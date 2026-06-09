Visita del papa a Barcelona hoy, en directo | León XIV se reúne con los voluntarios en Madrid antes de partir hacia Barcelona
- El pontífice aterriza en Barcelona a las 12:25 horas tras un encuentro con voluntarios en Madrid
- Sigue en directo la visita del Papa León XIV a España en RTVE Play
El papa León XIV llega este martes a Barcelona con una agenda que arrancará a las 13:00 horas en el rezo de la hora media en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, donde pronunciará una homilía.
Ya a las 20:00 horas, tendrá lugar la segunda Vigilia de oración de este viaje, tras la celebrada con los jóvenes el sábado en la plaza de Lima de Madrid. En esta ocasión, se desarrollará en el Estadio Olímpico 'Lluís Companys', donde realizará un discurso. No obstante, el pontífice iniciará su itinerario a las 10:20 horas, con un encuentro con los voluntarios de la visita a Madrid en el Pabellón 3 de IFEMA, donde pronunciará su último discurso en la capital, antes de partir en avión a las 11:10 horas hacia Barcelona, cuya llegada está prevista al aeropuerto de El Prat a las 12:25 horas.
Visita del Papa a Barcelona, hoy en directo
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8:05
León XIV inicia su visita a Cataluña con actos en la Catedral y el Estadio Olímpico
La visita del papa León XIV a Cataluña comienza este mediodía en Barcelona, donde oficiará el rezo de la hora media en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, donde el papa pronunciará una homilía y participará por la tarde en un acto multitudinario en el Estadio Olímpico Lluís Companys, en una vigilia de oración a la que asistirán 40.000 personas.
Antes de poner rumbo a Barcelona, el pontífice se despedirá de Madrid tras tres intensas jornadas, y lo hará a primera hora con un acto en Ifema, donde tendrá un encuentro con los voluntarios que han participado en la organización de los actos celebrados en la capital de España desde el pasado sábado. A las 11:10 horas, está previsto que despegue desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Bajaras hacia Barcelona a bordo de un Airbus A320 de la compañía Iberia.
El pontífice está previsto que llegue al aeropuerto barcelonés de El Prat sobre las 12:30 horas.La llegada a Cataluña de León XIV se produce en una jornada en la que se han convocado nuevas movilizaciones de los docentes para reclamar mejoras laborales y salariales, y comienzan los exámenes de la selectividad para miles de estudiantes.
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7:51
Se espera una máxima de 27 grados en Barcelona y poca probabilidad de lluvia
Las máximas previstas para este martes en Barcelona durante la visita de León XIV llegarán a los 27 grados centígrados (ºC), con poca probabilidad de lluvia y sensación de bochorno por la humedad, según ha señalado este lunes el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.
Así, Del Campo ha avanzado que se esperan intervalos nubosos para este 9 de junio en Barcelona, siguiente parada del viaje apostólico por España del Papa, que tendrá lugar este 9 y 10 de junio, y que concluirá en Gran Canaria y Tenerife, los días 11 y 12.
“Predicción semanal:— AEMET (@AEMET_Esp) June 8, 2026
Hoy y mañana, en el Pirineo catalán, chubascos que podrían ser de fuerte intensidad y con tormenta; ocasionalmente también en el Sistema Ibérico. En el extremo norte peninsular precipitaciones débiles.
De miércoles a domingo predominio de sol.
(1/2) pic.twitter.com/ngTLBybNB4“
Además, ha indicado que no se descarta alguna lluvia débil y ocasional por la mañana tanto este martes como el miércoles, si bien la probabilidad de que se acabe registrando es baja.
Respeco a las temperaturas mínimas, estarán en torno a 20ºC mientras que las máximas serán de 27ºC el martes y de 25ºC el miércoles, con sensación de bochorno por la humedad. De cara al jueves y el viernes, días en los que León XIV visitará Canarias, el portavoz de AEMED ha avanzado que es probable que predomine el régimen de vientos alisios propio de esta época del año, lo que implica rachas intensas de viento en zonas expuestas, especialmente el jueves.
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7:43
Bendición e inauguración de la torre de Jesucristo de la Sagrada Familia
El hito histórico de la visita del papa León XIV a Barcelona coincidirá con otro momento simbólico: la bendición e inauguración este miércoles, en su segunda jornada en la Ciudad Condal de la torre de Jesucristo de la Sagrada Familia, el punto más alto y simbólico del proyecto de Antoni Gaudí. Además, la visita coincide con la conmemoración del centenario de la muerte del arquitecto y con este motivo oficiará una misa solemne para rendir homenaje a su legado espiritual y artístico en el templo al que dedicó gran parte de su vida.
(Foto: EFE/Quique García)
La celebración será concelebrada por los Cardenals y por Obispos y Presbíteros, acompañados de músicos y coros de toda Cataluña que llenarán el interior de la Basílica con su canto.
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7:35
Cientos de voluntarios aguardan ya en el IFEMA para su encuentro con el papa
En los pabellones del recinto ferial del IFEMA de Madrid ya hay cientos de voluntarios que hacen cola para acceder al encuentro en el que el papa les va a reconocer y agradecer todo el trabajo que ha hecho posible su visita a la capital. Así lo ha podido comprobar allí RTVE.
