León XIV dedica "un gracias muy especial" a los voluntarios en su despedida de Madrid

Antes de partir rumbo a Barcelona, el último baile del papa León XIV en Madrid se lo ha dedicado a los voluntarios que han trabajado durante su visita a la capital, a los que ha dedicado "un gracias muy especial" en un evento multitudinario en IFEMA. Aunque esperaba que durara unos 20 minutos, el papa ha dedicado algo más de una hora al ejército invisible desplegado estos días, que ha participado este martes en una fiesta en honor a su labor.

"Este encuentro es el último de la etapa madrileña de mi viaje apostólico y me alegra mucho que sea con vosotros", ha dicho el Santo Padre. "Os merecéis un gracias muy especial, porque habéis ofrecido vuestra presencia y vuestro servicio, y lo habéis hecho por amor al Señor, a la Iglesia y al Papa", ha dicho León XIV desde el escenario, acordándose también de aquellos que no han podido acudir a esta cita.

Pasaban pocos minutos de las 10 de la mañana cuando el papa ha entrado en el Pabellón 3 de la Feria de Madrid, repleto de esa marea de voluntarios que había hecho fila desde muy temprano. Entre ovaciones y vítores de "Esta es la juventud del papa", el papamóvil ha recorrido los pasillos dispuestos por la organización, acercándose a los distintos grupos de voluntarios que aguardaban con emoción su llegada.

El papa saluda a los voluntarios desde el papamóvil Eduardo Parra Eduardo Parra / Europa Press

"El broche de oro" a días de intenso trabajo Cuando todavía quedaban unas horas para el comienzo del acto, en la Línea 9 del metro de Madrid, un grupo de jóvenes con camisetas naranjas temía quedarse sin sitio. "Dicen que hay una cola histórica", comentaban. Llevan días trabajando en los distintos actos de la visita de León XIV a Madrid el de este martes "es el broche de oro a estos días", comenta Joaquín, un joven de la parroquia de San Juan Crisóstomo de Madrid. La sensación de cansancio es compartida, pero todos coinciden en que el esfuerzo ha merecido la pena. "Ahora toca verle de cerca sin estar pendiente de nada", decía Joaquín antes de entrar, recordando lo "súper bien" que han ido estos días y valorando el ambiente creado entre voluntarios y peregrinos. En la fila, en la que cuesta encontrar el final de esa marea de camisetas naranjas y verdes, un grupo de jóvenes canta el cumpleaños feliz. La afortunada es Paula, que cumple 25 y los celebra como nunca antes lo había hecho. "Es el mejor cumpleaños del mundo, el mejor regalo de dios", declara a RTVE Noticias esta joven de Valladolid, "ilusionada" por este último encuentro con León XIV antes de su partida a Barcelona. "Le hemos visto mucho estos días y tuve la suerte de estar muy cerca de él en la misa. Pero este va a ser un cumpleaños inolvidable. Queremos desearle un buen viaje y pedirle que no tarde en volver", dice esta voluntaria de 25 años, que viene acompañada de sus compañeras de la Universidad Fray Luis de León de Valladolid. Paula y sus compañeras de la Universidad Fray Luis de León RTVE

León XIV anima a los voluntarios "a seguir este camino" El pontífice ha mencionado la "entusiasta" respuesta a la convocatoria y ha celebrado que se hayan "superado las cifras solicitadas" y que "las necesidades" hayan quedado "ampliamente cubiertas". "Cada uno ha dado lo que ha podido [...] Que Dios os recompense como solo él sabe hacerlo", ha afirmado. "La gratuidad es una levadura que hace crecer la calidad humana, ética y espiritual de una sociedad", ha afirmado León XIV, que ha dicho que "en un mundo continuamente influenciado por la lógica del interés y del lucro", es necesario "pensar y vivir" bajo la lógica de un "crecimiento humano integral". "Es la lógica del Evangelio", ha seguido. Al final de su discurso, León XIV ha animado a los presentes a "seguir por este camino", con "humildad y mansedumbre", firmes en la fe y "generosos en el servicio". "¡Gracias! Nos vemos en Roma", ha sentenciado al final de su intervención.

Un encuentro que "dice mucho del papa" "Llevamos aquí desde las 6:30 de la mañana para despedir al papa como se merece", afirmaba Emma a RTVE desde la cola, donde compartía sitio con un grupo de mujeres a las que ha conocido estos días. Este encuentro, dice "es un regalo inesperado" y asegura que "dice mucho del papa" que les quiera "dedicar unos minutos". El ambiente, asegura esta joven, "ha sido maravilloso" y supone una "experiencia inolvidable de la que se lleva "amigos para toda la vida". "Me hace muchísima ilusión despedirle porque después de un evento de millones y millones de personas, estamos muy agradecidos de estar aquí unos pocos", dice Emma, que aunque nota el cansancio, prefiere no ocuparse eso por ahora. "Tenemos ganas de dormir, pero mañana es un buen día para hacerlo", asegura. Emma y otras voluntarias antes de entrar al encuentro con el papa RTVE