Archivada la denuncia del arzobispo de Barcelona contra un joven que le reprochó su inacción ante un cura pederasta

La Audiencia de Barcelona ha rechazado la querella presentada por el cardenal Juan José Omella por un presunto delito de amenazas contra un joven que le reprochó su inacción ante los abusos sexuales que sufrió por parte de un cura, advirtiéndole de que informaría a una "instancia eclesiástica superior".

En un auto, la sección octava de la Audiencia de Barcelona confirma la inadmisión de la querella presentada por el arzobispo de Barcelona contra un joven, víctima de tocamientos por parte de un religioso.

La Audiencia de Barcelona, siguiendo además el criterio de la Fiscalía, avala así la decisión del juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona, que en febrero de 2025 ya inadmitió a trámite la querella del cardenal aragonés contra ese joven por un presunto delito de amenazas condicionales, incluido el de calumnias o, alternativamente, de injurias.