El papa pide una sanidad que priorice la salud mental y alerta contra los feminicidios en una masiva vigilia en Barcelona

Como cuando el arquero Antonio Rebollo lanzó su flecha en llamas al cielo de Barcelona y se prendió el pebetero en las Olimpiadas de 1992, el Estadi Olímpic de Montjuïc ha vuelto a vivir este martes una de sus noches grandes.

Unas 40.000 personas han recibido entusiasmadas al papa en una velada con mucho fervor, música, y cultura catalana: se han levantado "castells", han sonado las grallas y la Escolanía de Montserrat ha entonado el 'Virolai' mientras el pontífice rezaba frente a la imagen de la Moreneta. Había expectación al ser la primera visita de un jefe de la Iglesia a Cataluña desde 1982, cuando vino Juan Pablo II.

El plato fuerte del acto ha sido el diálogo que León XIV ha entablado con tres jóvenes, abordando cuestiones como la salud mental o la violencia machista. "Se necesita un sistema sanitario que incluya entre sus prioridades este malestar invisible y generalizado, que afecta también a los jóvenes", se ha referido en una respuesta a un duro testimonio sobre la depresión y los intentos de suicidio.

El papa se abraza a Carmina, la joven que ha hablado sobre su depresión David Zorrakino David Zorrakino/Europa Press

04.09 min Transcripción completa Seguimos aquí en el Estadio Luis Compañs viendo cómo está descargando esta torre de los castellos de Vilafranca, los castellos tradición catalana con más de dos siglos de historia, simbolizan el esfuerzo, el trabajo colectivo, la integración En 2010 la Unesco los reconoció como patrimonio inmaterial de la humanidad Y esto que escuchamos es la graya, instrumento de la familia de los oboés, alma de las fiestas populares catalanas que acompaña habitualmente a los catalanes. Ahí la vemos en primer plano la graya la música de la gralla funciona, podríamos decir, casi como un lenguaje que acompaña a toda la construcción de la torre. La sonrisa del pontífice ante la gran ovación de todo el estadio olímpico Lluís Compáñez, ante una de las tradiciones que más representa a Los castellers de Vilafranca alzan una torre humana ante la atenta mirada del papa

La Moreneta, un "castell" y rumba catalana Tras una larga espera en la que han actuado artistas como Beret, Alfred Garcia, Álvaro Soler, Siloé o Conchita, se ha escuchado góspel y rumba catalana, y se ha celebrado al arquitecto Antoni Gaudí en su centenario, los decenas de miles de fieles han logrado por fin ver al papa entrar en papamóvil hacia las 20:00, bajo la luz del atardecer y con una brisa fresca que ha aliviado el bochorno de las horas anteriores. Justo antes, León XIV había bendecido un convoy de una treintena de ambulancias humanitarias que se dirigirán hacia Ucrania en un proyecto apadrinado por la monja Sor Lucía Caram. 01.33 min Transcripción completa musicales en el Estadio Olímpico Lluís Compainz de Barcelona. 40.000 personas están esperando precisamente esta llegada en los próximos minutos de León 14, que ya se encuentra acompañado y rodeado, entendemos, saludando y charlando, ¿no? Venimos viendo estos días y deteniéndose en cada una de las paradas y es que aquí va a tener lugar el acto más multitudinario de esta segunda parada del papa en la ciudad condal una vez entre en el interior se va a tener lugar una vigilia de oración en un ambiente de celebración que desde las seis de la tarde se lleva animando con actuaciones musicales Estas ambulancias según teníamos entendido no sabíamos si lo podíamos contar, son unas ambulancias que se van a destinar a Ucrania y es lo que está haciendo el Papa León XIV antes de entrar al interior del Estadio Olímpico. Bueno, hacía 16 años que un papá no visitaba Barcelona. La última vez fue Benedicto XVI en noviembre de 2010 ...a partir de aquí todo lo que ocurra en el interior... ...de este estadio para esta vigilia multitudinaria.. se lo cuentan en un programa especial presentado por Orión Nolis y Cristina Villanueva que arranca ya León XIV bendice las ambulancias de sor Lucía Caram antes de partir a Ucrania El papa se ha sentado en un altar ante una réplica a pequeña escala de la Torre de Jesús, la que corona la Sagrada Familia y que él mismo inaugurará mañana y junto a una imagen de la Moreneta -la Virgen de Montserrat, otro icono fundamental para la identidad catalana-. Desde allí, ha visto al inicio del acto cómo los Castellers de Villafranca construían una impresionante torre humana de ocho pisos con cuatro personas en cada uno de ellos. Le ha recibido un público heterogéneo, con mayoría de jóvenes y familias, aunque no solo. Muchas banderas españolas y vaticanas, pero también peruanas y de otros países latinoamericanos, y alguna que otra estelada. Se han podido ver lágrimas con la versión catalana del himno de la visita papal "Alça la mirada" y con las canciones del grupo católico Hakuna, himnos oficiosos para miles de jóvenes devotos que conocen al dedillo sus letras.

