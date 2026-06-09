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Visita del papa León XIV

Cuarto día de la visita de León XIV, en imágenes: de los "viva el papa" de los voluntarios en Madrid a su viaje a Barcelona

Saludo del Santo Padre a los voluntarios en IFEMA.
Saludo del Santo Padre a los voluntarios en IFEMA. Eduardo Parra EFE/ J.J. Guillen POOL
RTVE.es

Cuarto día del viaje del papa León XIV a España con doble visita. Por la mañana, continúa en Madrid con un encuentro con los voluntarios en un abarrotado IFEMA, para después volar en avión hasta Barcelona. Allí, le espera un rezo en la catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia y una vigilia de oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

El papa León XIV asiste a un encuentro con los voluntarios que han colaborado en los actos del pontífice en la capital.

El papa León XIV asiste a un encuentro con los voluntarios que han colaborado en los actos del pontífice en la capital. EFE/Javier Lizon

Miles de voluntarios, artistas y regalos en IFEMA

Sobre las 10:00 horas, y montado en un vehículo de golf, el pontífice ha llegado al pabellón 3 del recinto ferial, saludando a los más 17.000 voluntarios de todas las edades, que han participado en los distintos actos de la capital y que se han acercado a decir adiós al papa. En el evento, se han intercalado la proyección de vídeos con las vivencias de estos días y actuaciones de música como la tuna.

Los cantantes Pablo López y Soraya Arnelas durante un encuentro del Papa con los voluntarios, en Ifema Madrid.

Los cantantes Pablo López y Soraya Arnelas durante un encuentro del Papa con los voluntarios, en Ifema Madrid. Eduardo Parra Eduardo Parra / Europa Press

También han subido al escenario los artistas Pablo López y Soraya Arnelas, que han amenizado la mañana entre gritos de "viva el papa", "esta es la juventud del papa" y otras muestras de alegría de los voluntarios. Los asistentes también han portado pancartas, carteles y bufandas con la imagen del pontífice. Los bebés también han vuelto a ser protagonistas, ya que eran entregados brevemente al papa para su bendición.

Cuarto día de visita del papa a España: martes 9 de junio

Voluntarios esperan la llegada del Papa a Ifema Madrid, a 9 de junio de 2026, en Madrid, España. Eduardo Parra Eduardo Parra / Europa Press

León XIV, acompañado en este último acto por la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha escuchado, asimismo, los testimonios de dos voluntarios y posteriormente ha hecho su última intervención pública en su recorrido por Madrid. "La gratuidad es una levadura que hace crecer la calidad humana, ética y espiritual de una sociedad", ha afirmado León XIV, que ha dicho que "en un mundo continuamente influenciado por la lógica del interés y del lucro", es necesario "pensar y vivir" bajo la lógica de un "crecimiento humano integral".

La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante un encuentro del Papa con los voluntarios, en Ifema Madrid.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante un encuentro del Papa con los voluntarios, en Ifema Madrid. Eduardo Parra Eduardo Parra / Europa Press

Además, ha bendecido las piedras de las iglesias por construir y ha obsequiado a la Iglesia de Madrid con un cáliz de oro. "Que no nos olvidemos jamás de lo que celebramos en memoria de Cristo que nos ha salvado", ha expresado León XIV.

León XVI junto al cardenal y arzobispo de Madrid, José Cobo, durante un encuentro con los voluntarios.

León XVI junto al cardenal y arzobispo de Madrid, José Cobo, durante un encuentro con los voluntarios. Eduardo Parra Eduardo Parra / Europa Press

Finalmente, el papa ha bendecido a los presentes y agradecido su disposición a los voluntarios. Después, se ha realizado una foto de familia junto a algunos de los voluntarios.

El papa León XIV asiste a un encuentro con los voluntarios que han colaborado en los actos del pontífice en la capital.

El papa León XIV asiste a un encuentro con los voluntarios que han colaborado en los actos del pontífice en la capital. EFE/Javier Lizon

Despedida en el aeropuerto de Madrid

A su llegada al Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, le papa ha sido recibido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. También le han despedido la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, entre otros.

Cuarto día de visita del papa a España: martes 9 de junio

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (c) y la ministra de Defensa, Margarita Robles, se despiden del papa León XIV (d) en el aeropuerto de Madrid. EFE/Zipi

Sobre las 11:45 horas, tras intercambiar unas palabras con la piloto, ha despegado desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Bajaras hacia Barcelona en un Airbus A320 de la compañía Iberia.

El papa León XIV saluda mientras sube abordo de un avión en el aeropuerto de Madrid Barajas Adolfo Suárez.

El papa León XIV saluda mientras sube abordo de un avión en el aeropuerto de Madrid Barajas Adolfo Suárez. EFE/Zipi

Viaje a Barcelona: visita a catedrales y al Estadio Lluís Companys

Sobre el mediodía comenzará la visita de León XIV a Cataluña, donde oficiará el rezo de la hora media en la Catedral y participará por la tarde en un acto multitudinario en el Estadio Olímpico Lluís Companys, en una vigilia de oración en la que se esperan miles de personas.

Ya el miércoles 10 de junio el pontífice tiene previsto, entre otros actos, visitar el centro penitenciario Brians 1, orar en la abadía de Montserrat, que ya se prepara para recibirlo, y oficiar una misa en la basílica de la Sagrada Familia.

Una pancarta con la imagen del papa León XIV cuelga de una farola en la plaza principal del Monasterio de Montserrat.

Una pancarta con la imagen del papa León XIV cuelga de una farola en la plaza principal del Monasterio de Montserrat. Emilio Morenatti AP Photo/Emilio Morenatti

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