Cómo disfrutar de la primavera a pesar de la alergia

Llega la primavera y los pañuelos se convierten en nuestros mejores amigos. El estornudo, el moqueo y la hinchazón o el picor de ojos se convierten en los protagonistas de nuestros días. No hay duda, con la llegada del buen tiempo también comienza la peor pesadilla de muchos, la época de alergias. Pero hay quien lo pasa peor, los amantes de la naturaleza y el verde que se ven castigados a alejarse de las plantas. Por suerte, en Aquí la Tierra han pensado en ellos y han buscado las plantas más recomendadas para las personas alérgicas al polen.

Alergias cada vez más pronto Un año más, las alergias se han adelantado por aumento de las lluvias durante el invierno seguidas de un aumento de temperaturas. El exceso de agua que tan bien viene para algunas cosas, también es la causante de una mayor crecida y floración de las plantas, por lo que también de una crecida de la producción de polen. Por ello, cada vez es más difícil esquivar las duras consecuencias de la alergia al polen. Sin embargo, para quienes aman ver su terraza o su casa entre macetas y hojas verdes, pero se niegan a estornudar constantemente, tenemos una solución. Plantas que atrapan el polen o que apenas tienen carga de ambrosía.

Plantas que no producen alergia Si no quieres renunciar al color de la primavera en tu jardín o casa, te recomendamos algunas plantas que, más que entorpecerte, te ayudarán a disfrutar de la primavera. La primera sería el helecho, una planta ideal que no da alergia y que además es beneficiosa porque se encarga de atrapar el polen y limpiar el ambiente. Para mantenerlo vivo recuerda regar el sustrato y mantenerlo húmedo, evita la luz directa del sol y pulveriza agua en sus hojas. Con estos sencillos trucos tu jardín de helechos se mantendrá con buena salud. 02.34 min ¿Qué plantas puede tener una persona alérgica? Otra planta favorable sería la photinia, una planta de origen oriental que tampoco genera reacciones alérgicas. Si quieres una planta con flores, la elegida tiene que ser el agapanthus, originaria de África y también conocida como lirio africano. Otras opciones serían el rosal o los cítricos, que, a pesar de contener polen, suele ser más denso y pesado, lo que dificulta su viaje por el aire y, por tanto, es menos probable que cause alergia al no introducirse en la nariz tan fácilmente.