Visita del papa a Barcelona hoy, en directo | León XIV se reúne con los voluntarios en Madrid antes de partir hacia Barcelona

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León XIV inicia su visita a Cataluña con actos en la Catedral y el Estadio Olímpico

La visita del papa León XIV a Cataluña comienza este mediodía en Barcelona, donde oficiará el rezo de la hora media en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, donde el papa pronunciará una homilía y participará por la tarde en un acto multitudinario en el Estadio Olímpico Lluís Companys, en una vigilia de oración a la que asistirán 40.000 personas.



Antes de poner rumbo a Barcelona, el pontífice se despedirá de Madrid tras tres intensas jornadas, y lo hará a primera hora con un acto en Ifema, donde tendrá un encuentro con los voluntarios que han participado en la organización de los actos celebrados en la capital de España desde el pasado sábado. A las 11:10 horas, está previsto que despegue desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Bajaras hacia Barcelona a bordo de un Airbus A320 de la compañía Iberia.



El pontífice está previsto que llegue al aeropuerto barcelonés de El Prat sobre las 12:30 horas.La llegada a Cataluña de León XIV se produce en una jornada en la que se han convocado nuevas movilizaciones de los docentes para reclamar mejoras laborales y salariales, y comienzan los exámenes de la selectividad para miles de estudiantes.