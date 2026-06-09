El laicismo clama "Yo no te espero" en el Born contra el gasto público y los privilegios de la visita del papa
- Decenas de personas denuncian la financiación pública de la visita papal y exigen un Estado laico
- La movilización coincide con la huelga de docentes de la escuela pública y la de trabajadores municipales
A las 19:00 horas de este martes en el que el papa León XIV aterrizaba en la ciudad condal, la Avenida del Born, en el centro histórico de Barcelona, ha sido el punto de encuentro para protestar por la visita del papa.
Bajo el lema "Yo no te espero. Su viaje, tus impuestos", unas decenas de personas convocadas por entidades como la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya y Europa Laica, se han concentrado en un ambiente pacífico pero firme para leer un manifiesto "por la laicidad y contra los privilegios públicos de la visita del papa".
La protesta ha estado marcada por una presencia significativa de medios de comunicación que superaba con creces al número de manifestantes. Apenas media docena de Mossos d’Esquadra y agentes de la Guardia Urbana vigilaban el perímetro sin necesidad de intervenir.
El inicio del acto se ha visto dificultado por un fallo técnico en el equipo de megafonía, lo que ha obligado a los portavoces a recurrir a un megáfono de mano para que sus breves parlamentos no se perdieran entre el ruido de la ciudad.
Desde el improvisado altavoz, se ha criticado con dureza que las instituciones traten un acto religioso como una visita de Estado. “El papa puede venir cuando quiera, pero las instituciones no le deberían dar trato de jefe de Estado”, han sentenciado los organizadores, recordando que el coste total del evento ronda los 15 millones de euros, de los cuales la Generalitat aporta 1,6 millones mediante la tasa turística.
Memoria y derechos sociales
Las pancartas y carteles en el Born reflejaban un abanico de agravios históricos y sociales. Entre los asistentes, se han podido ver denuncias por el papel de las religiosas en las cárceles de mujeres durante el franquismo, así como críticas a la especulación inmobiliaria que algunas órdenes religiosas estarían llevando a cabo en edificios del barrio de Gràcia.
También han estado presentes las voces que defienden el derecho al aborto y la eutanasia, y colectivos que denuncian el drama de los niños robados.
Los manifestantes insisten en que, en una sociedad donde cerca del 40% de la población se declara no religiosa, no es admisible que los impuestos sufraguen actos confesionales. Critican además los privilegios fiscales y las inmatriculaciones de bienes, exigiendo una separación efectiva entre Iglesia y Estado que, según denuncian, se vulnera con este despliegue institucional.
Una ciudad en pie de guerra
La protesta en el Born no ha sido la única nota discordante en el recibimiento al pontífice. La visita ha coincidido estratégicamente con la huelga de docentes, convocada por sindicatos como USTEC-STEs y CGT bajo el lema "Pedimos hechos, no milagros". Los maestros denuncian la falta de inversión educativa mientras se destinan recursos públicos a la logística papal.
Al mismo tiempo, la ciudad afronta una huelga indefinida en las bibliotecas y movilizaciones de trabajadores municipales que reclaman un nuevo convenio laboral.
Por su parte, el independentismo también ha hecho oír su voz ante el escaso uso del catalán en los actos centrales, llamando a llenar de esteladas los alrededores de la Sagrada Familia para frenar lo que consideran un intento de "españolización" de la figura de Gaudí.