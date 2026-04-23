Aryna Sabalenka da el primer paso en su camino al récord de títulos en Madrid

La tenista número uno del mundo, Aryna Sabalenka, ha debutado en el Madrid Open con una victoria en dos sets sobre la estadounidense Peyton Stearns, su primer paso hacia el récord de cuatros títulos en este torneo WTA 1.000.

Con este triunfo la bielorrusa suma 13 victorias seguidas en el circuito después de haberse proclamado campeona en Miami e Indian Wells.

La líder del ranking ha pasado no obstante algunos apuros este jueves para mantener su racha en su primer partido de la temporada en tierra batida.

Sabalenka, que estuvo exenta de la primera ronda, no tuvo posibilidad de relajarse ante Stearns, que le rompió el saque en dos juegos. La ganadora de cuatro Grand Slams fue de menos a más y cerró el partido en 1 hora y 35 minutos con un marcador de 7-5 y 6-3.

Su rival en la tercera ronda será la rumana Jaqueline Cristian, que ha superado por su parte a la ucraniana Yulia Stardoubtseva en tres sets.

Sabalenka, que defiende el título, afronta en la Caja Mágica el reto de consolidar su dominio en la categoría femenina tras 79 semanas consecutivas al frente del ranking.