Cuarto día de la visita de León XIV, en imágenes: de los "viva el papa" de los voluntarios en Madrid a su viaje a Barcelona
Cuarto día del viaje del papa León XIV a España con doble visita. Por la mañana, continúa en Madrid con un encuentro con los voluntarios en un abarrotado IFEMA, para después volar en avión hasta Barcelona. Allí, le espera un rezo en la catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia y una vigilia de oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys.
Miles de voluntarios, artistas y regalos en IFEMA
Sobre las 10:00 horas, y montado en un vehículo de golf, el pontífice ha llegado al pabellón 3 del recinto ferial, saludando a los más 17.000 voluntarios de todas las edades, que han participado en los distintos actos de la capital y que se han acercado a decir adiós al papa. En el evento, se han intercalado la proyección de vídeos con las vivencias de estos días y actuaciones de música como la tuna.
También han subido al escenario los artistas Pablo López y Soraya Arnelas, que han amenizado la mañana entre gritos de "viva el papa", "esta es la juventud del papa" y otras muestras de alegría de los voluntarios. Los asistentes también han portado pancartas, carteles y bufandas con la imagen del pontífice. Los bebés también han vuelto a ser protagonistas, ya que eran entregados brevemente al papa para su bendición.
León XIV, acompañado en este último acto por la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha escuchado, asimismo, los testimonios de dos voluntarios y posteriormente ha hecho su última intervención pública en su recorrido por Madrid. "La gratuidad es una levadura que hace crecer la calidad humana, ética y espiritual de una sociedad", ha afirmado León XIV, que ha dicho que "en un mundo continuamente influenciado por la lógica del interés y del lucro", es necesario "pensar y vivir" bajo la lógica de un "crecimiento humano integral".
Además, ha bendecido las piedras de las iglesias por construir y ha obsequiado a la Iglesia de Madrid con un cáliz de oro. "Que no nos olvidemos jamás de lo que celebramos en memoria de Cristo que nos ha salvado", ha expresado León XIV.
Finalmente, el papa ha bendecido a los presentes y agradecido su disposición a los voluntarios. Después, se ha realizado una foto de familia junto a algunos de los voluntarios.
Despedida en el aeropuerto de Madrid
A su llegada al Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, le papa ha sido recibido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. También le han despedido la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, entre otros.
Sobre las 11:45 horas, tras intercambiar unas palabras con la piloto, ha despegado desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Bajaras hacia Barcelona en un Airbus A320 de la compañía Iberia.
Viaje a Barcelona: visita a catedrales y al Estadio Lluís Companys
Sobre el mediodía comenzará la visita de León XIV a Cataluña, donde oficiará el rezo de la hora media en la Catedral y participará por la tarde en un acto multitudinario en el Estadio Olímpico Lluís Companys, en una vigilia de oración en la que se esperan miles de personas.
Ya el miércoles 10 de junio el pontífice tiene previsto, entre otros actos, visitar el centro penitenciario Brians 1, orar en la abadía de Montserrat, que ya se prepara para recibirlo, y oficiar una misa en la basílica de la Sagrada Familia.