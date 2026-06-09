Cuarto día de la visita de León XIV, en imágenes: de los "viva el papa" de los voluntarios en Madrid a su viaje a Barcelona

Cuarto día del viaje del papa León XIV a España con doble visita. Por la mañana, continúa en Madrid con un encuentro con los voluntarios en un abarrotado IFEMA, para después volar en avión hasta Barcelona. Allí, le espera un rezo en la catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia y una vigilia de oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

El papa León XIV asiste a un encuentro con los voluntarios que han colaborado en los actos del pontífice en la capital. EFE/Javier Lizon

Miles de voluntarios, artistas y regalos en IFEMA

Sobre las 10:00 horas, y montado en un vehículo de golf, el pontífice ha llegado al pabellón 3 del recinto ferial, saludando a los más 17.000 voluntarios de todas las edades, que han participado en los distintos actos de la capital y que se han acercado a decir adiós al papa. En el evento, se han intercalado la proyección de vídeos con las vivencias de estos días y actuaciones de música como la tuna.

Los cantantes Pablo López y Soraya Arnelas durante un encuentro del Papa con los voluntarios, en Ifema Madrid. Eduardo Parra Eduardo Parra / Europa Press

También han subido al escenario los artistas Pablo López y Soraya Arnelas, que han amenizado la mañana entre gritos de "viva el papa", "esta es la juventud del papa" y otras muestras de alegría de los voluntarios. Los asistentes también han portado pancartas, carteles y bufandas con la imagen del pontífice. Los bebés también han vuelto a ser protagonistas, ya que eran entregados brevemente al papa para su bendición.

Voluntarios esperan la llegada del Papa a Ifema Madrid, a 9 de junio de 2026, en Madrid, España. Eduardo Parra Eduardo Parra / Europa Press

León XIV, acompañado en este último acto por la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha escuchado, asimismo, los testimonios de dos voluntarios y posteriormente ha hecho su última intervención pública en su recorrido por Madrid. "La gratuidad es una levadura que hace crecer la calidad humana, ética y espiritual de una sociedad", ha afirmado León XIV, que ha dicho que "en un mundo continuamente influenciado por la lógica del interés y del lucro", es necesario "pensar y vivir" bajo la lógica de un "crecimiento humano integral".

La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante un encuentro del Papa con los voluntarios, en Ifema Madrid. Eduardo Parra Eduardo Parra / Europa Press

Además, ha bendecido las piedras de las iglesias por construir y ha obsequiado a la Iglesia de Madrid con un cáliz de oro. "Que no nos olvidemos jamás de lo que celebramos en memoria de Cristo que nos ha salvado", ha expresado León XIV.

León XVI junto al cardenal y arzobispo de Madrid, José Cobo, durante un encuentro con los voluntarios. Eduardo Parra Eduardo Parra / Europa Press

Finalmente, el papa ha bendecido a los presentes y agradecido su disposición a los voluntarios. Después, se ha realizado una foto de familia junto a algunos de los voluntarios.