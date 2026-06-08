El papa León XIV, la princesa Leonor y el rey Felipe VI: las ovaciones más largas que se recuerdan en el Congreso

Siete minutos de aplausos sin interrupción ha recibido el papa León XIV tras su histórico discurso en el Congreso de los Diputados. Se trata de la ovación más larga que se recuerda en el hemiciclo. En VerificaRTVE recopilamos las intervenciones más aplaudidas en la Cámara Baja.

El papa León XIV, siete minutos de aplausos Nunca antes un pontífice había intervenido ante las Cortes Generales y el papa León XIV ha aprovechado la ocasión para pronunciar un discurso en el que prácticamente no ha eludido ningún tema de actualidad. Durante 30 minutos, ha hablado de la crispación política, el drama de la inmigración, las guerras, el aborto, la eutanasia y la inteligencia artificial, entre otros asuntos. En la cámara que es testigo, cada semana, de la confrontación política, el papa ha pedido a los legisladores mayor altura de miras para rebajar la polarización y la crispación. Y ha criticado directamente a quienes recurren a la descalificación permanente del adversario. Un discurso histórico de 3.200 palabras y 30 minutos: explora la intervención del papa León XIV en el Congreso Su aportación ha puesto en pie a diputados, senadores y a las altas instituciones del Estado durante siete minutos. Desde el Congreso de los Diputados afirman a VerificaRTVE que, aunque no tienen registros, es la ovación más larga que recuerdan.

La princesa Leonor, casi cuatro minutos en 2023 El 31 de octubre de 2023, la princesa Leonor juró la Constitución al alcanzar su mayoría de edad. La heredera al trono recibió una ovación de 3 minutos y 50 segundos. Los aplausos fueron más cortos en el mismo acto hace cuatro décadas. Cuando el entonces príncipe Felipe, actual rey, cumplió 18 años y acudió al Congreso para hacer este juramento en 1986, la ovación fue de 48 segundos, como se puede comprobar en este vídeo del archivo de RTVE (minuto 23:30).

Felipe VI, 3 minutos y 50 segundos en 2020 Sin embargo, el rey Felipe VI también ha recibido grandes ovaciones en el Congreso. Una de las más largas fue el 3 de febrero de 2020, a su llegada a las Cortes para el inicio de la sesión solemne de la apertura de la XIV Legislatura. El aplauso se prolongó durante 3 minutos y 50 segundos. El monarca apeló a los principios de la Transición para superar el clima de crispación y bloqueo políticos ante un Congreso en el que por primera vez los ministros de Unidas Podemos ocupaban la bancada azul como miembros del Gobierno. De hecho, los ministros de la formación morada aplaudieron al rey, no así la mayoría de sus diputados. Tampoco aplaudieron los parlamentarios de PNV y Más País y los de ERC, JxCat, EH Bildu, la CUP y el BNG directamente dieron plantón al rey. El aplauso de Iglesias al rey, el plantón de los independentistas y la pugna de Vox por los asientos