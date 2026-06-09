Barcelona acoge este martes la visita del papa con la Catedral y el Estadio Olímpico como puntos centrales

El papa León XIV llega este martes a Barcelona con una agenda que arrancará a las 13:00 horas en el rezo de la hora media en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, donde pronunciará una homilía.

Ya a las 20:00 horas, tendrá lugar la segunda Vigilia de oración de este viaje, tras la celebrada con los jóvenes el sábado en la plaza de Lima de Madrid. En esta ocasión, se desarrollará en el Estadio Olímpico 'Lluís Companys', donde realizará un discurso.

No obstante, el pontífice iniciará su itinerario a las 10:20 horas, con un encuentro con los voluntarios de la visita a Madrid en el Pabellón 3 de IFEMA, donde pronunciará su último discurso en la capital, antes de partir en avión a las 11:10 horas hacia Barcelona, cuya llegada está prevista a El Prat a las 12:25 horas.

Ya el miércoles, León XIV visitará la cárcel de Brians y presidirá una celebración en la Sagrada Familia, coincidiendo con los actos del centenario de la muerte de Antoni Gaudí. Ambas noches se alojará en el Palacio Episcopal.

Todo listo en el dispositivo de seguridad Este lunes terminaron las labores para cerrar la circulación de vehículos en los entornos de la catedral y del Palacio Episcopal, entre la noche de este lunes y la mañana del jueves 11 de junio. Los accesos a los aparcamientos de esta zona del distrito de Ciutat Vella también estarán afectados, de forma que no se podrá utilizar el vehículo privado para entrar o salir de ella, excepto en caso de emergencia, durante estos días. Desde las 07:00 horas de este lunes hasta las 10:00 horas del jueves 11 de junio, en la avenida de la Catedral, entre la plaza de Antoni Maura y la plaza Nova, estará restringido, además del tráfico rodado, el estacionamiento. También desde la misma hora, en la montaña de Montjuïc está prohibido aparcar en las proximidades del Estadio Olímpico. El aparcamiento estará prohibido en este ámbito hasta las 02:00 horas del miércoles. Martes, 9 de junio 12.25 horas - Llegada al aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. 13.00 horas. - Rezo de la hora media en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia. 20.00 horas - Vigilia de oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys Los cortes en la circulación en los entornos del estadio y los controles para que solo accedan quienes dispongan de acreditación empezarán este martes a partir de las 12:00 horas. Los cuerpos de seguridad también han revisado con cautela el avión que el papa utilizará para ir de Madrid a Barcelona. El papa apela a una Iglesia atenta a la "diversidad" de las ciudades en una fiesta musical y futbolera en el Bernabéu Álvaro Caballero