La salud mental, "amenazada" en nuestras sociedades Minutos después, ha sido el cardenal de Barcelona, Juan José Omella, el que le ha introducido, haciendo referencia a aquellos Juegos Olímpicos que transformaron este estadio y toda la ciudad. "Aquí, una noche de julio de 1992, se encendió la llama olímpica; hoy, 34 años después, queremos que su presencia entre nosotros y su bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia, nuevo pebetero de esta ciudad olímpica, encienda la llama de una nueva etapa", le ha trasladado. A continuación, el papa, que ha alternado catalán y castellano, ha entablado un diálogo con tres jóvenes, que le han inquirido sobre la vocación, la "enfermedad silenciosa de la depresión" o la violencia contra las mujeres. En su crudo testimonio, Carmina, una joven profesora de l'Hospitalet de Llobregat, ha contado cómo la depresión le llevó a intentar suicidarse. "¿Dónde podemos ver a Dios cuando la oscuridad es absoluta y ya no podemos más?", le ha inquirido con la voz rota. En su respuesta, el jefe de la Iglesia ha alertado sobre cómo "la salud mental se ve cada vez más amenazada en el contexto de sociedades que se consideran avanzadas". ““ "Es una señal de que hay algo profundamente erróneo en una cierta idea de crecimiento que somete a las personas a presiones, expectativas y tensiones que comprometen equilibrios fundamentales", por lo que ha pedido que los sistemas sanitarios incluyan una respuesta a "este malestar invisible y generalizado, que afecta también a los jóvenes". "Algunos modelos culturales nos quieren siempre vencedores y perfectos y, por eso, el límite, la fragilidad y el dolor deben ser eliminados, confinados al silencio ensordecedor de la soledad o incluso de la vergüenza", ha insistido en la misma línea. Ante otro testimonio por parte de un fiel convertido al catolicismo en la edad adulta, el papa ha destacado que "numerosos jóvenes y adultos están redescubriendo la fe cristiana, quizá después de una etapa de la vida en la que se habían apartado un poco de Dios". Ha hecho un llamamiento a los jóvenes a desarrollar el "pensamiento crítico" frente a "anestésticos" que adormecen la conciencia como "la idolatría del beneficio y del rendimiento, el afán de tener que producir siempre y ser vencedores, así como el culto a la propia imagen".

La violencia de género, una "realidad dramática" que debemos "abordarla todos" La última intervención se ha centrado en la violencia de género, en un desgarrador testimonio en el que una joven ha contado cómo su padre intentó matar a su madre cuando era pequeña y ella terminó internada en un centro de menores. "Tantas crónicas policiales, todavía hoy, reflejan un clima envenenado en las relaciones familiares de abusos y opresiones, y en particular de violencia contra las mujeres, que a menudo desembocan lamentablemente también en feminicidios", ha alertado el pontífice. "Esta realidad dramática estamos llamados a abordarla todos, sea personalmente, sea como sociedad", ha añadido.