(Fuente: RTVE)
Este es el último acto del papa en Madrid antes de volar a Barcelona pasadas las 11:00 horas en un avión de Iberia con el escudo papal. En la despedida del pontífice estarán entre otras autoridades la ministra de Defensa, MArgarita Robles y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
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7:26
Agenda de actos del papa León XIV en Barcelona el 9 de junio: horarios y cortes de tráfico
El martes 9 de junio es la cuarta jornada de la visita del papa León XIV a España. El pontífice comenzará el día con un encuentro con voluntarios en IFEMA Madrid, donde agradecerá la labor de quienes han colaborado en la organización de su visita a la capital. Posteriormente, se trasladará al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para poner rumbo a Barcelona, siguiente parada de su viaje apostólico. Tras aterrizar en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona–El Prat, León XIV iniciará su agenda en la ciudad condal.
La primera vez que un pontífice pisó Barcelona fue en noviembre de 1982, cuando Juan Pablo II recorrió la Sagrada Familia, presidió diversos actos en Montjuïc y celebró una multitudinaria misa en el estadio Camp Nou. Durante aquella visita fue nombrado socio de honor del FC Barcelona y recibió un homenaje con una sardana compuesta expresamente para la ocasión.
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7:17
La Sagrada Familia de Barcelona acogerá la misa del papa León XIV
La Sagrada Familia de Barcelona acogerá una misa en la segunda etapa de su viaje en España. El pontífice utiizará el catalán en la misa. "En el nom del Pare, i del fill, i de l'Esperit Sant. La pau sigui amb vosaltres", serán las palabras que pronuncie Prevost al inicio del acto en la Sagrada Familia.
“"Jornada en la que seguiremos recogiendo ecos de la visita del Papa en Madrid, plagada de encuentros masivos y discursos de inusitada hondura, muy poco habituales en foros como el Congreso de los Diputados"— Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) June 9, 2026
Las Mañanas de RNE en directo con @JuanraLucas https://t.co/lKXgCETRxP pic.twitter.com/WJaGxtwbFI“
Además, dirá algunas palabras en catalán durante la bendición de la Torre de Jesucristo en la Sagrada Familia prevista este miércoles, tal y como ha anunciado el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella.
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7:12
El acto del papa en el Estadi Olímpic de Barcelona este martes será para unas 37.000 personas
El acto del papa León XIV en el Estadi Olímpic de Barcelona este martes 9 de junio tendrá una capacidad para unas 37.000 personas e incluirá actuaciones musicales y plegarias, en una visita a Cataluña de la que el Arzobispado ha subrayado la "dimensión social".
En una rueda de prensa para presentar los actos de la visita presidida por el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, el obispo auxiliar, David Abadías, afirmó que el aforo se podría incrementar hasta las 39.000 personas en el Estadi Olímpic y que si se cuentan todos los actos que hará el papa en Catalunya se reunirá a unas 47.000 personas.
Del total de entradas, más de la mitad estarán destinadas a la representación de las diócesis de la Conferencia Episcopal Tarraconense, parroquias, comunidades y escuelas parroquiales, y que el resto serán de acceso libre.
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7:09
León XIV se despide este martes de Madrid y afronta la segunda etapa de su viaje en Barcelona
León XIV se despide este martes 9 de junio de Madrid, donde ha transcurrido desde el 6 de junio la primera etapa de su viaje apostólico por España que cede ahora el testigo a Barcelona, donde permanecerá hasta el miércoles 10 de junio.
La agenda del Papa comenzará a las 10.20 horas, con un encuentro con los voluntarios de la visita a la capital en el Pabellón 3 de Ifema, donde pronunciará su último discurso en la capital, antes de partir en avión a las 11:10 horas hacia Barcelona, cuya llegada esta prevista a El Prat a las 12.25 horas.
Ya en Barcelona está previsto a las 13.00 horas el rezo de la hora media en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, donde pronunciará una homilía. Ya a las las 20:00 horas, tendrá lugar la segunda Vigilia de oración de este viaje, tras la celebrada con los jóvenes el pasado 6 de junio en la Plaza de Lima. En esta ocasión, se desarrollará en el Estadio Olímpico LLuís Companys, donde realizará un discurso.
La cuestión lingüística ha centrado parte del debate previo a la visita papal a Cataluña. En las últimas semanas, distintas instituciones catalanas han trasladado al Vaticano la importancia de reforzar la presencia del catalán durante los actos.
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7:05
Buenos días, comienza la cuarta jornada de visita del papa León XIV, que RTVE va a contar aquí minuto a minuto. León XIV se despide este martes 9 de junio de Madrid, donde ha transcurrido desde el 6 de junio la primera etapa de su viaje apostólico por España y se traslada a Barcelona, donde permanecerá hasta el miércoles 10 de junio.
León XIV pronunció un discurso este lunes ante los diputados y senadores en el Congreso, mantuvo un encuentro con las víctimas de los abusos en el seno de la Iglesia y tras mantener un encuentro con el obispado estuvo en un encuentro en el Estadio Santiago Bernabéu, con la Iglesia diocesana de Madrid y las diócesis de Alcalá de Henares y Getafe, que representan a parroquias, movimientos, vida consagrada,sacerdotes y agentes pastorales.