia la Sagrada Familia, una zona que permanece cerrada al tráfico por motivos de seguridad.